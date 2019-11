Strokovnjak svetuje: kakšni so trendi pri opremljanju dnevnih sob?

Ko zaključimo težja gradbena dela pri prenovi stanovanja, sledi lepotna nadgradnja prostorov. Čas je, da novim prostorom dodamo kanček stilskega individualizma in jim z opremo in izbranim dekorjem dodamo svoj stilski pečat. Kako se pravilno lotiti opremljanja stanovanja, svetujejo v Prostorami.

Stanovanje ima toplino, če vanj vključimo elemente, ki so povezani z določeno rdečo nitjo ali predstavljajo posebno vez z našo zasebnostjo. Oprema stanovanja lahko predstavlja poklon sodobnosti, predvsem pa mora biti tesno povezana z našim počutjem in ne nazadnje z našim življenjskim slogom. Bistvo se ne skriva samo v estetiki, ampak tudi v funkcionalnosti.

V Prostorami vam zato svetujejo, ko se lotiti prenove, predvsem pa opremljanja dveh ključnih prostorov – dnevne sobe, ki predstavlja središče domačega sveta, in spalnice, kjer vlada čisto drugačna filozofija.

Preverite njihove nasvete in se hkrati prepustite navdihu vseh naših strokovnjakov:

Ker je stanovanje povezana celota, je prav, da je to vidno tudi pri oblikovanju interjerja posameznih prostorov. Če opremljamo vsak prostor v svojem slogu, se zdi, kot da smo prenavljali več let, vsak prostor posebej. Nasprotno pa usklajeno stanovanje deluje urejeno in je videti večje.

Kakšni so trendi pri opremljanju dnevne sobe?

V sodobnih domovih je dnevna soba najpogosteje povezana z jedilnico in kuhinjo in predstavlja prostor, kjer se najdlje zadržujemo, tu pa tudi sprejemamo goste. Običajno obiskovalce pogostimo ob jedilni mizi, sedežna garnitura pa je namenjena članom družine. Ker na njej gledamo televizijo ali beremo, se je njena oblika v zadnjih desetletjih spremenila. Ni več visokih kavčev, kjer zgolj sedimo, ampak gre za kompozicije, namenjene poležavanju. Sodobni kavči so globoki, udobni, z nizkimi nasloni. Pogosto so za večje udobje polnjeni s perjem. Prevleke so lahko tekstilne, praktično je, če so snemljive, da jih lažje očistimo.

Leseno pohištvo v dnevnih sobah je minimalistično, priljubljeni so nizki elementi pod televizijo, ki prostora ne obtežijo, vanje pa lahko vseeno kaj pospravimo. Če je prostor dovolj velik, lahko celo steno zapolnimo z omaro, v katero vključimo prostor za TV, odprte knjižne police in zaprte elemente.

Če želimo, da bo prostor urejen in da bo videti prostoren, se izogibamo drobljenju pohištvenih kosov. Namesto dveh trosedov raje izberemo kotno postavitev. Večja kotna garnitura bo delovala lažje, če se izognemo rokonaslonom. Pohištvo postavimo ob eno steno, naj bo to raje en, četudi večji element, kot veliko manjših, razsejanih po različnih lokacijah.

Paziti moramo tudi pri izbiri barvnih kombinacij. Večje kose pohištva izberemo v svetlejših tonih, temnejši naj bodo le poudarki, kot so manjše klubske mizice, dekorativne blazine in podobno. Trenutno so trendovski zemeljski odtenki - od pudraste do opečne, kombinirani z gozdno zeleno ali z globoko modro, na svetlejše barve lesa pa se lepo podata kovinsko modra ali odtenek žajblja.

Kakšna tla so najboljša izbira za dnevno sobo? Običajno za vse te prostore predlagamo parket, razen v primeru, če gre za objekt v toplejšem podnebju, kjer pride v poštev tudi keramika. Če dnevna soba ni ločena od kuhinje, je smiselno izbrati enako talno oblogo po celotnem prostoru.

Popestrite prostor z barvami in lučmi

Stene predstavljajo pomemben element pri opremljanju dnevne sobe. V zadnjih letih so zelo priljubljene tapete, lahko izberemo nevpadljive vzorce ali pa drzne kombinacije. Največji hit so tapete, ki jih izdelajo po meri za določeno steno tako, da motiv ustrezno povečajo; tako si lahko privoščimo pravo umetnino na steni, brez strahu, da bi nas od ponavljajočega se vzorca bolele oči.

Ljudje pogosto ne vedo, da je pravilna izbira luči v prostoru pomembnejša od izbire kuhinje, in zato svetlobi posvetijo premalo pozornosti. Pomembno je, da je v vsakem prostoru več različnih virov svetlobe za različne aktivnosti. Z razvojem LED-tehnologije so postali lahko izvedljivi svetlobni učinki, podosvetljeni elementi, svetloba, ki spreminja barvo. Možnosti je tu neskončno, pomembno je le, da imamo pravo mero in z učinki ne pretiravamo.

Naj bo otroška soba predvsem funkcionalna

Svojevrsten izziv predstavlja tudi zasnova otroških sob. Z otrokovo rastjo se spremenijo tudi barve in stil v sobi. Ker ima kvalitetno pohištvo svojo ceno, običajno izberemo nevtralne kose pohištva, za živahne barvite poudarke pa so na voljo stene, posteljnina in dodatki.

V otroški sobi so obvezna oprema postelja, omara in pisalna miza. Pisalna miza naj bo postavljena tako, da otrok s hrbtom ni obrnjen proti vratom in naj bo osvetljena tudi z naravno svetlobo. Že pravilna postavitev mize je dovolj velik izziv. Poleg tega v sobo sodijo knjižne police in dovolj shranjevalnih površin za igrače.

Če je prostor majhen, je pograd še vedno najboljša rešitev. Če imamo možnost, naj bosta postelji zamaknjeni, lahko pa sta tudi obe ležišči dvignjeni, da spodaj pridobimo prostor.

Spalnica ne potrebuje toliko prostora, vanjo sodi postelja z nočnima omaricama, ki sta lahko tudi v obliki polic ali manjših mizic. Če je možno, garderobo uredimo drugje, sicer pa naj bo garderobna omara, ki je velik kos pohištva, čim manj opazna. Spalnico lahko popestrimo s tapeto za vzglavjem in z lepo posteljnino.

Ko prostora ni dovolj … S spretnim načrtovanjem opreme v prostorih lahko izkoristimo prav vsak centimeter. Pri posteljah pazimo, da ne izbiramo širokih okvirjev, prav tako lahko zožimo potrebne prehode okrog postelje in jih prilagodimo svojim potrebam. Dobrodošlo je tudi večnamensko pohištvo, tabureti s pladnji, ki postanejo mizice, raztegljive mize … Shranjevalne omare naj bodo neopazne, poenotene in naj segajo do stropa.

Ne zanemarimo predprostora

Tudi predsoba ima pomembno vlogo v stanovanju – predstavlja prvi estetski stik z obiskovalci in je hkrati prostor, ki še kako potrebuje pametne in funkcionalne rešitve.

Če prostor dopušča, naj bo vhodni del v stanovanju dovolj velik, da se v njem lahko hkrati preobuje cela družina. Običajno pri vhodu namestimo obešalnik, nekaj odlagalnih površin za ključe in druge drobnarije ter taburet, klop ali stol za preobuvanje.