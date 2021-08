Kaj je dobro vedeti, preden se odločite za nakup nepremičnine?

Foto: Getty Images

S spodnjimi koraki bo pot do lastnega doma preprostejša in hitrejša, predvsem pa se boste izognili nepotrebnemu stresu.

Pri Gorenjski banki se zavedajo, da proces nakupa nepremičnine še zdaleč ni enostaven. Zato so poleg najugodnejše ponudbe stanovanjskih kreditov Gorenjske banke poskrbeli še za dodatno pomoč v oblikiz uporabnimi informacijami in slovarčkom zahtevnejših izrazov. Ta vas bo na preprost način popeljal skozi celoten postopek nakupa nepremičnine.

1. korak: ogled nepremičnine

Preden se odločite za ogled nepremičnine, si pripravite seznam vprašanj, ki jih boste postavili prodajalcu oz. agentu, denimo zakaj se je odločil na prodajo nepremičnine, je nepremičnina zemljiškoknjižno urejena, koliko svetlobe pride v stanovanje, je okolica mirna, kakšni so sosedje, kdaj je nepremičnina vseljiva, kdaj je bila prenovljena ... Pozanimajte se tudi o bližini vrtca, šole, zdravstvenega doma, trgovine, banke, javnega prevoza. Za termin se dogovorite, ko boste imeli dovolj časa – le tako si boste nepremičnino lahko podrobno ogledali, si morda kaj zapisali, poslikali prostore in se predvsem pozanimali o za vas ključnih informacijah.

2. korak: pridobitev informativne ponudbe stanovanjskega kredita

Ko ste našli svoj popolni dom, ki ustreza tudi želenemu proračunu, je čas, da z informativnim izračunom preverite, ali si ga lahko privoščite. Obiščite spletno stran banke in izračunajte informativno višino stanovanjskega kredita. Preverite svoje trenutne stroške in dohodke ter razmislite, koliko denarja si lahko razumno privoščite, da vsak mesec porabite za kredit.

Pri Gorenjski banki so pripravili akcijsko ponudbo stanovanjskega kredita. Dogovorite se za termin obiska in pripravili vam bodo individualno oblikovano posebej za vas.

3. korak: preverite zemljiško knjigo in dovoljenja

Pred podpisom pogodbe naj vam prodajalec oz. nepremičninski agent predloži izpisek iz zemljiške knjige, da se prepričate, ali je prodajalec res lastnik nepremičnine in ali so na njej solastniški deleži. Če ima nepremičnina več solastnikov, se morajo tudi ti strinjati s prodajo. Del nepremičnine, ki je predmet prodaje, mora biti formalno določen kot urejena etažna lastnina.

Preverite, ali so na nepremičnino vpisane kakšne plombe in bančne hipoteke. Ter ali ima nepremičnina vsa potrebna dovoljenja, pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje. Poleg dovoljenj mora imeti nepremičnina tudi pravnoformalno urejene dostope.

4. korak: podpis kupoprodajne pogodbe

Če ste stanovanje iskali s pomočjo nepremičninskega agenta, kupoprodajno pogodbo navadno priskrbi agencija. Lahko pa jo pripravi tudi odvetnik ali notar. Le-to pozorno preberite in se o vseh vprašanjih, pomislekih in morebitnih spremembah podrobno pogovorite s prodajalcem. Če se glede česa ne strinjate, poiščite dodatno pomoč ali zaprosite za mnenje strokovnjaka, preden podpišete končno pogodbo.

Po podpisu pogodbe morate prodajalcu plačati aro, če je ta v pogodbi opredeljena. Nato mora prodajalec plačati davek na promet ter dobiti potrdilo Finančne uprave, da je davek plačan. Šele potem prodajalec izroči izvod pogodbe notarju, ki overi podpise in shrani pogodbo.

Ob podpisu pogodbe vam mora prodajalec izročiti energetsko izkaznico. Pred podpisom kupoprodajne pogodbe preverite, ali bo banka lahko v roku izpeljala financiranje.

5. korak: najem stanovanjskega kredita

Nakup nepremičnine in najem stanovanjskega kredita sta pomembni odločitvi v vašem življenju, ki se ju morate lotiti premišljeno. Zato so na Gorenjski banki za vas pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja o stanovanjskem kreditu, ki si jih marsikdo postavlja, ko se prvič loti te odgovorne naloge.

Čemu je namenjen?

Stanovanjski kredit je namenski kredit, s katerim lahko financirate nakup, gradnjo ali prenovo hiše, stanovanja ali počitniške hišice. Lahko ga uporabite za nakup zemljišča ali pridobivanje gradbene dokumentacije. Najamete ga lahko tudi za refinanciranje, kar pomeni, da z novim, ugodnejšim stanovanjskim kreditom odplačate predhodnega, ki je bil sklenjen po zahtevnejših pogojih.

