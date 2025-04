Oven

Danes boste neprestano v gibanju, saj boste želeli dan izkoristiti do zadnje minute. Stvari se vam bodo dogajale tudi praktično kar same od sebe in to vas bo razveselilo. Na zasebnem področju pa je napočil čas za težko pričakovane spremembe, nad katerimi boste presenečeni.

Bik

V službi pokažite vztrajnost in se ne dajte zlahka, morda vam uspe že ob prvem poskusu. V domačem okolju vam bo uspelo obdržati smisel za humor in tako zabavati najbližje. Neka oseba vam ne bo dala miru, vendar je čas, da ugotovite, da ste vi tisti, ki povzročate težavo.

Dvojčka

Situacija v službi bo ostala nerazčiščena, kar bo povzročalo zmedo, stvari pa boste videli v drugačni luči, kakršne so. Če menite, da bo pomagal pogovor z nadrejenim, naj vas nikar ne bo strah obrniti se nanj. Finančno stanje: pazite, kam boste investirali svoj privarčevani denar.

Rak

Na današnji dan boste pošteno uživali. Trudili se boste, da si celovito odpočijete. Pozabili boste na službo in vso svojo pozornost osredotočili na najbližje. Finance: porabili boste kar nekaj denarja, a trenutno si to lahko brez razmišljanja privoščite. Na svoje zdravje pa le pazite.

Lev

Danes boste prejeli razveseljive novice, ki vam bodo polepšale dan. Denarne zadeve: zahvaljujoč vaši vztrajnosti in varčnosti bo prav kmalu viden finančni razcvet. Zdravje: razmislite, kako bi se uspešno lotili bolj zdravega načina življenja. Skrajni čas je, da nekaj naredite na tem.

Devica

Na zasebnem področju boste v nekem odnosu pokazali precejšnjo mero ljubosumja, zaradi česar je možen prepir. Priznajte svoje napake in jih čim prej odpravite. Finance: ne bodite tako skopuški do svojih najbližjih, saj veste, da bi vam tudi oni pomagali, če bi vam le lahko. Zdravje: čutili se boste energijsko izpraznjene.

Tehtnica

Vezani boste še vedno dvomili v svoje odločitve, ki ste jih sprejeli na ljubezenskem področju pred kratkim. Pustite času čas in se prepustite. Svoje strahove zaupajte partnerju, ki vas bo zagotovo razumel. Samski boste danes zelo zasanjani. Razmislek o preteklih dejanjih vas bo pripravil na nov začetek. Kmalu se vam obetajo spremembe.

Škorpijon

Usmerite se stran od posla. Tisti, ki boste bolj ambiciozni glede napredovanja, si dan razporedite nekoliko drugače. Budilko navijte na pol ure prej in dobili boste dragocen čas za telefonske pogovore in beležke. Poskušajte uresničiti vse svoje zamisli, tudi tiste, za katere ste mislili, da jih ne boste mogli nikoli.

Strelec

Pričakujete večji znesek in to vam daje občutek gotovosti ter varnosti. Finance vas ne bodo skrbele, čeprav ste in še boste kar precej denarja zapravili za druženje in neobvezne nakupe. Lahko pa računate tudi na pomoč družine. Optimistični boste, prepričani, da boste s svojim znanjem, sposobnostmi in pripravljenostjo za delo lahko uspeli v vseh okoliščinah.

Kozorog

Na zasebnem področju se vam obetajo nesporazumi, ki jih boste najlažje premagali s kompromisom. Ne bodite tako čustveni, ampak skušajte razumeti osebo, ki vam stoji naproti. Saj veste, da ne morejo vedno upoštevati le vaših želja. Tudi vi se morate naučiti postaviti v kožo drugih.

Vodnar

Neke zadeve na zasebnem področju vas močno bremenijo in končno boste nekoga ugledali v pravi luči. Lahko se vam celo zgodi, da boste prekinili dolgoletno prijateljstvo. Nikar se ne odzivajte pretirano, saj bo vaš um danes malce zamegljen. Raje se ozrite vase in najprej pometite pred svojim pragom.

Ribi

Če boste prvo polovico dneva še preživeli v službi, pazite na svoje jezik. Danes boste namreč nagnjeni k nemiru, s katerim lahko povzročite nepotrebno škodo. Če se bo nekdo vtikal v vas, ga poskusite razumeti. Finance: viden je priliv denarnih sredstev. Zdravje: intenzivno se naspite in spočijte.