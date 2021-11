Življenje s hišnim ljubljenčkom naredi svet drugačen

Večina lastnikov hišnih ljubljenčkov ve, kako čudovito je imeti žival in kako se lahko tvorijo lepe vezi med živaljo in človekom. Imeti hišnega ljubljenčka pomeni imeti neomajen vir brezpogojne ljubezni – a tudi neskončno količino živalskih dlak. Dodaten član gospodinjstva, ne glede na to, kako majhen in ljubek je, vedno prinese dodatno delo pri gospodinjskih opravilih.

Vez med ljudmi in hišnimi ljubljenčki je pomembna, zato svoj prosti čas namesto hišnim opravilom posvetite svojemu kužku ali mački. Foto: Getty Images

Hišni ljubljenčki so naši sostanovalci

Njihova prisotnost osmišlja marsikatero življenje. Z njimi pa pride tudi več nereda, sploh kadar stanujejo z nami v hiši. Ne moremo se izogniti dlakam, ki jih puščajo za seboj. A za razliko od družinskega člana, hišnemu ljubljenčku ne moremo reči, naj pospravi za seboj.

Ne glede na to, ali imajo svoje najljubše mesto za valjanje ali raje širijo ljubezen (oz. svojo dlako) po hiši, jim je nemogoče slediti s sesalnikom. Čeprav obstaja veliko klasičnih sesalnikov, ki dobro opravijo to delo, je lažji način za vsakodnevno (ali večkrat dnevno) odstranjevanje dlak v programiranju robotskega sesalnika, da delo opravi namesto vas. Tla bo redno očistil živalske dlake, pri tem pa vse delo opravil skorajda brez vašega posredovanja.

A najtežji del je izbrati pravi robotski sesalnik za vaš dom. Če imate preproge, potrebujete napravo z večjo močjo sesanja. Če imate večji dom, potrebujete baterijo z dolgotrajnejšim delovanjem. In če imate hišnega ljubljenčka, ki ga zmoti hrup, potrebujete tišji model.

Rowenta predstavlja sesalnik X-plorer Serie 95 Animal, ki je je vrhunska rešitev za čiščenje tam, kjer domujejo tudi hišni ljubljenčki.

Rowenta X-plorer – vaše skrivno orožje proti živalski dlaki Rowenta X-plorer združuje tehnološko napreden dizajn in izredno učinkovito čiščenje. Robotski sesalnik, ki doseže vsa mesta, je opremljen z najnaprednejšo tehnologijo za čiščenje 4-v-1: dve stranski krtači za kote in težko dostopna mesta, tri osrednje krtače za vse površine in potrebe čiščenja, izjemno močan motor BLDC za zanesljivo globinsko sesanje do 12 tisoč paskalov in sistem Smart Aqua Force za mokro čiščenje. Rowenta X-plorer Serie 95 Animal je vaš najboljši zaveznik pri odstranjevanju dlak hišnih ljubljenčkov kjerkoli, pod nizkim pohištvom ali na težko dostopnih predelih, pa tudi v vseh nadstropjih: na trdih tleh iz lesa, ploščicah ali preprogah. Genialna tehnologija za zaznavanje površin samodejno prilagodi moč sesanja za optimalno učinkovitost na preprogah. Brezkompromisno odstrani vso umazanijo s pomočjo turbokrtače, ki zagotavlja izboljšano delovanje pri sesanju večjih prašnih delcev in dlak hišnih ljubljenčkov na vseh površinah. Omogoča manjše možnosti navijanja dolgih las in s tem preprosto in dolgotrajno vzdrževanje.

Ne glede na to, ali je zunaj dež ali sneg, vaš kuža potrebuje vsakodnevni sprehod

Po vrnitvi z blatnega sprehoda lahko kljub čiščenju pasjih tačk na tleh opazimo njihove stopinje. Če jih ne očistimo takoj, se zasušijo in odstranjevanje zahteva bolj grobo drgnjenje. Z robotskim sesalnikom X-plorer Serie 95 Animal pa bo vaš dom vedno čist in tla svetla ter sijoča. Zahvaljujoč sistemu Aqua Force sesalnik hkrati sesa in mokro čisti ter tako odstranjuje tudi najmanjše delce in blatne odtise tačk vašega hišnega ljubljenčka. Za intenzivno čiščenje določenega območja aktivirajte način drgnjenja in opazujte robota, kako se pomika naprej in nazaj, dokler umazanije ne odstrani.

