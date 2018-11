Poskrbite za zdrav dom, ki bo krepil vaše zdravje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Počasi vstopamo v obdobje prehladov in sezonskih bolezni, ki smo jim zaradi stresa in kronične utrujenost še bolj podvrženi, zato je treba poskrbeti, da bo vaš dom v tem času spodbujal in krepil boljše počutje, kar se bo odražalo tudi na vašem zdravju.

Ko razmišljamo o načinih, kako okrepiti svoje zdravje, se večinoma osredotočamo na prehrano in telesno vadbo, ne pomislimo pa na to, kako okolje, v katerem živimo, vpliva na naše telo in splošno počutje.

Ker v domovih preživimo večino svojega časa, je treba poiskati nam prilagojene načine, da si ustvarimo bolj zdrav in srečnejši dom, ki bo podpiral naš življenjski slog.

Začnite kar v spalnici

Kakovosten spanec je najboljši način za uravnavanje vsakdanje utrujenosti, zato je treba spalnico pripraviti tako, da vam bo v njej vsakič znova udobno in v zimskih mesecih predvsem toplo.

Z nekaj majhnimi koraki lahko v njej ustvarite mehko zavetje, ki vam bo pomagalo do boljšega spanca in posledično tudi zdravja, saj dober spanec krepi naš imunski sistem.

Foto: Thinkstock

Če še niste, svoje jesenske prešite odeje zamenjajte z zimskimi. Prav tako zamenjajte posteljnino s toplejšo. Svilo in lahke tkanine nadomestite z debelo tkanim bombažem ali flanelo. Sploh drugi material je primeren za zimski čas, saj ni samo izjemno mehek, temveč ravno tako zadržuje toploto, zato se med spanjem ne boste zbujali.

Za dodatno toploto ali kot okrasni dodatek pa lahko čez svojo posteljo položite toplo odejo, ki jo lahko uporabite ob res mrzlih nočeh. Ker boste poskrbeli, da vam bo med spanjem udobno, ne gre skrbeti, da bi se med nočjo zbujali in ostajali nenaspani ali utrujeni. Za razkošnejši videz lahko posteljo okrasite z dekorativnimi vzglavniki, ki jih po potrebi lahko uporabite med spanjem.

Foto: Pixabay

Še en pomemben del spalnice, ki ključno vpliva na naše počutje, je nočna omarica. Ker je ta v neposredni bližini glave, poskrbite za redno brisanje prahu. Prašni delci so znani alergeni, prah pa lahko spodbudi alergijske reakcije, ki vam kratijo spanec. Z nočnih omaric pozimi umaknite šopke in knjige, na katerih je umazanija, ki lahko draži vašo nosno sluznico.

Na nočno omarico položite robčke za čas, ko boste kihali ali imeli zamašen nos, da si med nočjo prihranite sprehod do kopalnice. Ne pozabite, da je treba po vsaki uporabi robčke v jutranjih urah takoj odnesti v smeti. Na te se namreč vežejo mikrobi in preostale bakterije, ki lahko potujejo po zraku in ustvarjajo nezdravo ozračje.

Poskrbite za to, da bo hrana v hladilniku užitna

Ustrezne prehranjevalne navade krepijo naše zdravje, vendar ni pomembno samo to, da jemo zdravo, ampak predvsem užitno. Če je hrana v vašem hladilniku nametana, obstaja velika verjetnost, da bo večina živil, ki jih imate v njem, že po nekaj dneh izgubila kakovost in užitnost.

Foto: Pixabay

S slabim sistemom shranjevanja živil tvegamo prehitro gnitje in razvoj plesni, ki lahko ob zaužitju ogrozita naše zdravje. Poleg tega je treba poskrbeti tudi za to, da sta sadje in zelenjava shranjena pravilno.

Tako zadržita v sebi več hranilnih vitaminov, ki jih v zimskih mesecih potrebujemo, če želimo ostati zdravi. Če upoštevate tehnike in nasvete za pravilno shranjevanje živil, jim boste podaljšali dobo užitnosti in uporabe.

Zaradi ogrevanja je zrak slabši

V času ogrevanja se poslabša zrak v notranjosti prostorov, kar lahko vpliva na slabše počutje. Med kurilno sezono ta pogosto postane presuh za udobno bivanje, povzroča suho kožo in sušenje nosne sluznice.

Vlažnost notranjih prostorov naj bo v jesenskih in zimskih mesecih vsaj 40-odstotna. Za to poskrbimo tako, da v sobe namestimo vlažilnike zraka ali pa poiščemo alternativne načine za izboljšanje njegove kakovosti.