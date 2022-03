Z malo denarja do moderne kuhinje

Oglasno sporočilo

Kuhinjski blok DELTA

Če za kuhinjo ne želite odšteti veliko denarja, vseeno pa na prvo mesto postavljate kakovost, so veliko bolj smiselni kuhinjski bloki. Ti niso nič drugega kot že sestavljene kuhinje. Pred nakupom si jih lahko ogledate v živo, jih poljubno dopolnite z izbranimi kuhinjskimi elementi ter izberete barve ličnic in delovne površine. Z malce truda in premisleka se lahko tudi blok kuhinja brez težav postavi ob bok kuhinjam, ki jih izrišejo izkušeni načrtovalci.

Kuhinja SAN REMO

Koliko stane moderna kuhinja?

Cene kuhinj so različne, zanjo lahko odštejete od nekaj sto do nekaj tisoč, celo deset tisoč evrov. Seveda je cena odvisna od različnih dejavnikov: velikosti prostora, izbranih elementov, materialov, dodatkov in podobnega. Načeloma velja, da so blok kuhinje, ki že imajo predvidene sestave, nekoliko ugodnejše od tistih, ki se jih načrtuje in izdela po meri. Prednost nakupa blok kuhinje je ta, da jo pred nakupom lahko vidite in preizkusite v živo, ker je na zalogi, pa nanjo čakate največ nekaj dni. Z izbiro blok kuhinje tako ne prihranite samo denarja, temveč tudi čas.

Kuhinja PARIZ

Skrivnost je v dobrem načrtovanju

Skrivnost do moderne kuhinje je v dobrem načrtovanju. Za moderno in elegantno podobo vam ni treba zapravljati veliko denarja in vgrajevati najnovejših trendovskih kosov. Veliko lahko naredite že s premišljeno izbiro kuhinjskih elementov, materialov in dodatkov. Na primer, bela kuhinja bo vedno videti moderno in minimalistično, če pa izberete še brezročajno ali takšno z elegantnimi ročaji, bo vaša kuhinja takoj videti bolj moderna. Za široko ponudbo kuhinjskih sestavov obiščite spletno trgovino dom24.si.

Izberite kakovostne materiale

Kuhinja je eden od najpomembnejših prostorov v domu, v katerem preživimo veliko časa. Zato izberite takšno, v kateri se boste počutili dobro in ki vam bo služila dalj časa. Bistveno pri tem je, da izberete kakovostne materiale, odporne proti temperaturnim spremembam, vlagi in praskam. Med najpogostejšimi materiali za kuhinjsko pohištvo so laminirane plošče, ki so odporne proti mastnim madežem in jih je mogoče preprosto očistiti.

Izbira aparatov in opreme

Kuhinja STELLA

Gospodinjski aparati so zvezda kuhinje, zato pri njih nikar ne varčujte. Kuhalna površina, hladilnik in pomivalni stroj so eni od najbolj uporabljanih aparatov, zato naj bodo kakovostni, varčni in trajni. Kuhinjska armatura in umivalnik naj bosta prilagojena vašim potrebam. Če veliko kuhate, priporočamo globlji umivalnik z gibljivo pipo, odveč ne bo niti odcejalna površina. Če imate kuhinjsko-dnevni prostor v enem, obvezno vložite tudi v zmogljivo napo, ki bo preprečila nabiranje neprijetnih vonjav v vašem domu.

Naročnik oglasnega sporočila je DOM24, D. O. O.