Ali se vam zdi, da vašim prostorom nekaj manjka?

Razlog se verjetno skriva v tem, da ste med opremljanjem popolnoma prezrli pomembnost središčne točke, ki jo mora imeti vsak prostor, zato da bi lahko med seboj povezal vse elemente, tako ustvaril kohezijo in bi bil prostor videti dokončano.

Najpomembnejši element vsakega prostora

Središčna točka je najpomembnejši vidik notranjega oblikovanja, je torej temelj, na katerem slonijo vsi drugi elementi. Tako kot že vsebuje v svojem imenu, gre torej za točko, s katero želimo pritegniti pogled ob vstopu v prostor.

Foto: Pixabay

Pomembno je, da se že na začetku, pred kakršnimkoli opremljanjem, prepričate o tem, da je ta točka na pravi strani sobe na pravem in predvsem vidnem mestu.

Ta nikakor ne sme biti v kotu skrita od pogledov. Ker je središčna točka "zvezda" sobe, je zato najbolje, da je v njenem osrednjem delu oziroma blizu največje stene. Pravilna ocenitev, kaj bi moralo biti postavljeno v ospredje, vam lahko olajša marsikatero delo in zagato ob opremljanju in ne nazadnje samem bivanju.

Lahko je, karkoli si zaželite

Središčno točko lahko najdete tako rekoč v katerikoli obliki. Lahko je to stena, pod, okno, kamin, omara, kavč, televizija oziroma karkoli drugega. Najpogosteje jo v dnevni sobi gradimo bodisi okoli sedečih površin ali televizijskih komod, v spalnih prostorih okoli postelje, kopalnicah okoli prh in kadi in v pisarnah okoli delovne mize.

Velika slikovna umetnina služi kot središče. Foto: Pixabay

Prostor je lahko včasih videti nedokončan oziroma pust ravno zaradi tega, ker prezremo pomembnost poudarjanja središčne točke. Če se ta preveč staplja z drugimi stvarmi v prostoru, se izgubi pomemben element, ki bi ga lahko povzdignil na novo raven in mu dodal novo estetsko vrednost.

Če je središča točka enaka kot vse preostalo, prostor ni poseben, še več - postane monoton in brezobličen, da niti ne vemo, kje se vse skupaj začne in kje konča.

Sprejeli ste odločitev, kje bo postavljena, zdaj jo bo treba poudariti

Torej, ko se odločite, kje bo vaša središčna točka postavljena, se bo treba odločiti o tem, kako jo želite materializirati, predvsem pa poudariti. Svetujemo, da si za središčno točko v prostoru nikoli ne vzamete dveh ali treh točk, saj boste s tem ustvarili samo še večjo zmedo, ki na koncu ne bo imela nikakršnega smisla.

Več povezanih središčnih točk ustvarimo samo v primeru, če bi se recimo odločili postaviti enega izmed vidnejših elementov ob ali na največjo steno. Recimo, da se odločite, da bo središče vaše sobe največja stena.

Tapecirana stena je središčna točka te sobe. Foto: Pixabay

Razmislite, na kakšen način bi jo lahko okrasili, zato da preusmerite in privabite poglede nanjo. Lahko se odločite za pleskanje v močnih barvnih tonih, okraševanju s tapetami, obešanju umetniških del, ustvarjanju slikovnih galerij ali ogledal.

Možnosti je resnično neskončno. Če bi bila stena glavna središčna točka, lahko v takšnem primeru ustvarite več manjših središčnih točk, vendar nikakor ne pretiravajte.

V ospredje sta postavljena kavča. Foto: Pixabay

To storite tako, da posteljo, sedalne površine ali komode naslonite tik ob njo. V tem primeru bi bila stena primarna središčna točka, element ob njej pa sekundarna. Kar pomeni, da slednja nikakor ne sme nadvladati nad primerno.

Kavč ali postelja torej ne smejo biti močnejših barv, kot so barve, ki na steni prevladujejo. Da pa bi nekaj pozornosti namenili tudi kavču ali postelji, lahko na te recimo postavite vzglavnike ali odejo v tonih, ki jih je mogoče ravno tako najti na steni.

Imate točko, ne veste pa, kako jo poudariti

Če nimate možnosti ali pa preprosto ne želite vsega na novo opremljati, lahko svojo obstoječo središčno točko z enostavnimi triki ponovno oživite in tako ustvarite boljši občutek dokončanega prostora.

Če je to stena, jo, kot omenjeno, okrasite. Če so kavči, nanje postavite pisane vzglavnike, izdelane iz zanimivih materialov, ki bodo vnesli teksturni vidik, ali s privlačnimi vzorci.

Slika deluje kot primarna središčna točka, posteljnina v tonu slike pa kot sekundarna. Foto: Pixabay

V kopalnici boste središčno točko najlažje poudarili, če kupite zaveso za prho v močnih barvah, tako bo pogled takoj bežal k največjemu elementu. V kuhinji naj bo središčna točka pult ali stena, zato dobro razmislite, kakšne vrste pult in ploščic želite imeti med elementi.

V spalnici je središče bodisi omara ali postelja - slednjo je lažje spreminjati in prilagajati bodočim potrebam. Okrasite jo s pisano posteljnino ali odejo.

Ravno tako je treba izpostaviti, da središčno točko lahko na povsem enostaven in viden način poudarite tudi s primerno razsvetljavo, zato poskrbite, da imajo elementi, ki morajo "sijati", v svoji bližini vir umetne svetlobe.