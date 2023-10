To je vonj po domu

Ne glede na čarobnost daljnega ali bližnjega potovanja, na katerem ste s prijatelji ali družino odmislili vse težave in se prav prijetno sprostili, povratek v varno zavetje doma obudi topel občutek. Dom je namreč tisti prostor, v katerem se vsi počutimo najprijetnejše, k temu pa v veliki meri prispeva tudi to, da je urejen po naših željah, s čimer nam daje občutek varnosti, topline, domačnosti.

Če ste ravno v fazi prenove notranje opreme ali pa si želite le osvežiti videz vašega doma, smo poiskali nekaj idej, kako lahko že z le nekaj novimi dodatki poskrbite, da bo vaš dom zasijal v novi luči, a še vedno na vam prijeten način. Izjemno izbiro dodatkov za dom najdete v trgovinah Lesnina, celotno ponudbo pa najdete tudi na njihovi spletni strani.

Vonj po domu

Foto: Lesnina XXXL Vonj je močno povezan s spominom, saj določeni vonji lahko sprožijo žive in čustev polne spomine iz preteklosti. Tako ima lahko tudi vonj vašega doma močan vpliv na vaše počutje in dojemanje prostora. Zato izberite dišave za dom, ob katerih se boste počutili domačno. Navadno prijetne občutke vzbuja vonj sveže pečenih piškotov ali dišečega cvetja.

Če v prostoru potrebujete tudi več vlage, izberite dišave za dom v obliki eteričnih olj, ki jih nakapate v osvežilec zraka za dom, ki bo vaš dom hkrati primerno navlažil.

Ker prihaja del leta, ko so dnevi krajši, noči pa daljše, lahko vaš dom odišavite tudi s pomočjo dišeče sveče. Poleg vonja bo občutek topline ustvaril še plamen sveče. Z izborom primerne vonjave boste ustvarili posebno vzdušje v domu, ki bo ostalo v prijetnem spominu.

Foto: Lesnina XXXL Le kdo ne pozna dišečih sveč Woodwick? Leseni stenj spominja na prasketanje ognja in poskrbi za romantično vzdušje ob branju knjige ali ob večerji v dvoje. Dišeče sveče služijo kot dekorativni element in s svojim edinstvenim vonjem vaš prostor napolnijo s prijetnim duhom ter tako razvajajo vaše čute. Željen občutek topline in domačnosti bodo v vaš dom vnesli tudi vonji dišečih sveč znamke Yankee Candle. Preverite ponudbo v Lesnini.

Element, ki prostoru prinese največ

Seveda je pohištvo tisto, ki da prostoru največ osebnosti, a k duši prostora največ prinesejo slike. Če je njihova velikost prilagojena prostoru oziroma steni, na kateri se nahajajo, pa je vsebina zagotovo stvar vašega okusa. Veliko izbiro slik, med katerimi boste zagotovo našli svojo najljubšo, ponujajo pri Lesnini.

Foto: Lesnina XXXL

Če pa raje vidite, da vas iz okvirjev slik gledajo poznani obrazi, preverite bogato ponudbo okvirjev za slike. Danes so v modi stenske dekoracije, ki jih s pomočjo okvirjev za slike ustvarite kar sami, in sicer na način, da iz različnih dimenzij okvirjev ter njihovih različnih postavitev, naj bodo ležeče ali pokončne, sami oblikujete bolj ali manj (a)simetrično formacijo.

Prefinjene stenske dekoracije

Morda ste se že naveličali slik in si želite v dnevno sobo ali spalnico vnesti nekaj novega. Odlična ideja je stenska dekoracija. Izbirate lahko med dekoracijami različnih dimenzij, oblik, barv, prilagodite jih lahko celo letnim časom ali pa vašemu življenjskemu stilu. Za bolj avanturistične duše se najdejo številne dekoracije, ki simbolizirajo potovanja, ljubitelji narave pa boste našli številne kose, ki posnemajo naravo.

Foto: Lesnina XXXL

Dekor, ki ga pogleda vsakdo

Ste sploh vedeli, da je stenska ura, še posebej v vaši dnevni sobi, tisti dodatek v domu, ki ga zagotovo pogleda vsak obiskovalec vašega doma, in to celo večkrat? Zato naj bo takšna, da odraža vaš stil.

Ure so lahko tako kot različne figure in skulpture čudovit dekorativni dodatek, a prav je, da ste ob nakupu ure pozorni tudi na velikost in material, ki bosta ustrezala vašemu prostoru, ter seveda tudi na mehanizacijo delovanja.