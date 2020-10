5 razlogov, zakaj je klasični ključ preteklost

Oglasno sporočilo

Ste se že kdaj odpravili na pot in po nekaj kilometrih z grozo ugotovili, da ste pozabili zakleniti vhodna vrata ? Morda ste med tistimi, ki ob pozni vrnitvi domov pogosto zbudijo partnerja, ker znova pozabijo ključe … Ali pa vam gre preprosto na živce, ker morate v žep ali torbico vedno tlačiti debel šop ključev, in sanjarite, kako bi bilo lepo, če bi vrata lahko odklepali kar brez ključev, kot to počnejo v znanstvenofantastičnih filmih … Če bi si radi poenostavili vsaj drobec vsakdana, obenem pa poskrbeli za popolno varnost svojega doma, je skrajni čas, da se odločite za vrata s pametnim sistemom odpiranja. V članku vam predstavljamo pet poglavitnih razlogov za zamenjavo!

Toda kaj sploh pomeni pametni sistem za odpiranje vrat?

Preden vas prepričamo, da klasični ključ sodi v zgodovino, si oglejmo, kaj sploh pomeni izraz pametna ključavnica. Gre namreč za sistem odklepanja vhodnih vrat, za katerega ne potrebujemo ključa, saj vrata lahko odklenemo kar s pomočjo prstnega odtisa ali številčne kode. V zadnjem času se na trgu pojavljajo tudi sistemi, ki omogočajo odklepanje s pametnimi telefoni. In ko se vrata zaprejo, se s pomočjo posebnega elektromotorja v ključavnici tudi samodejno zaklenejo, tako da vam nikoli več ni treba skrbeti, če ste jih resnično zaklenili.

Enega najnaprednejših pametnih sistemov za odklepanje vrat ponuja prav slovensko podjetje Inotherm, ki je tudi največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi. V ribniškem podjetju, ki proizvaja vhodna vrata visoke kakovosti, namreč spadajo tudi med pionirje na področju naprednih načinov odklepanja, njihova novost pa se imenuje INOSMART.

Gre za sistem, ki omogoča kar tri načine odklepanja vrat brez ključa: s pomočjo visokoločljivega senzorja prstnih odtisov, prek aplikacije na pametnem telefonu ali z vnosom številčne kode. A to ni vse, kar zmore napredni INOSMART. Preberite si spodnje argumente in odkrijte, kako praktične in koristne so njegove funkcije!

Nič več izgubljenih ključev!

Skoraj ne mine mesec, da ne bi kdo od vaših malih razbojnikov na poti iz šole ali med popoldansko igro na ulici izgubil ključev vhodnih vrat? Vsi vemo, kaj sledi, če prečesavanje sosedovega travnika ali brskanje po grmovju ne obrodi sadov. Menjava ključavnice, izdelava novih ključev za vse družinske člane in seveda nepotrebni stroški. S sistemom INOSMART so tovrstne težave le še spomin, saj bodo vaši najdražji v hišo vstopali brez ključev.

Če ste v tem hipu pomislili, kako neki bo sistem prepoznal prstni odtis otroka, ki se nenehno spreminja, naj vas takoj pomirimo. INOSMART namreč raste in se razvija skupaj z vami in vašimi najmlajšimi! Algoritem za samostojno učenje ob vsaki uporabi prepoznava spremembe prstnega odtisa in si jih zapomni. Tako vam ob spremembah, ki nastanejo zaradi poškodb prstov ali kot posledica rasti pri otrocih, nikoli ne bo treba spreminjati nastavitev ali nenehno izvajati novih registracij.

Dotaknite se zaslona in “ključ” je ustvarjen!

Seveda ne mislimo na pravi ključ, brez skrbi. Če si boste omislili vhodna vrata s sistemom INOSMART, vam namreč nikoli več ne bo treba h ključavničarju. Ko boste k sebi denimo sprejeli novega člana gospodinjstva, del hiše odstopili podnajemnikom ali zgolj želeli omogočiti vstop sosedu ali sorodniku, da vam bo v času vašega dopusta prišel zalit rože, boste dostop uredili kar s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu.

Z nekaj dotiki zaslona lahko namreč v spomin dodate ali iz njega odstranite nov prstni odtis, kodo ali pametni telefon. INOSMART si lahko naenkrat zapomni kar sto numeričnih kod, prstnih odtisov ali pametnih telefonov. Tako boste vedno vedeli, kdo vse lahko odpira vaša vhodna vrata, in strah, da bi kdo na skrivaj izdelal kopijo ključa ter zlorabil vaše zaupanje, bo odveč.

