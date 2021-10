Trik, ki lahko spremeni videz vašega doma

Razsvetljava - pomemben del vašega doma

Razsvetljava je pogosto podcenjevan del naših domov in prostorov, v katerih prebijemo velik del svojega vsakdana. Poleg tega, da ima velik vpliv na estetiko in funkcionalnost, lahko močno vpliva tudi na naše razpoloženje, čustva in počutje. Ker so dnevi vse krajši in se bližamo temnejšemu jesenskemu in zimskemu obdobju, je pomembno poudariti, da moramo posebno pozornost nameniti tudi naši notranji razsvetljavi.

Shema razsvetljave za vaš dom

Topla svetloba je v popolnem nasprotju z jasno svetlobo in velja za najprijetnejšo izbiro za stanovanjske prostore. Uporabimo jo lahko tudi za poudarjanje značilnosti, ustvarjanje območij in spreminjanje zaznanih razsežnosti prostora.

Pri načrtovanju sheme razsvetljave je vedno treba upoštevati tri kategorije razsvetljave. Ob tem pomislite, kje je razsvetljava nujno potrebna, kako nameravate uporabljati prostor in kakšno vzdušje želite z njo ustvariti. Gre za pisarno, kjer boste svoj fokus usmerjali v učinkovito delo za računalnikom, ali za spalnico, prostor, ki vas umiri in popelje v sladke sanje? Jasno definirajte svoje želje in pred obiskom trgovine ne pozabite na mere svojega prostora. Prav bo prišla tudi fotografija, posneta z mobilnim telefonom. Na ta način vam bo prodajno osebje lažje pomagalo z nasveti.

V MERKURjevih trgovskih središčih najdete široko ponudbo svetil – vse od klasike do modnih svetil, ki bodo kradla poglede. Ponudbo svetil si lahko ogledate tudi na spletni strani merkur.si ali obiščete enega izmed 23 centrov po Sloveniji in za nasvet povprašate izkušeno prodajno osebje.

Prenovljeni oddelki svetil v MERKURjevih trgovskih središčih ponujajo kakovost, širino ponudbe in nasvet izkušenega prodajnega osebja. Foto: Merkur.si

1. Splošna ali ambientalna razsvetljava

Pri splošni ali ambientalni svetlobi gre za pravilno kombinacijo naravne svetlobe in svetlobe, ki prihaja iz običajnih sobnih luči. Ustvarja prijeten občutek in ni vsiljiva.

2. Osvetlitev opravil

Kot že ime pove, gre za vir svetlobe, ki se uporablja za določeno nalogo, kot sta branje ali kuhanje. Po naravi morajo biti te luči močnejše od večine drugih svetil. Moramo jih kombinirati z ustrezno svetlobo okolice, da se izognemo obremenitvam oči zaradi ostrega kontrasta svetlih in temnih območij.

3. Osvetlitev s poudarkom

Podobno kot osvetlitev opravil ima tovrstna osvetlitev posebno vlogo ter predstavlja vsako osvetlitev, ki je namenjena poudarjanju določene funkcije v prostoru. Reflektorji, ki poudarjajo umetnine, skulpture in predmete v omarah ali na podstavkih so primeri poudarjene osvetlitve, ki povečuje kose in preprečuje njihovo izgubo v premalo osvetljenem prostoru.

Kdo pravi, da morajo vse luči imeti podpis enakega proizvajalca? Igrajte se z barvami in teksturami. Foto: Merkur.si

Kaj pa estetika?

Razsvetljava je zelo pomemben del notranjega oblikovanja vašega doma, zato je prav, da vas pri izbiri luči usmerja tudi občutek za lepoto. Torej ni pomembno samo, da izberete pravo luč za vsako funkcijo v prostoru, pomembno je, da se luči tudi estetsko lepo dopolnjujejo. To ne pomeni, da morajo imeti vse luči enakega proizvajalca, temveč da se luči lepo dopolnjujejo z izbiro materialov, po velikosti in barvi. V prikazanem primeru smo uporabili stropne reflektorje črne barve, ki se lepo skladajo s steklenimi visečimi svetilkami prav tako v črni barvi. Vsa svetila v renderju niso enakega proizvajalca, v prostoru pa delujejo kot ena zaključena celota.

Osvetlitev je pomemben del funkcionalne kuhinje. Foto: Merkur.si

Reflektorji opravijo svojo nalogo ter zaradi vrtljivih glav dobro osvetljujejo najbolj obremenjene prostore, kot so hodnik in kuhinja. Viseče svetilke nad pultom imajo cilj osvetliti pult, istočasno pa delujejo kot dodatni dekoracijski element v prostoru.

V kuhinjo običajno postavimo luči točno nad jedilno mizo ter uporabimo luči, ki ravno dovolj osvetljujejo, da vidimo, kaj jemo, in nam je pri obroku prijetno. Tukaj moč žarnice omili črno steklo, ki v tem delu doma ustvari prijetno svetlobo.

Bodite pozorni na oddaljenost luči od mize in pri tem pomislite tudi na funkcionalnost. Foto: Merkur.si

Ker smo z uporabo reflektorjev poskrbeli za primerno osvetlitev, lahko v dnevnem prostoru izberemo bolj dekorativne luči iz enakega črnega stekla.

Ko želimo ustvariti bolj prijetno, večerno svetlobo, pa lahko ugasnemo reflektorje ter prižgemo samo ambientalno osvetlitev – stropne svetilke v dnevni sobi in talno svetilko zraven kavča.

Pametna izbira osvetlitve naj se nadaljuje tudi na zunanjih površinah. Foto: Merkur.si

Izbor luči v kopalnici in spalnici?

Pri načrtovanju razsvetljave v kopalnici moramo imeti v mislih predvsem opravila. Naša izbira mora biti torej usmerjena na naše aktivnosti v tem prostoru. To pomeni vgradne stropne luči v tuš kabini ter stenske luči na obeh straneh ogledala, da se pri ličenju ne naredijo nepotrebne sence. Najboljša rešitev? Ogledalo z že vgrajeno lučko.

V spalnici pa je najpomembneje, da imamo eno osrednjo svetlobo ter svetila na nočnih omaricah zraven postelje. Po možnosti si omislimo tudi različna stikala za različne vire svetlobe. Na ta način bomo poskrbeli, da imamo v spalnici ravno toliko svetlobe, da nam je prijetno. Ob tem pa seveda ne pozabite, da eno izmed stikal postavite zraven postelje, da boste lahko pred odhodom v posteljo z enim dotikom ugasnili prav vse vire svetlobe.

Sklenemo torej lahko: funkcionalnost je enako pomembna kot estetika. Preden se odločite za nakup, skrbno prebrskajte vso ponudbo svetil ter se odločite za kombinacijo, ki najbolj ustreza vašemu domu, vašim potrebam v njem in vaši estetiki.

Irena Dvoržak,

notranja oblikovalka, oblikovalski studio Kreativice