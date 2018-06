Domača opravila, ki jih morda delate narobe

Ohranjanje čistoče naših domov ni preprosto opravilo, še več, ponavadi gre za zelo dolgočasno, ponavljajoče in utrujajoče delo. Vendar je redno in predvsem racionalno čiščenje nujno potrebno. Torej, da bi naslednjič porabili čim manj časa za čiščenje, si preberite napake, ki jih storimo pri čiščenju, in kako se jim izogniti.

Okna bodo čistejša, če jih čistite ob hladnih dneh

Najpogostejšo napako, ki jo številni zagrešijo je, da se lotijo čiščenja oken na lep in topel dan. Morda se zdi smiselno, da se okna čistijo ob lepih sončnih dnevih, ko nam dodatna svetloba pokaže vso umazanijo na njih. Vendar čiščenje ob toplih dnevih povzroči, da se čistila in snovi, ki jih nanašamo na okna, prehitro sušijo, pri čemer ostanejo lise. Raje kot ob sončnih dnevih se čiščenju oken posvetite ob bolj oblačnih dnevih.

Če želite, da bi bila stekla vaših oken še posebej bleščeča, dodajte v vedro mlačne vode ali čistilo za steklo tudi žlico kruznega škroba. Nanesite zmes na steklo, okna pa pobrišite s časopisom, bombažno krpo ali otiralnikom.

Foto: Thinkstock

Pranje perila velja za mučno opravilo, saj zahteva tako likanje kot zlaganje, zato nas večina, da se čim prej rešimo tega mučnega opravila, preobremeni pralne stroje z metanjem prevelike količine perila za eno pranje.

Ne samo, da s tem uničujete boben pralnega stroja, porabite tudi več elektrike, po možnosti pa po koncu pranja dobite pomečkano perilo, ki zahteva dodatno likanje.

Pranja se lotite sistematsko. Belo perilo operite posebej, prav tako tudi barvno. V boben položite toliko perila, da se bo ob pranju lahko perilo normalno premikalo, saj to pomaga pri procesu namakanja in izpiranja, tako da se vaše perilo v resnici opere in ga ni treba ponovno spirati, kot se zna to zgoditi ob prenatrpanosti.

Redno sesanje ne pomaga, če ...

Redno izpraznite svoj sesalnik. Večina se nas pri čiščenju zanaša na sesalnike, zato je nujno, da poskrbimo, da naš sesalnik deluje v optimalnih pogojih. Ne praznite vrečk, ko so te že skoraj na robu poka. Preobremenjena vrečka pomeni tudi več umazanije, las in drugih delcev, ki jih vračamo nazaj v prostor, poleg tega vsa ta umazanija zmanjšuje sesalno moč.

Vrečko praznite takrat, ko je že skoraj polna. Redno pregledujte tudi filtre, da tam ni ostankov prahu in las, saj lahko uničijo motor sesalnika. Tako kot vrečke tudi te redno menjajte.

Foto: Thinkstock

Med čiščenjem, v upanju, da bi čim prej končali to dolgočasno opravilo, nas večina pozabi pogledati strop in kote. Pogosto so to najbolj zapostavljene površine v naših domovih, pa ne samo zaradi tega, ker jih je težko doseči.

Ni treba prav vsakič plezati na lestev in sesati kote, a če to storite vsaj enkrat do dvakrat na mesec, boste zmanjšali koncentracijo prahu v domu. Ponavadi z nadzemnih površin prah pada na preostale površine.

Noži niso za pomivalni stroj

Vsi vemo, da je najlažje zmetati umazano posodo v pomivalni stroj in mu prepustiti delo. Vendar vam svetujemo, da v njem ne perete svojih kuhinjskih nožev, saj detergent in pomivalne kocke vsebujejo alkalne spojine, ki lahko topijo ostre robove. Če želite, da vaši noži ostanejo ostri, jih ročno perite s toplo vodo.

Foto: Thinkstock

Izogibajte ste čiščenju steklenih kabin za prho s kemikalijami. Večina nas kupuje čistila za vodni kamen, ki jih nato drgnemo ob robe kabine za prhanje in steklo, pa vseeno ne odstranijo vseh umazanij.

Raje kot po čistilih posegajte po kisu, ki se je izkazal za bolj učinkovito alternativo. Najbolje je, da prho po vsaki uporabi, ko je ta še mokra, pobrišete in tako še bolj omejite nastanek vodnega kamna.