Kaj je treba upoštevati pri najemu kredita?

Najprej razmislite, koliko denarja potrebujete. Nato se na banki z bančnim svetovalcem posvetujte, koliko kredita si lahko privoščite. Višina stanovanjskega kredita, ki ga lahko najamete, je odvisna od vaše odplačilne sposobnosti, od načina zavarovanja kredita in vaše bonitete. Po odplačilu vseh obveznosti iz naslova vseh kreditnih in lizing pogodb vam mora vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače, kot jo določa zakon, ki opredeljuje minimalno plačo. Če preživljate družinskega člana ali drugo osebo, ki jo morate preživljati po zakonu, vam mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživljate, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke, za dodelitev socialne pomoči.

Opravite informativni izračun svoje kreditne sposobnosti: www.gbkr.si/izracun-kredita-spletni-kalkulator-gorenjska-banka/izracun-kreditne-sposobnosti/.

Kako sklenete stanovanjski kredit?

Odločitev za nakup nepremičnine za večino pomeni eno največjih in najzahtevnejših finančnih odločitev. Praviloma gre za posel, ki traja daljše obdobje, zato je prav, da nakup nepremičnine načrtujete po korakih.

Prvi korak je odločitev za nakup izbrane nepremičnine v okviru vaših finančnih sposobnosti. Nato sledi sklenitev kupoprodajne pogodbe, ki ni zavezujoča. V zadnjem koraku pa sledi najem stanovanjskega kredita in podpis pogodbe pri notarju.

Banki je pred odobritvijo kredita treba predložiti:

dokazilo o višini plače ali pokojnine,

podpisano upravno-izplačilno prepoved,

pravnomočno gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo ali osnutek kupoprodajne pogodbe,

račun oziroma predračun,

cenitveno poročilo,

vinkulacijsko izjavo zavarovalnice, pri kateri je zavarovana zastavljena nepremičnina.

Pri Gorenjski banki vam bodo z veseljem priskočili na pomoč. Oglasite se v eni od njihovih poslovalnic in svetovalci vam bodo pripravili najugodnejšo ponudbo ter pomagali z nasveti in vas vodili skozi celoten postopek.

Kaj morate vedeti o stanovanjskem kreditu, preden se dogovorite za sestanek v eni od poslovalnic Gorenjske banke: Višina kredita je odvisna od odplačilne sposobnosti kreditojemalca in vrste zavarovanja.

Odplačilna doba do 20 let velja ob sočasnem zavarovanju pri zavarovalnici, zastavi nepremičnine ali poroštvu fizičnih oseb. Odplačilna doba do 30 let je na voljo komitentom banke, ki stanovanjski kredit najemajo za potrebe gradnje ali nakup stanovanjske hiše ali stanovanja in sočasno zavarujejo kredit z zastavo nepremičnine.

Obrestna mera se deli na spremenljivo in fiksno.

Izplačilo je mogoče tudi v gotovini, in sicer do 100 % kredita (ob ustreznem zavarovanju).

6. korak: zavarovanje doma

Zavarovana nepremičnina pomeni, da lahko zavarovanec prejme povračilo stroškov za morebitne poškodbe ali uničenje od zavarovalnice. V ta namen zavarovalnice ponujajo različne pakete. Pred končno odločitvijo pridobite več ponudb in se nato odločite za tisto, ki vam najbolj ustreza.

Z vidika pravilnika o oblikah in vrednotenju zavarovanj morajo biti nepremičnine zavarovane pred osnovnimi tveganji, to so požari, izlivi vode, poškodbe nevihte, ter proti poplavam, če so te opredeljene kot potencialno tveganje.

Lahko pa se individualno odločite še za dodatna zavarovanja, kot so denimo zavarovanje opreme, protipotresno zavarovanje itd.

7. korak: vstopite v svoje stanovanje in ga proglasite za svoj dom

Še enkrat preverite, ali je nepremičnina v stanju skladno s pogodbo in dogovorom. Uredite prepis priključkov: komunalne storitve, telekomunikacijske storitve, elektrika, plin, voda. In zamenjajte ključavnice.

Spremenite svoj stalni naslov

Vsak gotovo pozna kraje, kjer se počuti prijetno, a le en je ta, kamor se vedno lahko vrnemo: naš dom. Sanje o lastništvu nepremičnine so dolgotrajne. A so s pravim pristopom zagotovo uresničljive.

Prenesite vodič Gorenjske banke z uporabnimi informacijami, ki vas bo na na preprost način popeljal skozi celoten postopek nakupa nepremičnine.