Z nekaj potezami do brezhibne čistoče

Le v čistem in pospravljenem domu brez nepotrebne navlake se po napornem dnevu lahko popolnoma odklopimo in si napolnimo baterije.

Čistoča ni samo kaprica preveč natančnih gospodinj. Šele v zares pospravljenem domu lahko upočasnimo in umirimo svoj življenjski tempo ter sprejmemo svež val energije.

Kdaj temeljito očistiti dom?

Vsem je zelo znan koncept spomladanskega čiščenja, ko dom očistimo zimske nesnage in ga pripravimo na poletne mesece. A tudi jesensko čiščenje lahko zelo vpliva na naše počutje pozimi, ko večino časa preživimo v zaprtih prostorih.

Ko se začne ogrevalna sezona, se temperatura v stanovanju malce dvigne, kar je idealno za razmnoževanje bakterij. Z nekaj preprostimi ukrepi lahko omejimo škodljiv pohod mikroorganizmov, plesni in pršic.

Vsak prostor potrebuje nekaj naše pozornosti

SPALNICA: Poskrbimo za temeljito pranje okrasnih in prešitih odej ter vzglavnikov. V povprečju vsak od nas med spanjem izloči približno 200 mililitrov potu. Med rjuhe se ujame še ogromno odmrlih kožnih celic. Z rednim pranjem posteljnine in odej bomo odstranili vse nečistoče, da se bomo zbujali še bolj sveži in spočiti. Pozimi, ko se prehladi in druga obolenja vrstijo pogosteje, moramo biti še bolj skrbni pri tem.

DNEVNA SOBA: Preproge in oblazinjeno pohištvo v dnevni sobi so še eno "leglo" prahu in bakterij. Samo pomislimo, kolikokrat si privoščimo kakšen prigrizek na kavču. Jesen je ravno pravi čas, da svoji sedežni garnituri in preprogam privoščimo temeljito čiščenje.

KOPALNICA IN KUHINJA: Z vseh gladkih površin v stanovanju moramo redno odstranjevati umazanijo in pri tem ne smemo pozabiti na različne kljuke in ročaje, ki jih prijemamo z rokami. Pozimi moramo še toliko bolj paziti, saj z umazanimi rokami prenašamo klice povsod naokrog.

OKNA : Umazana okna zastirajo svetlobo, zato imamo včasih občutek, da je zunaj še bolj mračno, kot je v resnici. Čista okna bodo v naš dom prinesla več sončne svetlobe. Ko smo ravno pri oknih, pa očistimo še zavese, rolete in žaluzije.

ODVEČNA KRAMA: Tudi če stanovanje redno čistimo in se kar blešči, je naš trud zaman, če po vseh kotih kopičimo nepotrebno navlako. Sproti odstranjujmo odslužene aparate, neuporabne predmete, okraske in druge stvari, ki nam nič ne pomenijo in na katerih se samo nabira prah. Poskrbimo tudi za redno odnašanje smeti.

Opravki, ki naj postanejo prijetna vsakodnevna rutina

Za čist dom moramo sicer skrbeti vsak dan, ne le ko je čas za bolj temeljite čistilne akcije, ki ponavadi trajajo ves konec tedna.

Vsakodnevna opravila: brisanje pulta, kuhalne plošče in mize v kuhinji, pospravljanje posode, brisanje površin v kopalnici, pranje, sušenje in zlaganje perila, hitro čiščenje tal in odlaganje stvari na svoje mesto.

Enkrat tedensko: čiščenje steklenih površin, brisanje prahu, sesanje preprog, pomivanje tal, temeljito čiščenje kopalnice in stranišča, čiščenje hladilnika, pospravljanje krame, čiščenje gospodinjskih aparatov.

Predlagamo razporeditev opravil, ob kateri se bomo v petek zvečer zadovoljno veselili prostih dni:

Ponedeljek : brisanje prahu in čiščenje steklenih površin.

