Vse koristi umetnega cvetja

Ni lepšega od sveže nabranega in urejenega šopka sezonskih cvetlic, vendar so lahko stroški in vzdrževanje pravih rastlin in cvetja mnogokrat preveliki, da bi se pri dekoraciji doma odločili za njih. Čeprav je okraševanje doma z zelenjem in pisanimi šopki vedno v trendu, se marsikdo za tovrstni način olepšanja notranjih prostorov ne odloči, ker v tem preprosto vidi preveč dela.

Nekaterim umetno cvetje res ni všeč, saj se jim zdi preveč kičasto in izumetničeno, zato se nakupa tega izogibajo. Vendar se je v zadnjih letih ponudba umetnega cvetja tako razširila in izboljšala, da je danes možno dobiti katerokoli rastlinje, ki je na prvi pogled videti kot pravo. Boljši materiali, dizajn in odsotnost "umetnega" sijaja so poskrbeli, da je praktično nemogoče ločiti med pravim in umetnim cvetjem.

Foto: Thinkstock

Najbolj očitna prednost izbire umetnega cvetja je, da bo ne glede na letni čas in temperaturo notranjega prostora ostalo vedno sveže in enako kot na dan nakupa.

Pravo rastlinje ni tako dovzetno na temperaturne spremembe, rast nekaterih cvetlic pa močno narekujejo letni časi. Če želite, da vaše prostore krasi vaše najljubše cvetje skozi vse leto, je edina možnost, da pri tem uporabite umetno različico tega cvetja, ki vašemu prostoru lahko doda živahnost in prijetnejši videz.

Pred uporabo cvetja se prepričajte, da se različica, ki jo želite kupiti, sklada s slogom prostora, saj je lepo, da se prav vsi dekorativni elementi skladajo s pohištvom.

Cenejša izbira od tistih pravih

Okraševanje doma s pravim svežim cvetjem lahko hitro postane draga navada, saj je pravo cvetje treba menjati na približno 14 dni, ker hitro oveni, še posebej, če jim notranja temperatura ne ustreza.

Umetno rastlinje ima v primerjavi s pravim daljšo življenjsko dobo, hkrati pa je tudi tisto visokokakovostno umetno cvetje cenejše od pravih. Tudi če se vam zdi nakup umetnega cvetja draga naložba, se bo ta čez daljše obdobje izkazala za stroškovno bolj učinkovito.

Umetno cvetje nima alergenov

Pomlad in poletje sta sezoni v znamenju alergenov, za katerimi trpijo mnogi. Pravo cvetje je pravi raznašalec alergenov, saj se na njih nabira cvetni prah. Če kdo izmed vaših domačih trpi zaradi alergij in njihovih reakcij, potem veste, da rože niso najprimernejši dekorativni dodatek, saj lahko vplivajo na njihovo zdravje. Edina izbira je potem uporaba umetnega cvetja, saj ta ne raznaša alergenov.

Niso strupene za hišne ljubljenčke

Še en problematičen vidik okraševanja doma s pravim rastlinjem v zaprtih prostorih je, da so številne sorte lahko strupene za vaše hišne ljubljenčke. Veliko rastlin, ki jih uporabljamo v dekorativne namene, je lahko zelo škodljivih, če ne celo strupenih za vaše radovedne pse in mačke, ki z veseljem ližejo in ugriznejo v vse, zato je potreben nenehen nadzor. Umetno cvetje je do domačih živali prijaznejše, poleg tega je tudi manjša nevarnost uničenja rož, saj se plastika težje strga kot pravo cvetje.

Foto: Thinkstock

Prednost umetnega cvetja je predvsem v tem, da ga lahko postavite kamorkoli, ne da bi se zmenili za njihove potrebe. Pravo cvetje je treba postavljati na točno določena mesta, da bi lahko najbolje uspevalo.

Nekatere rože ne marajo preveč svetlobe, spet druge uspevajo izključno na njej. Pri pravem cvetju je treba vedno poskrbeti, da jim ponudite najbolj optimalne pogoje bivanja, da bi to lahko cvetelo.

Pri umetnem cvetju teh skrbi preprosto ni. Postavite ga lahko kamorkoli, tudi v kopalnico, saj jim visoka vlaga ne more škoditi.

Oskrba sploh ni potrebna

Ena od najboljših stvari, ki jih ponuja umetno cvetje, je to, da od vas ne zahteva nikakršnih vzdrževalnih del. Medtem ko resnične rastline zahtevajo nenehno oskrbo, načrtovano zalivanje in postavljanje na točno določena mesta, vam umetno cvetje takšnih skrbi ne bo povzročalo.

Z lahkoto jih namestite v vaze ali lončene posode na vidna mesta, saj vam bodo tako vsak dan prinašala veselje ob pogledu na njih. Da bi ustvarili bolj avtentičen videz, lahko v vazo z umetnim šopkom nalijete vodo, saj jim ta ne škodi. Edino delo, ki ga boste ob umetnem cvetju imeli, je, da ob velikih generalkah obrišete prah z njihovega listja in cvetov.