Za vse, ki ste občutljivi na prah, je X-plorer na voljo v različici Brez alergij. Izredno zmogljiv filter lahko zadrži do 99,9 odstotka prašnih delcev in alergenov.

S sposobnostjo zaznavanja različnih površin bo robotski sesalnik samodejno prilagodil moč sesanja za optimalno očiščen vsak centimeter tal.

Se vaš hišni ljubljenček boji robotskega sesalnika?

Nihče ne želi, da bi bil njihov robotski sesalnik glasen. A ko imamo doma hišnega ljubljenčka, moramo njegovi glasnosti posvetiti toliko več pozornosti. Nekateri modeli so glasnejši od drugih, odvisno od moči motorja ali od zasnove za dušenje hrupa. Če se hišni ljubljenček dobro odzove na pomivalni stroj ali sušilnik za lase, bi moral biti manjši hrup večine robotskih sesalnikov sprejemljiv.

Rowenta X-plorer omogoča še več – tiho čiščenje v načinu Eco z izboljšano tehnologijo za zadušitev hrupa. Sesanje je tišje, udobnejše in manj moteče za celotno družino in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Opremljen je tudi z edinstveno tehnologijo Smart Exploration, ki mu omogoča, da uporablja avtonomni navigacijski sistem za prosto gibanje po hiši, izogibanje oviram, kot so na primer stopnice in odstranjevanje umazanije na najučinkovitejši način.

Napredna tehnologija proti hrupu poskrbi za prijetnejše in nemoteče čiščenje.

Medtem ko ste odsotni, bo robotski sesalnik počistil nered

Kjerkoli in kadarkoli nadzorujte svojega robota kar prek svoje mobilne naprave. Ustvarite urnike čiščenja, prejemajte obvestila s podatki, povezanimi z dejavnostmi in vzdrževanjem svojega robota. Določite prepovedana območja, aktivirajte pametno točkovno čiščenje, upravljajte čiščenje po sobah, shranite do štiri stalne zemljevide. Rowenta X-plorer omogoča osebne nastavitve, prilagojene vašim potrebam. Robotski sesalnik bo poskrbel za samodejno čiščenje vsakega centimetra vašega doma, tudi kadar ste zdoma.

Sesalnik povežite s preprosto aplikacijo Rowenta Robots ter kjerkoli in kadarkoli nadzorujte svojega robota, povezanega z brezžično povezavo.

Robotski sesalnik z opremo za hišne ljubljenčke je nujen, če po vaši hiši tekajo mačke in psi

Nenehno čiščenje za vašim hišnim ljubljenčkom ni prav prijetno opravilo. Medtem ko imate radi svoje kosmate prijatelje, se lahko njihova dlaka nabira in ujame v vlakna preproge ali pod pohištvo. Na srečo lahko robotski sesalnik pomaga odstraniti nekaj teže z vaših ramen z avtomatizacijo postopka čiščenja. Ta je kos eni najbolj neprijetnih nadlog, ki jih prinese kosmati prijatelj – njegovi dlaki. Dober robotski sesalnik bo z lahkoto pobral drobtine in prah, a za odstranjevanje dlak vašega hišnega ljubljenčka potrebujete zmogljiv sesalnik, ki se zlahka spopade z njihovo dlako in umazanimi tačkami.

Rowenta X-plorer Serie 95 Animal – za vse potrebe lastnikov hišnih ljubljenčkov, saj turbokrtača ujame vso živalsko dlako in druge delce, mokra krpa pa odstrani trdovratne madeže vašega kosmatega prijatelja.

In medtem ko robotski sesalnik čisti tla vašega stanovanja, lahko vi preživite več časa s svojimi mačkami ali psi.