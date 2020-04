Kako preprosto očistiti pralni stroj?

Oglasno sporočilo

Pralni stroj je ena od tistih naprav, ki v večini gospodinjstev deluje vsaj nekajkrat tedensko, v večjih gospodinjstvih pa celo vsak dan. Življenja brez njega si praktično ne moremo več predstavljati, saj nam močno poenostavi pranje velikih količin perila in različnih vrst tkanin, tako da lahko sčasoma to počnemo že skoraj brez posebnega razmisleka. Zato si tudi pralni stroj zasluži, da mu trdo delo poplačamo z rednim vzdrževanjem, kamor v prvi vrsti spada predvsem redno čiščenje.

Zakaj je potrebno redno čiščenje pralnega stroja?

Da bi preprečili razvoj bakterij, mikrobov, plesni in nečistoč, obenem pa nabiranje ostankov pralnih sredstev in z vsem naštetim povezan nastanek neprijetnih vonjav, je priporočljivo pralni stroj temeljito očistiti vsaj enkrat mesečno. Določene malenkosti za vzdrževanje čistoče v stroju pa je dobro narediti ob vsakem pranju, zato poskrbite, da jih vključite v svojo rutino.

Redno vzdrževanje vašega pralnega stroja bo poskrbelo, da bo ta še dolgo ohranil svojo prvotno moč ter podaljšalo njegovo življenjsko dobo. Če tega ne boste prakticirali, pa boste morali hitreje investirati v nakup novega pralnega stroja.

Kaj vključuje nega pralnega stroja ob vsakem pranju?

Ob vsakem pranju je priporočljivo dodati sredstvo za mehčanje vode med pranjem, še posebej, če živite na območju s trdo vodo. S tem boste svoj pralni stroj zaščitili pred nalaganjem vodnega kamna na pomembnih delih, kot sta boben in grelnik, obenem pa znižali stroške za popravila. Določena pralna sredstva (predvsem tista v prahu), imajo sredstvo za mehčanje vode že dodano, medtem ko geli za pranje perila tega sredstva po navadi ne vsebujejo in ga je treba dodajati posebej.

Po vsakem pranju pustite vrata pralnega stroja in predal za čistilna sredstva rahlo odprta, da se notranjost popolnoma posuši in se v njej ne začno ustvarjati neprijetne vonjave.

Po vsakem pranju tudi ročno, z mehko krpo, očistite tesnilo vrat pralnega stroja, kjer se nabirajo ostanki tekstilnih vlaken, lasje, pesek in drobna umazanija, ki se v nasprotnem primeru pri naslednjem ciklu znova znajdejo v bobnu. Na mokrem tesnilu se rada zaredi plesen, zato ga je priporočljivo vsakokrat po pranju obrisati do suhega. Enako storite tudi z notranjostjo vrat pralnega stroja.

Pri vsakem pranju pazite, da ne uporabljate preveč čistilnega sredstva in mehčalcev, ki bi lahko ostali v posodici, v bobnu pralnega stroja ali na oblačilih, ker jih stroj ne more dobro sprati. Pri pralnem sredstvu vsekakor velja pravilo »manj je več«, zato skrbno sledite navodilom proizvajalcev sredstev.

Pazite tudi, da pralnega stroja ne preobremenjujete s preveliko količino oblačil. Upoštevajte, kakšna teža ali količina je predvidena za posamezni program in raje operite kakšno oblačilo manj kot več. Upoštevajte tudi, da se teža določenih vrst oblačil pri pranju znatno poveča (na primer brisače, debeli puloverji, puhovke ipd.). Če boben preobremenite, se motor začne pregrevati, vaša oblačila pa bodo slabše oprana.

Kaj vključuje mesečna nega pralnega stroja?

Vsaj enkrat mesečno vključite prazen stroj na najvišji temperaturi, oziroma na za to namenjenem programu, kot je na primer Gorenjev SterilTub in temeljito očistite boben pralnega stroja. Če si želite bolj naravne rešitve, lahko uporabite tudi alkoholni kis in sodo bikarbono.

Najmanj enkrat mesečno očistite tudi posodico za detergent in mehčalec, v kateri opazite usedline pralnih sredstev in z njimi povezane neprijetne vonjave, ki so pokazatelj prisotnosti bakterij in plesni. Posodico odstranite iz pralnega stroja in jo namočite v alkoholni kis za 15 minut, nato pa jo sperite pod tekočo vodo. Trdovratne ostanke pralnih sredstev odstranite s staro zobno ščetko.

Vsaj trikrat na leto pa je treba očistiti tudi filter, ki pridno lovi pozabljene kovance, odpadle gumbe in otroške figurice, pa seveda tudi kosme tkanin, ki jim je v resnici namenjen. Z rednim čiščenjem filtra si boste prihranili marsikateri obisk serviserja in obenem podaljšali življenjsko dobo svojega zvestega gospodinjskega pomočnika.

