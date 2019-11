Sušenje oblačil še nikoli ni bilo tako preprosto

Oglasno sporočilo

Predstavljajte si, da vaša oblačila dlje časa obdržijo svojo teksturo, obliko in funkcijo. Srajce se ne mečkajo, volnena oblačila se pri pranju ne skrčijo, tista za dejavnosti na prostem pa ostajajo vodoodporna. Predstavljajte si, kako brezskrbno v sušilnem stroju sušite oblačila, za katera si ne bi nikoli mislili, da je to mogoče.

Ste vedeli, da lahko enakomerno posušite celo najobčutljivejša oblačila? Electroluxov sistem CycloneCare omogoča enakomerno in nežno sušenje oblačil. Ta dlje časa obdržijo svojo obliko, teksturo in videz – tudi svilena in volnena.

Ob začetku hladnega obdobja in nošenja pernatih jaken je treba dodati, da tehnologija 3DSense omogoča popolno sušenje oblačil. Globinsko skenira tkanine in samodejno prilagodi nastavitve za super rezultate. Vse tkanine so še vedno videti odlično, pernate jakne pa so zaščitene do 30 odstotkov bolje, kot če bi se sušile na zraku.

Ne glede na to, ali gre za občutljiva ali funkcionalna oblačila za prosti čas, njihova kakovost s sušenjem v sušilnem stroju ostane enaka. Se sprašujete, kako? Z Electroluxovim sistemom DelicateCare, ki temperaturo in obračanje bobna prilagodi vrsti blaga, da bi vašim oblačilom tako zagotovil najprimernejšo nego.

Vaša oblačila se ne bodo skrčila in spremenila oblike. Zdaj lahko brez skrbi posušite vse, od jaken za prosti čas in srajc za najpomembnejše sestanke in dogodke do puloverjev za vsak dan. Sistem DelicateCare preprečuje prehitro obračanje in prepletanje oblačil, zaradi česar se pri pranju ne skrčijo. Tako dobimo odlične rezultate sušenja, brez krčenja pri pranju in izgube oblike – kot pri sušenju na ravni podlagi.

Kako pravilno sušiti džins, volnena, pisana in tudi športna oblačila? Vsak kos zahteva popolno nego in vso skrbnost. Če imate radi svoja oblačila, jih sušite v stroju, ki ima poseben program za vsako vrsto blaga.

Nega celo najobčutljivejših oblačil je lahka kot pero!