Zaupanje je “fajn”, nadzor pa še bolj!

INOSMART vam ne omogoča zgolj dodajanja in odvzemanja uporabnikov, temveč tudi popoln nadzor pristopa. Za vsakega uporabnika namreč lahko določite, kdaj sme vstopiti v hišo. Če k vam denimo redno prihaja čistilka, lahko sistem prilagodite tako, da bo lahko s svojim prstnim odtisom, kodo ali telefonom vstopila zgolj na točno določen dan in znotraj točno določenega časovnega okna. Tako se povsem preprosto izognete zlorabi zaupanja.

Obenem lahko s pomočjo aplikacije spremljate celo zgodovino vstopov, tudi tistih neuspešnih. Če je vrata poskušala odkleniti oseba, ki ji niste podelili dostopa, bo sistem neuspeli poskus shranil v evidenco. Aplikacija sicer zabeleži kar do 150 nedavnih vstopov, tako da boste vedno vedeli, kaj vse se je v preteklih dneh dogajalo na vašem vhodu!

Brezkompromisna varnost, združena z eleganco!

Vhodna vrata s pametnim sistemom odpiranja INOSMART niso zgolj varna, temveč tudi elegantna. Črna steklena površina, na kateri sta tipkovnica in čitalnik prstnih odtisov, se popolnoma zlije s površino vrat, tako da predstavlja vrhunski dekorativni dodatek, ki ustvari moderen vtis. Če želite slogu vhoda dodati prefinjeni minimalizem, hkrati pa ga obogatiti z moderno tehnologijo, je odločitev na dlani.

Življenje je že dovolj zapleteno …

Naš vsakdan je prepoln stresnih opravil in napornih izzivov. Si pri vsem tem res ne bi poenostavili vsaj tistih nekaj opravil, ki si jih lahko? Samo pomislite, koliko malih skrbi odpravlja pametni sistem odpiranja vrat … Nič več iskanja ključev po hiši tik pred odhodom, ko že zamujate. Nič več spraševanja, če ste res zaklenili vhodna vrata, ter paničnega iskanja rešitev, če ob prihodu domov ugotovite, da ključa ni v žepu, vrata pa so zaklenjena …

INOSMART vam obenem zagotavlja popoln nadzor nad svojim vhodom, saj boste vedno vedeli, kdo vse lahko odklene vrata in kdo vse je nazadnje vstopil v vaš dom oziroma to neuspešno poskušal storiti. Prav tako zgolj z dotikom zaslona določite, koga boste spustili v stanovanje in kdaj!

Vhodna vrata s sistemom INOSMART vam omogočijo, da mnoge drobne skrbi, ki negativno vplivajo na vaše dnevno življenje, izginejo. In kaj je lepšega, kot je dejstvo, da takšne napredne rešitve, ki razbremenijo vas in vaše bližnje, hkrati pa tudi varujejo vaše imetje, niso več le stvar znanstvene fantastike, temveč so na voljo tukaj in zdaj.

O podjetju INOTHERM Hitro rastoče domače podjetje s sedežem v Prigorici že več kot četrt stoletja proizvaja aluminijasta vhodna vrata najvišje kakovosti. Kot največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi se uveljavljajo na najzahtevnejših zahodnoevropskih trgih, kot so Nemčija, Avstrija, Francija, Velika Britanija, Belgija, Švica in Italija. Znamko Inotherm odlikuje v celoti lastna, okolju prijazna proizvodnja in široka ponudba prvorazrednih vrat ter dodatne opreme. Vsak model vrat je mogoče prilagoditi željam in zahtevam uporabnika, ki lahko svoj sanjski vhod v le nekaj minutah oblikuje kar s pomočjo konfiguratorja. Inothermovo kakovost potrjujejo tudi številna priznanja in nagrade, njihove izdelke pa lahko redno srečujete tudi na odmevnih pohištvenih sejmih širom Evrope. Z ekipo 250 zaposlenih vsako leto izdelajo kar 30 tisoč vrat, od katerih je večina namenjena izvozu. Njihovo ponudbo aluminijastih vhodnih vrat, ki jih odlikujejo edinstven dizajn, certificirana protivlomna zaščita ter odlična izolacija, si lahko ogledate tukaj.

Naročnik oglasne vsebine je Inotherm.