: brisanje prahu in čiščenje steklenih površin. Torek : čiščenje hladilnika in kuhinjskih aparatov.

: čiščenje hladilnika in kuhinjskih aparatov. Sreda : sesanje preprog.

: sesanje preprog. Četrtek : pomivanje tal.

: pomivanje tal. Petek: čiščenje kopalnice in pospravljanje krame.

Vsakodnevna opravila naj postanejo naša rutina, ki nam bo prihranila marsikatero uro dela med koncem tedna. Tako nam bo več časa ostalo za uživanje s prijatelji in družino.

Skrivnost čistih tal

Tla so verjetno najbolj umazana površina vsakega doma, zato se tega gospodinjskega opravila neradi lotevamo. Prav od čistoče tal je odvisen splošen vtis urejenosti doma. S pravim pripomočkom, ki nam bo olajšal delo, lahko čiščenje tal postane prijetna naloga.

Komplet za čiščenje tal Vileda Turbo Mop

Komplet za čiščenje tal Vileda Turbo Mop omogoča hitro in temeljito čiščenje. Komplet vsebuje vedro s pedalom za ožemanje in čistilec tal s krpo za čiščenje, ki je primerna za ploščice, parket in laminat. Krpa je izdelana iz kombinacije mikrovlaken in "power" vlaken. Rdeča močna vlakna odlično absorbirajo lase, drobtine in preostale delce umazanije. Pri tem so kar za 20 odstotkov bolj učinkovita kakor navadna vlakna. Mehkejša mikrovlakna pa z lahkoto očistijo trdovratne mastne madeže ali zasušeno umazanijo. Krpa je snemljiva ter jo je mogoče prati v pralnem stroju pri 60 stopinjah Celzija.

Držalo je zasnovano tako, da je z njim mogoče doseči tudi težje dostopna mesta, njegova deltoidna oblika na dnu pa poskrbi za visok sijaj tal.

Čistilno vedro ima pritrjen ožemalnik, tako da se med čiščenjem ni treba sklanjati in ožemati krpe. Naše roke pri tem ostanejo povsem suhe. Moč ožemalnika se upravlja s priročnim pedalom. Ožemalnik deluje po principu centrifuge in lahko nastavljamo, kako močno bo ožel krpo. Mokrota krpe se lahko tako natančno prilagodi glede na potrebe čiščenja.

Vedro ima ergonomsko oblikovan ročaj za nošenje in priročen lijak za odlivanje vode, ki preprečuje polivanje. Ima tudi vgrajen indikator, ki nakazuje priporočljivo količino vode za čiščenje, ter priponko za ročaj, ki drži čistilec na mestu med premikanjem in hrambo.

Teleskopsko držalo za krpo je prijazno do našega hrbta. Dolžino držala je preprosto mogoče prilagoditi višini posameznika.

Komplet za čiščenje tal Vileda Ultramat Turbo

Komplet za čiščenje tal Vileda Ultramat Turbo prinaša poenostavljen način čiščenja tal. Komplet sestavljata čistilec za odstranjevanje trdovratne umazanije Ultramax in vedro s "power" mehaničnim vrtljivim sistemom za ožemanje krpe.

Nova prevleka 2 v 1 iz mikrovlaken prinaša optimalno pobiranje umazanje in čistilni učinek brez črt.

S tridelnim teleskopskim ročajem za nastavljivo dolžino od 55 do 130 centimetrov ter fleksibilnim nastavkom za čiščenje po kotih in pod pohištvom bo čiščenje veliko preprostejše.

Omogoča čiščenje brez mokrih rok, pripogibanja in napora, tla se hitro posušijo, krpa pa je vedno čista.

Za temeljito ožemanje nekajkrat pritisnemo pedalo na vedru in tako prilagodimo pritisk za želeno vlažnost prevleke glede na talno površino, ki jo čistimo.

Ultramat Turbo nam omogoča tudi udobno izlivanje umazane vode z držalom pod pedalom.