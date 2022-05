Barve – skrivno orožje prenove vsakega doma

JUPOL Gold ponuja več kot 10.000 barvnih odtenkov iz celotnega spektra barvnega kroga, zato se približa prav vsaki želji, kadar želite barvito osvežiti vaš dom. Niansiranje je mogoče po barvni karti JUB Favourite feelings ter barvnih lestvicah RAL in NCS, če pa ste med tistimi, ki radi sami ustvarjate povsem unikatne barve, pa so vam na voljo tudi njihovi DIPI Super Color koncentrati. Prostore, v katerih bivamo, lahko z barvami obogatimo, estetsko urejamo in si jih prilagodimo glede na lastne želje. Največ svobode pri izbiri popolnih barvnih tonov nam dopuščajo prav stenske površine.ponujaiz celotnega spektra barvnega kroga, zato se približa prav vsaki želji, kadar želite barvito osvežiti vaš dom. Niansiranje je mogoče po barvni karti JUB Favourite feelings ter barvnih lestvicah RAL in NCS, če pa ste med tistimi, ki radi sami ustvarjate povsem unikatne barve, pa so vam na voljo tudi njihovi DIPI Super Color koncentrati.

Kako izbrati popolne barve za vaš dom?

V svojem domu lahko z barvami pričaramo posebno vzdušje ter z njimi poudarimo velikost in samo namembnost prostora. Pri izbiri barve naj vam bodo vodilo vaše priljubljene barve. Katere so, najlažje ugotovite tako, da preprosto pogledate v svojo garderobno omaro in boste razumeli svojo podzavestno izbiro. S svojim najljubšim tonom kot osnovno barvo lahko ustvarite barvno shemo, ki je popolna izbira za vašo novo barvno paleto za celoten dom.

Vsekakor se ozirajte tudi na obstoječe pohištvo, talne obloge in dekorativne elemente. Pastelni in zemeljski toni zagotovo spadajo med vedno aktualne, z njimi ne boste zgrešili, saj se običajno ujamejo s pohištvom in opremo hiše ter se med seboj lepo dopolnjujejo. Kadar želite poudariti pohištvo ali drugo opremo v prostoru, izberite svetlejši odtenek barve ali popolnoma nasprotni odtenek. Če imate na primer rumeno svetilko, lahko izberete zelo svetel odtenek barve limone v ozadju, da svetilka prevzame prevlado.

Pri izbiri barve upoštevajte tudi velikost sobe. V kolikor želite, da bi ta bila videti večja, se odločite za svetlejše odtenke. Pri prostorih, ki jih želite narediti tople in udobne, izbirajte med toplejšimi in temnejšimi odtenki. Pri odločanju o barvah prostorov v vašem domu pazite, da ustvarite ustrezen prehod med barvami posameznih sob.

Na barvo sobe bosta vplivali tudi naravna in umetna osvetlitev. S premišljeno uporabo barv in svetlobe lahko osvetlite temnejša področja v stanovanju. V prostoru z dobro naravno osvetlitvijo si tako lahko privoščite tudi izbiro živahnejših odtenkov.

Preden se odločite za barvo, upoštevajte vse omenjene dejavnike, da se boste v svojem domu vedno počutilo dobro. Barve imajo namreč moč, da vplivajo na naše razpoloženje in ustvarjajo osrednje točke v našem domu. Premišljena uporaba barv lahko sobo spremeni v živahno zbirališče ali v sproščujoč prostor za umirjanje.

Za sestavljanje barvnih kombinacij v prostoru je dobro poznati nekaj osnovnih značilnosti barv: Rumena barva predstavlja kreativnost in izžareva vedrost in svetlost, zaradi česar te odtenke povezujemo z mladostjo, igrivostjo in radovednostjo.

Zelena je barva potrpežljivosti. Predstavlja naravo, srečo, varnost ter ravnotežje. Izbrani zeleni odtenki nas lahko hkrati umirjajo ali poživljajo.

Modra barva izžareva modrost in razvoj. Povezuje nebo in vodo ter nas vodi v razmišljanje, svobodo in globino. Poznamo jo tudi v vlogi avtoritete, čistoče ter zaščite.

Oranžna barva pomaga spodbujati našo ustvarjalnost ter hkrati odseva udobje, okus, aktivnost, komunikacijo ter navdih.

Vijolična je barva inteligence in čustev. Izraža občutek razkošja, prestiža, ženstvenosti ter hkrati nežnosti.

Rdeča barva izraža strast, drznost ter hkrati nevarnost. Pomeni energijo, vitalnost, hitrost in dinamičnost.

Rožnata je barva zabave, igrivosti, pozitivizma, nežnosti in ženstvenosti.

je barva zabave, igrivosti, pozitivizma, nežnosti in ženstvenosti. Zlata in srebrna barva izražata hlad in dragocenost ter temu posledično predstavljata prestiž.

Bodite ustvarjalni z barvami

Kadar želite biti kreativni, je eden preprostejših načinov za izbiro barv za notranje prostore in načinov pleskanja ta, da pogledate okrasne elemente v vašem domu, denimo dekorativne blazine, posteljnino, namizni prt. Ti vam lahko dajo idejo, kje dodati črte, kroge ali druge nevsakdanje elemente, ki bodo stene popestrili. Včasih prostori potrebujejo le malo prilagoditve. Razmislite denimo o svetlejšem ali temnejšem odtenku iste barve, ki bo sobo nedvomno osvežil.

Idejo za vnašanje barv lahko poiščete tudi v naravi. Ne glede na to, ali izberete travnato zeleno ali nebesno modro, so barvne sheme, ki jih navdihuje zunanjost, namenjene prostorom, kjer želimo ustvariti pomirjujoč ambient. Pri tem bodite prepričani, da so to vam ljube barve, ki se jih ne boste naveličali.

Četudi se odločite za nevtralne barvne tone, ni nujno, da so stene vašega doma zato enolične. Svojo nevtralno barvno paleto lahko popestrite tako, da ste kreativni pri uporabi izbranih tonov. Črtasta stena v nevtralnih barvah prostor popestri, a kljub temu ohranja videz sproščenega. Osupljiv način uporabe nevtralnih barv je tudi ta, da izberete nevtralno barvo, ki bo osnova za vaš cel dom, potem pa vsako sobo poudarite z različnim odtenkom izbrane barve.

Izbira prave barve notranjosti se začne doma

Preden se odpravite v trgovino z barvami, doma naredite izbor. Z izbarnimi vzorci pridite v trgovino, kjer vam bodo izkušeni svetovalci pomagali pri kombinaciji različnih barvnih tonov. Najtežji del pri izbiri barve je namreč preveč možnosti. In v navalu navdušenja se hitro zgodi, da se odločite nepremišljeno.