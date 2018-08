Igralnica po meri vaših otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preživljanje čim več časa na prostem, še posebej v poletnih mesecih, bi moralo biti vašim otrokom v užitek in veselje. Opremite zunanje prostore v igralnico, prijazno do otrok.

Če želite otroke razveseliti z igralnim prostorom, še ne pomeni, da se morate odpovedati lepemu videzu vašega dvorišča. S preprostimi dodatki, ki ne bodo kvarili vaše dvoriščne okolice; še več, njihov videz je tako zelo nevpadljiv, da ne bo nihče niti pomislil, da gre za otroško igralnico.

Ločite otroške prostore od prostorov za odrasle

Otroci in odrasli pogosto želijo zunanje prostore uporabljati na različne načine - otroci si morda zaželijo raziskovanja, igranja športov in zabavanja, odrasli pa se želijo sprostiti ali zabavati prijatelje. Ker ima vsak svoje želje glede tega, zakaj in kako dvorišče uporabiti, je najbolje, da razmejite dvoriščna območja, del tega namenite svojim najmlajšim, del pa ohranite zase.

Razmišljajte o oblikovanju stičnih točk, ki bodo ločevale prostore namenjene vam ali otrokom. Območje najbližje hiši naj bo skupno, pri čemer je pametno namestiti površine za sedenje tako za vas kot za otroke. Zanje lahko kupite otroški set miz in stolčkov, tako se bodo počutili še bolj vključene.

Območje, ki je najbolj oddaljeno od hiše, je dobro nameniti za njihove igralne površine. Otroci se velikokrat radi igrajo z žogami in drugimi pripomočki, ki pa nehote lahko priletijo v okna in vrata, ter jih razbijejo, zato je najbolje, da se tovrstnim morebitnim nesrečam izognete, če le gre.

Igralni bloki, ki to niso

Zanimiv način, kako ustvariti igralnico za otroka, je, da uporabite material, ki ni namenjen njim. Postavite drevesne bloke ali kamne, po katerih bodo lahko otroci plezali in skakali na način, da ne bo motil drugih elementov na dvorišču. Zunanji videz bo spominjal na umetniško postavljene bloke, v resnici pa bodo igralni bloki za vaše najmlajše. Če imate to srečo, da imate na svojem dvorišču veliko drevo, ga nikar ne posekajte.

Še več, pod to drevo namestite tovrstne bloke, da bo imel otrok občutek, kot da se igra nekje v gozdu, kjer bo lahko nabiral vejice ali pa si izdelal skrivno skrivališče. Za drevo pa lahko obesite tudi gugalnico. Veliko naravnih elementov je mogoče uporabiti za ustvarjalno igro, v kateri vašemu otroku ne bo nikoli dolgčas.

Ustvarite vrtiček in jih naučite domače pridelave hrane

Če imate doma vrt, potem majhen dela vrta prepustite otrokom, da sami ustvarijo svoj vrtiček, kjer bodo vzgajali rože in hrano. Poleg tega jih na ta način lahko naučite o pridelavi hrane, poleg tega pa boste s tem poskrbeli za njihovo gibanje. Pri saditvi vrtnin jim pomagajte, posegajte po vrtninah, na katerih rastejo veliki barvni pridelki, saj jih boste tako še bolj motivirali.

Pomagajte jim posaditi rože, borovnice, maline, korenje, paradižnik, fižol, buče, krompir in celo koruzo. Vse naštete vrtnine hitro rastejo, ne zahtevajo veliko nege, poleg tega pa poskrbijo za velike pridelke, ki lahko razveselijo otroke.

Investirajte v nakup večnamenske igralnice

Kupite lahko pravo leseno hiško ali pa njeno cenejšo različico plastične hišice. Postavite jo na odmaknjeno mesto, saj boste tako otroku ponudili zasebnost, kjer se bo lahko v miru igral sam ali z mlajšimi bratci ali sestricami. Pustite jih same, naj si najdejo svoj način animacije.

Zgradite igralne prostore

Ko boste snovali svoje dvorišče ali ga mogoče prenavljali, že takoj v začetni fazi razmišljajte o tem, da svojemu otroku zgradite prostor za igro. Zabetonirajte začasni peskovnik, ki lahko v poznejših letih preraste v zunanji kamin ali celo korito za rože. Postavite plezalno ograjo, ki jo lahko pozneje preoblikujete v senčnik, pergolo, postane pa lahko tudi oporna struktura za rože plezalke.

Umetniško ustvarjanje spodbujajte zunaj

Otroci se radi igrajo z barvami, ki pa v notranjosti prostora lahko prinesejo več škode kot koristi, če se otroci z umazanimi rokami dotaknejo belih sten. Postavite umetniški kotiček v zunanji kot dvorišča, kjer bodo otroci lahko nemoteno barvali in iskali navdih za svoja ustvarjanja kar iz narave.

V poletnih mesecih kampirajte na domačem dvorišču

Zakaj ne bi vaše dvorišče postalo kamp? Pripravite šotore, prižgite taborniški ogenj in ves dan preživite z otroki na dvorišču in se z njimi igrajte. Po koncu "taborjenja" lahko za nekaj časa, dokler vreme še dopušča, pustite šotore še vedno razprte in jim ustvarite nov igralniški kotiček.