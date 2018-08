Tako bo bivanje doma še prijetnejše

Udoben dom je osnova za prijetno bivanje. Da bo res prijetno in resnično domače, potrebujete samo nekaj barvitih iznajdljivosti in pomoč sodobne tehnologije .

Poživite dom z barvami, ki odražajo vaš značaj

Domačnost dosežete s tistimi pravimi dodatki, s katerimi boste vsakemu prostoru dodali svoj karakter, svojo energijo in ga hkrati obogatili še s prefinjeno tehnologijo.

Barve predstavljajo pomemben del pri zasnovi bivalnih prostorov. Izkoristite njihovo moč in ustvarite dom, poln topline.

Barvna rdeča nit: Izberite barvne kombinacije, ki so vam najbolj pri srcu in pri katerih se boste počutili dobro. Ne prepustite se zato samo modnim trendom, ampak izhajajte iz sebe. Začrtajte neko barvno rdečo nit, ki se bo nadaljevala skozi vse prostore hiše.

Poživitev v treh korakih: Ne potrebujete veliko denarja ali skrajnih gradbenih premikov, da bi svojemu domu dodali kanček barvitosti. Začnite pri iskanju malo drugačnih dodatkov za dom, obarvajte sobe z izbranimi zavesami, preprogami in blazinami, ki bodo še tako star in dolgočasen kavč spremenile v pravi dizajnerski kos pohištva.

Foto: Thinkstock

Vzemite v roke čopiče: Odženite belino s svojih sten. V vsaki sobi izberite steno, ki ji boste dodali nekaj življenja.

Toplina se skriva v vaših spominih: Dom brez dodatkov, ki so zaznamovali vaše dosedanje življenje, je preveč sterilen in hladen. Dodajte fotografije v okvirjih, pomembne predmete, ki tako ali drugače zaznamujejo vaš življenjski slog, pa tudi spomine s potovanj ali, zakaj pa ne, rekvizite, ki kažejo na vašo športno ali umetniško usmeritev.

Naj bo vaš dom pameten in funkcionalen

Danes pa lahko za udobno bivanje naredimo še veliko več – s pametnimi rešitvami lahko vaš dom postane bolj funkcionalen in udoben, pa tudi varen in skorajda virtualen.

A1 namreč ponuja pametne rešitve, s katerimi bo vaš dom postal podaljšek vaših želja, razmišljal bo namesto vas in se popolnoma prilagajal vašim življenjskim navadam. Sodoben življenjski slog zato potrebuje pametne rešitve, ki jih ponuja A1.

Ponudba Smart Home je idealna rešitev za vas, saj se bo popolnoma prilagajala vašim zahtevam po varnosti in udobju.

Kako bo s storitvijo Smart Home vaše bivanje dobilo čisto novo dimenzijo?

#Kdo je doma? V službi boste lahko kar prek pametnega telefona preverili, ali so se otroci varno vrnili domov iz šole. Delajo domačo nalogo, se igrajo, ustvarjajo ali si morda pripravljajo kosilo? Kjerkoli in kadarkoli lahko poskrbite za njihovo varnost in udobje, tudi če niste doma.

#Poskrbite za udobje na daljavo: Uredite samodejno prilagajanje na svoje potrebe po udobju. Vaš dom vas bo tako pričakal s prižganimi lučmi točno tam, kjer boste želeli, prostori pa bodo prijetno ogrevani.

#Nikoli ne pozabite na nič! Ste izklopili likalnik? Seveda ste ga … ali pač!? Z A1 Smart Home ne boste nikoli več v skrbeh.

Foto: Thinkstock #Kako se znajde Fifi? Preverite, kaj počne vaš hišni ljubljenček, ko čaka, da se vrnete iz službe in vsakodnevnih opravkov. Mu morda v vaši odsotnosti kaj manjka? Z aplikacijo Smart Home boste vedno na tekočem.

#Enostavno pametno: Želite, da so luči, ogrevanje in električne naprave vklopljeni le v prostorih, v katerih se dejansko zadržujete? A1 Smart Home vam omogoča prav to. To ni samo prijetno in priročno, ampak vam prihrani tudi denar.

#Zanesljivo varni: Ni nikogar doma? Ste na počitnicah, v službi ali na poti? Z A1 Smart Home ste lahko prepričani, da doma res ni nikogar, tudi nepovabljenih gostov.

#Brez skrbi: Radi kuhate? Tudi pekočo hrano? Z A1 Smart Home so ognjene samo vaše jedi, in ne cela kuhinja.

Na voljo za vse uporabnike! Storitev A1 Smart Home je na voljo vsem, tudi naročnikom drugih operaterjev, saj deluje na vseh slovenskih omrežjih.

Do pametnega doma vas ločijo samo trije koraki:

1. Naročite A1 Smart Home: sklenite naročnino na A1 Smart Home na enem od centrov A1.

2. Izberite paket ali naprave: naročite enega izmed priporočenih paketov in ga enostavno dopolnite z dodatnimi napravami ali si sestavite paket po svoji meri.

3. Naložite si aplikacijo: Aplikacija A1 Smart Home Solution vas bo vodila skozi celoten proces namestitve, v njej pa boste našli tudi vse informacije o namestitvi in uporabi vseh pametnih naprav v svojem domu.