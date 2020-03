Edina Slovenka s certifikatom pospravljanja, ki ga cenijo po vsem svetu #video

Kdo bi si mislil, da je lahko pospravljanje in preurejanje doma ter učenje ljudi, kako to početi, pravi poklic. To je že pred nekaj leti dokazala Japonka Marie Kondo, ki je v svojih svetovno uspešnih knjigah razložila, kako lahko (pravilno) pospravljen dom izboljša kakovost življenja. Njenih veščin se je naučila tudi Slovenka, ki pri nas ljudi uči enako.

Ko je Japonka Marie Kondo pred več kot desetimi leti začela izdajati knjige o umetnosti pospravljanja, je pritegnila pozornost svetovnega občinstva, tudi slovenskega. Zanimanje zanjo je tako zacvetelo, da je lani dobila celo svojo serijo na Netflixu, imenovano Tidying Up with Marie Kondo.

Posebnost Mariejine metode pospravljanja, ki ji pravi KonMari, je, da se znebiš vseh stvari, ki ti ne "prižgejo iskrice", da torej obdržiš le tiste, ob katerih občutiš veselje. Če imaš stvari, ki jih ne ceniš, je čas, da se jim odrečeš.

Med Slovenkami, ki se navdušujejo nad 35-letno japonsko mojstrico pospravljanja, je tudi Tina Markun, ki je pred dvema letoma postala vajenka Marie Kondo. V Veliki Britaniji je opravila potrebno šolanje in pridobila certifikat KonMari ter tako postala ena od več kot 350 certificiranih svetovalk, ki delujejo po vsem svetu.

Nekateri se čudijo, a pozabljajo, da urejen dom vpliva na kakovost življenja

"Prepričana sem, da ima urejen dom veliko pozitivnih učinkov. Tudi raziskave kažejo, da urejen dom dobro vpliva na počutje, poenostavi vsakodnevna opravila, s čimer prihranimo veliko časa, prispeva k notranjemu miru in večji ustvarjalnosti ter zmanjšuje stres," razlaga Tina, ki se je nad Marie navdušila med branjem knjige Umetnost pospravljanja - urejeno stanovanje bo spremenilo vaše življenje.

Ta jo je pritegnila predvsem zaradi praktičnosti in preproste filozofije, ki ima širši vpliv na naše življenje. Nasvete drugim za ureditev doma je rada delila že prej, predvsem v družinskem in prijateljskem krogu, po opravljenem šolanju pri Marie Kondo pa jo je za pomoč pri tem začelo prositi vse več ljudi.

Pri svetovanju drugim zelo uživa, saj meni, da na neki način pomaga ljudem. "Prek urejanja prostorov drugim pomagam ugotoviti, kaj je za njih res pomembno. Mislim, da si vsak posameznik zasluži, da se doma kar se da dobro počuti."

Nekateri se čudijo, da takšno svetovanje sploh obstaja, a če bi tisti, ki trpijo zaradi nereda doma in kopičenja nepotrebnih stvari, vedeli, kako si lahko poenostavijo vsakdan in izboljšajo kakovost življenja, bi zagotovo ukrepali.

Način pospravljanja oblačil KonMari Foto: Getty Images

Svetovalci niso usposobljeni le za dom, ampak tudi za ljudi

Tina ob tem poudarja, da poklic svetovalcev za urejanje domov v tujini ni novost. Poleg tega o tem obstaja že nešteto knjig, a nekateri še vedno ne vedo, kako to znanje uporabiti v praksi.

Svetovalci so zato veliko bolj učinkoviti. Tudi zato, ker so (svetovalci Marie Kondo) tako kot za urejanje doma usposobljeni tudi za delo z ljudmi. "Pomembno je, da znajo prisluhniti, voditi proces in pomagati organizirati dom tako, da podpira življenje ljudi. Je pa dom nekaj zelo osebnega in vsak ni pripravljen poiskati pomoči. Metoda po Marie Kondo subtilno vodi skozi proces urejanja doma, ob upoštevanju vseh korakov pa je tudi uspešna."

Navlaka, nepotrebne stvari, ki ne služijo več ničemur, in neskončno kopičenje predmetov povzročajo stres, jemljejo energijo, zahtevajo naš čas, stanejo in imajo negativen vpliv na okolje, opozarja Tina.

Mislim, da je metoda Marie Kondo v današnjem času zelo dobrodošla, saj v svojih domovih nikoli prej nismo imeli toliko imetja, na primer oblačil, različnih pripomočkov, igrač in vsega mogočega.

