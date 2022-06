Zdaj je prezračevanje preko oken mogoče tudi s povratnim pridobivanjem toplote!

Oglasno sporočilo

Prezračevanje stavb je več kot izmenjava zraka. Gre za trajnostno zaščito gradbenega materiala, ohranjanje vrednosti nepremičnine in učinkovito uporabo energije. Predvsem pa gre tudi za zdravje ljudi, ki živijo in delajo v stavbah.

Decentralizirane prezračevalne rešitve

Vsi decentralizirani prezračevalni sistemi Schüco zagotavljajo optimalen dovod svežega zraka v notranjost. Na podlagi potreb so vzdržljivi in preprosti za integracijo: inovativne rešitve ponujajo visoko raven udobja za optimalne življenjske in delovne pogoje.

Ni možnosti za slab in iztrošen zrak!

Za zdravo notranje ozračje je prezračevanje danes še zlasti pomembno, morda bolj kot kadarkoli prej. Poudarek je predvsem na prostorih, v katerih se več ljudi zadržuje dalj časa, kot so pisarne, šole ali dnevni in rekreacijski prostori. Še toliko pomembneje je, da z dobrim in zadostnim prezračevanjem ustvarimo varno in zdravo ozračje.

Zaradi položaja s covid-19 je poudarek predvsem na odstranjevanju aerosolov z redno izmenjavo zraka. Toda visoke koncentracije CO2 ob nezadostnem dovodu svežega zraka lahko tudi povzročijo težave: posledica so slaba koncentracija, glavoboli in utrujenost.

Decentralizirani prezračevalni sistem Schüco VentoTherm Twist omogoča nadzorovano, prostorsko specifično izmenjavo zraka, ko je okno zaprto. Zahvaljujoč energijsko učinkoviti rekuperaciji toplote do 80 odstotkov se svež zrak predgreje z odhodnim zrakom.

Poudarki sistema Schüco VentoTherm Twist

Postavljamo merilo za zdravo, pametno in varno gradnjo z izjemnimi, inovativnimi rešitvami.

Za decentralizirani prezračevalni sistem Schüco VentoTherm Twist to pomeni: 1. Inovativni prezračevalni sistem, integriran v okenski okvir. 2. Preprosta montaža v okno brez "invazivnih" izvrtin v gradbeno substanco in nosilne zidove. 3. Senzorji kakovosti zraka za idealno notranje ozračje s senzorjem in regulatorjem CO­­2. 4. Stopnja povratnega pridobivanja toplote do 80 odstotkov. 5. Filter alergenov, tudi proti ambroziji.

Decentralizirani prezračevalni sistem z vhodnim in odhodnim zrakom ter rekuperacijo toplote, integracija v okno

Nadzorovana, prostorno specifična izmenjava zraka brez odpiranja okna – VentoTherm Twist se lahko vgradi v ALU- in PVC-okna Schüco. Večnamenski sistem ponuja zmogljive, decentralizirane prezračevalne rešitve, ki izpolnjujejo najvišje standarde energetske učinkovitosti. Stopnja rekuperacije toplote do 80 odstotkov optimizira količino prihranjene energije.

Modularna konstrukcija s šestimi velikostmi naprav omogoča, da se sistem prilagodi individualnim zahtevam prezračevanja v stanovanjskih stavbah ali pisarnah v modernih novogradnjah ali ob prenovah.

Schüco VentoTherm Twist ščiti pred prepihom in preprečuje vdor mrčesa in – pomembno za alergike – cvetnega prahu in vseh drugih alergenov, tudi ambrozije.



Senzorji kakovosti zraka zagotavljajo regulacijo izmenjave za optimalno, uporabniku prilagojeno notranje ozračje.

Naročnik oglasnega sporočila je ALU KONIG STAHL, D. O. O.