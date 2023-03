Umetnina na vaših tleh

Ko opremljamo svoje domove, razmišljamo o položaju, velikosti in slogu pohištva, barvi sten, tipu in videzu razsvetljave, kakšen občutek in slog bivanja želimo ustvariti … Pa kdaj pomislimo, da bi navdih za vse te odločitve črpali iz predmeta, na katerega radi pozabimo? Preproga je lahko ključen element vašega interjerja.

Foto: Lesnina XXXL

Preproga kot začetek?

Prazna soba je pravzaprav prazno platno, ki čaka, da nanj oz. vanj izlijemo svojo ustvarjalnost, želje in potrebe. In tako kot je umetnikom izziv stati pred praznim platnom, je tudi nam izziv opremljanje sobe. Če nam finance to dopuščajo, je smiselno za tako nalogo najeti strokovnjaka, saj se bomo na ta način izognili marsikateri napaki, vendar nam lahko tudi samim uspe izraziti svojo vizijo in ustvariti prostor naših sanj.

Foto: Lesnina XXXL Zakaj kot osnovni navdih izbrati preprogo? Ker je v preprogi v enem predmetu združena paleta barv, oblik in tekstur, ki so naša referenčna točka pri izbiri vseh nadaljnjih elementov opreme. Moderne preproge so videti kot slike, od vijug, potez s čopičem in vijugastih črt do prelivov, abstraktnih elementov, nazornih risb, hitrih skic in celo odtisov. Preproge so dobesedno umetniško delo – tisto, ki je ustvarjeno, da po njem hodimo. Odločimo se lahko, da s pomočjo izbrane preproge ustvarimo harmonično celoto ali pa jo uporabimo kot premeten kontrastni element, ki razgiba videz sobe.

Foto: Lesnina XXXL

Prenovite prostor s preprogo

Preproga lahko doda ali spremeni barvno shemo v prostoru. Razigrana ali svetla barvna preproga je lahko drzna izjava, medtem ko je lahko nevtralna ali tradicionalna vzorčasta preproga popolno dopolnilo sobe. Za kontrast lahko na svetla tla položite temno preprogo ali na temna tla svetlo preprogo.

Foto: Lesnina XXXL Razmislite tudi o tem, kako lahko tekstura preproge privzdigne videz prostora. Prostor in pohištvo čistih, minimalističnih linij ter barv hitro ustvari občutek hladnosti, neosebnosti, zadržanosti ... Te občutke pa lahko hitro razbijemo s pomočjo kosmate preproge. Zaradi mehke teksture so na dotik še posebej prijetne, s svojo mehkobo pa ublažijo strogost minimalističnih prostorov. Spreminjanje razpoloženja v vaši sobi je lahko tako preprosto kot menjava med dvema preprogama. Razmislite o nakupu dveh različnih slogov za svojo dnevno sobo: enega za poletje in enega za zimo.

Tudi hodnik ali drug dolg ozek prostor si zasluži posodobitev. Tekači, preproge ali pa predpražniki lahko povsem nezanimiv hodnik spremenijo v prijeten, funkcionalen in zanimiv prostor ter sestavni del vašega doma, ki prav tako odraža vašo osebnost.

Foto: Lesnina XXXL

Opredelite ali razdelite prostor

Imate velik odprt prostor, ki je hkrati kuhinja, jedilnica, dnevna soba in morda še kaj? Ohranite zračnost prostora, hkrati pa razmejite in pokažite namembnost posameznega področja tako, da ga označite in podkrepite s preprogo. Primernost velikosti tkane preproge lahko preverimo s pomočjo maskirnega traku, ki ga nalepimo na tla v liniji želene preproge in preverimo, ali položaj ne ovira prehodov, odpiranja vrat ter omogoča premikanje pohištva.

Foto: Lesnina XXXL Kadar so naši prostori veliki in odprti ter se končajo z velikimi panoramskimi okni, je pri opremi prostora pomembno, da ne uporabimo visokih in velikih elementov, ki bi zastirali naš pogled. Pravilno umeščena preproga pomaga zasidrati pohištvo v prostoru, kar ustvari prijeten, intimen občutek. Preproga za dnevno sobo mora biti tako dovolj velika, da vsi glavni kosi pohištva (kavč, stol, klubska mizica itd.) stojijo na preprogi ali pa imajo vsaj sprednje noge na preprogi. Brez preproge se lahko zdi, kot da pohištvo lebdi v prostoru.

Namembnost posameznih območij velikega odprtega prostora lahko tudi jasno določite z uporabo preprog različnih oblik. Tako lahko velika pravokotna preproga prizemlji sedežno garnituro in klubsko mizico, bralni kotiček ob oknu pa poudarimo z uporabo okrogle preproge, na katero postavimo udoben naslanjač in poleg majhno stransko mizico, ki bo priročna površina za odlaganje knjig in skodelic.

Foto: Lesnina XXXL

Večne lepotice

Preproge, ki z leti uporabe pridobijo patino, ob tem pa ne izgubijo ne lepote ne vrednosti, so orientalske preproge. Kakovost izdelave, uporabljenih materialov in bogatih vzorcev zagotavlja, da ti klasični kosi ne bodo nikoli iz mode. So tisti element, ki je vedno zaželen, praktičen in hkrati premišljeno izbran sestavni del vašega dekorja.

Foto: Lesnina XXXL Ročno tkane preproge bodo prepričale vse, ki iščejo unikatne kose po zmerni ceni. Od ročno vozlanih preprog jih preprosto ločimo po tem, da nimajo sprednje in zadnje strani, tako jih lahko obrnete, kakor želite.