"Paradoks vsega je, da zato, ker imamo več udobja in več stvari, nismo bolj srečni. Preveč stvari, ki jih imamo in jih ne potrebujemo, a jih vseeno hranimo, ne povzroča samo fizične navlake, ampak tudi mentalno."

Po metodi KonMari je Tina pomagala že veliko ljudem, za katere pravi, da so po temeljitem pospravljanju doma bolj zadovoljni in se v njem bolje počutijo. "Ob tem bi poudarila tudi, da svetovalci lahko pomagajo samo tistim, ki so res odločeni, da bodo pospravili, in so pripravljeni na spremembo."

Marie Kondo je o pospravljanju napisala že štiri knjige in po vsem svetu prodala več kot 11 milijonov izvodov. Foto: Reuters

Doma imejmo le tisto, kar imamo res radi

Rdeča nit metode KonMari je to, da obdržimo le stvari, ki "prižgejo iskrico", drugi korak pa, da te stvari shranimo na pregleden način, razlaga Tina. "Ključno je, da imamo samo tisto, kar imamo radi in kar res potrebujemo, ter da tem stvarem damo svoje mesto in jih shranimo na pregleden način, tako da bodo lahko dosegljive. Gre torej za praktičnost in preprostost."

Takšen način pospravljanja zato zahteva določeno mero iskrenosti do sebe, saj ne gre zgolj za pospravljeno stanovanje ali hišo, ampak tudi organizirane predalnike, omare in police. "Kot pravi avtorica knjige, kdor temeljito pospravi svoj dom, spremeni pogled na življenje."

KonMari se od drugih načinov pospravljanja razlikuje po tem, da se ne pospravlja po prostorih, temveč po kategorijah: začnemo z oblačili, nadaljujemo s knjigami, papirji in različnimi podkategorijami ter se nazadnje lotimo še sentimentalnih stvari. "Metoda je pravzaprav zelo preprosta, biti pa moramo dosledni in vztrajni, da pridemo do konca."

Gre za res temeljito pospravljanje, ki pa prinese tudi temeljit vpogled vase, dodaja Mariejina vajenka. "Vsak, ki se ga loti, je presenečen nad tem, da na neki način ni le navezan na stvari, ki jih poseduje, ampak celo zvezan z njimi."

Vsaka stvar vzbuja neke zgodbe, čustva, spomine. Tako stvari prelagamo, skrbno skladiščimo v škatle in prestavljamo z enega konca na drugega, kar je vsekakor lažja odločitev, kot da se od stvari ločimo.

"Če je tega preveč, to postane veliko breme. Pospraviti je zmožen prav vsak, ni pa vsak pripravljen na to, da se sooči z vsem, kar ima."

Na Marie Kondo so kmalu po začetku njene serije na Netflixu začeli leteti očitki, da prispeva k onesnaževanju okolja, ker ljudi spodbuja, naj zavržejo tisto, kar jih ne veseli. Tina jo zagovarja in pravi, da je prava težava v preveliki potrošnji in nakupovanju stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. "Pa tudi v shranjevanju stvari za vsak primer in nezmožnosti pustiti stvari za seboj zaradi, na primer, čustvene navezanosti ali zato, ker so bile drage. Raziskave kažejo, da povprečno uporabljamo le 30 odstotkov oblačil, ki jih imamo v svojih omarah. Pospravljanje po metodi Marie Kondo nas res spodbuja, da obdržimo le tisto, kar nas navdaja z veseljem, a hkrati tudi, da stvari, ki jih ne potrebujemo več, pustimo za seboj odgovorno. Tudi pri nas je veliko možnosti, da tisto, česar ne potrebujemo, podarimo ali prodamo. Za urejanje doma po metodi Marie Kondo tudi ničesar ne kupujemo, ampak porabimo samo tisto, kar že imamo doma. Kdor temeljito pospravi svoj dom, tudi temeljito spremeni svoj odnos do potrošništva in nakupuje premišljeno, zato mislim, da je očitek popolnoma neupravičen."

Zlaganje oblačil po metodi KonMari:

Kasneje pospravljalne akcije ne bodo več potrebne

Ko je dom enkrat pospravljen po metodi Marie Kondo, je red zelo lahko vzdrževati, večje pospravljalne akcije pa niso več potrebne, obljubljata tako Marie kot Tina.

"Seveda pride čas navideznega nereda, zlasti pri družinah z otroki, a če je vzpostavljen sistem, boste z lahkoto spet vse postavili na svoje mesto."

V Tinini družini pospravljanju tako namenijo minimalno časa, zdaj bi potrebovali le še metodo, kako počistiti enkrat za vselej, se šali Tina. "Vendar so tudi ta opravila hitreje in lažje opravljena, če je dom pospravljen."

