Zakaj se investicija v toplotno črpalko najbolj izplača zunaj kurilne sezone?

Toplotne črpalke so do okolja prijazne, saj ne sproščajo emisij CO 2 , ki škodujejo okolju, zato z izbiro tega načina ogrevanja prispevate k zmanjšanju ogljičnega odtisa in skrbite za bolj zeleno prihodnost. Če razmišljate o nakupu in namestitvi toplotne črpalke za ogrevanje bivalnih prostorov, pa je priporočljivo, da to storite zunaj kurilne sezone.

Foto: AIRABELA D.O.O.

Razlogi za to so, da v toplejših mesecih ne potrebujete ogrevanja, kar vam omogoča, da se izognete obdobju brez urejenega ogrevanja. Prav tako imate dovolj časa, da preizkusite delovanje sistema in ga optimalno nastavite za najboljšo učinkovitost.

Investicija v toplotno črpalko se izplača

Začetna investicija v toplotno črpalko se sicer lahko zdi visoka, vendar pa se dolgoročno izplača. Poleg nižjih stroškov ogrevanja, ki jih zagotavlja toplotna črpalka, namreč omogoča tudi večjo energetsko neodvisnost. Pri uporabi fosilnih goriv, kot sta kurilno olje ali plin, so stroški ogrevanja zaradi nestabilnih cen lahko zelo visoki. Toplotna črpalka pa za svoje delovanje uporablja brezplačne obnovljive vire iz okolice, kar zagotavlja stabilnejše stroške ogrevanja in manjšo odvisnost od cen energentov na trgu. Poleg tega pa lahko investicija v toplotno črpalko vpliva na povečanje vrednosti nepremičnine.

Zakaj se priporoča vgradnja zunaj kurilne sezone

Namestitev toplotne črpalke je lahko dolgotrajen postopek, odvisen od velikosti sistema in stanja obstoječega razvodnega sistema. Zato je obdobje zunaj kurilne sezone idealen čas za namestitev, saj lahko vgradnja sistema v času kurilne sezone povzroči neprijetnosti, povezane z bivalnim udobjem, saj ogrevanje s toplotno črpalko v tem času ni na voljo. Če se odločite za namestitev v toplejših mesecih, imate dovolj časa, da se sistem namesti in preizkusi pred prihodom hladnejših mesecev. Poleg tega imate dovolj časa za odpravo morebitnih težav ali napak, ki se lahko pojavijo pri prvih testih sistema. Če bi se odločili za namestitev sredi zime, bi se lahko spopadli z daljšim izpadom ogrevanja v najhladnejših mesecih v letu, kar bi vplivalo na udobje bivanja.

Zaupajte strokovnjakom za toplotne črpalke

Investicija v toplotno črpalko je odlična izbira za tiste, ki želijo prihraniti pri stroških ogrevanja in prispevati k bolj zeleni prihodnosti. V primerjavi s klasičnimi načini ogrevanja, kot so kurilno olje, plin ali elektrika, lahko toplotna črpalka prihrani do 75 % stroškov ogrevanja. To omogoča uporaba brezplačnih obnovljivih virov iz okolice, kar se hitro občuti tudi pri nižjih stroških ogrevanja.

Če iščete kakovostne toplotne črpalke, se obrnite na uradnega distributerja toplotnih črpalk katerega od priznanih blagovnih znamk, ki jim zaupate. Distributerji imajo bogate izkušnje s prodajo in montažo toplotnih črpalk ter lahko pomagajo pri izbiri najprimernejše rešitve za stanovanjske ali poslovne prostore.

Uradni distributer za Daikin

Podjetje Airabela ima sedež v Ljubljani ter je uradni uvoznik in distributer toplotnih črpalk Daikin, ki jih odlikujeta visoka učinkovitost in zanesljivo delovanje. V ponudbi imajo toplotne črpalke različnih tipov in moči, ki se prilagajajo potrebam različnih vrst objektov. Poleg strokovne podpore pri izbiri in načrtovanju so v pomoč tudi pri pridobitvi subvencij in ugodnega financiranja.

