Skaza 5.0: pot do tretje nagrade Red Dot in prevlade kot narekovalec trendov v svetovni plastični industriji

Oglasno sporočilo

Foto: Plastika Skaza

Na dogodku smo bili priča prvim rezultatom projekta Digitalizacija Skaze 5.0. Spoznali smo sistem MES, kolaborativnega robota in si ogledali postopek izdelave Organko Daily. Tanja Skaza, solastnica podjetja Skaza in direktorica Inštituta Skaza, je poudarila, da so zaposleni v Skazi njihov največji kapital, zato s pogumom vlagajo v njihov nadaljnji razvoj. "To je ključno za osebno zadovoljstvo zaposlenih in nadaljnji napredek podjetja Skaza," je dejala.

Z več kot 46-letno strastjo in zavezanostjo trajnosti so gradili trajnostno zgodbo, že dolgo preden se je trajnostna miselnost sploh začela uveljavljati. Kaj je bila prelomnica za to odločitev, je povedala Tanja Skaza, solastnica Skaze in direktorica Inštituta Skaza: "Ikea je ključno vplivala na našo odločitev, saj so vodilni v trajnostnem poslovanju. Sodelujemo že več kot dvajset let in sledimo njihovemu zgledu ter postavljamo nove trende v okoljsko ozaveščenem poslovanju. Naš glavni cilj je ustvariti pozitiven vpliv na ljudi in okolje z uporabo recikliranih materialov ter ozaveščanjem posameznikov o pomembnosti trajnostnega delovanja. Kakovost je za nas izjemno pomembna in se odraža v vseh naših izdelkih."

1 / 2 2 / 2

Kakovost izdelkov je Skaza že drugič potrdila s prestižno nagrado Red Dot za inovativnost in vrhunski dizajn. Tokrat za Organko Daily, inovativno 3,3-litrsko posodo za zbiranje bioloških odpadkov, izdelano iz reciklirane plastike, ki so jo zasnovali v sodelovanju z oblikovalskim studiem SITO. Nagrada Red Dot bo nedvomno pozitivno vplivala na prodajo izdelka. Okrepljena bo tudi prepoznavnost kakovosti Skaze na svetovnem trgu.

1 / 2 2 / 2

Skaza že 46 let uspešno utrjuje vlogo narekovalca trendov v plastični industriji, je pojasnil Niko Medved, pomočnik generalnega direktorja Skaze: "Kot razvojni dobavitelj spodbujamo globalne multinacionalke k povečevanju uporabe reciklata v njihovih produktih. Naša strast je ustvarjanje celotnega procesa. Ta seže od skice do končnega izdelka, ki pripoveduje trajnostno zgodbo za naše globalne partnerje. V elektroindustriji smo se spoprijemali z izzivom, saj reciklati še niso bili široko sprejeti. Ta industrija je namreč precej povezana z avtomobilsko in kupci niso bili odprti za reciklat. Vendar tudi tukaj uresničujemo svetovni preboj s projektom INCREACE, saj skupaj s partnerji razvijamo prve reciklate tudi v elektroindustriji," Medved poudarja razvoj Skaze na tem področju in doda: "Veseli me, da Skaza sodeluje tudi v projektu LFIA-REC, kjer s partnerji razvijamo rešitve za recikliranje zavrženih hitrih antigenskih LFIA-testov."

"Za uspešno izvajanje naročil globalnih multinacionalk je ključnega pomena, da Skaza vlaga v nadaljnji razvoj proizvodnje. Tudi za lažje spoprijemanje s posledicami svetovne energetske krize. Vendar pa se uspešno spopadamo s tem izzivom tudi s pomočjo projekta digitalizacije in avtomatizacije Skaza 5.0.," pojasnjuje Niko Medved in poudarja, da bo ta projekt imel pomemben vpliv na konkurenčnost Skaze tudi v prihodnosti.

Projekt Digitalizacija Skaza 5.0. je vreden izjemnih 4.256.462,00 evra, pri čemer je Evropska unija iz Sklada za okrevanje in odpornost - NextGenerationEU prispevala pomembno finančno podporo v višini 1.934.592,14 evra. "Gre za prvi korak k industriji 5.0., kjer naš glavni cilj ni popolna avtomatizacija, temveč opolnomočenje ljudi. Ključne inovacije vključujejo digitalni potni list izdelka, ki bo omogočal dostop do podatkov o nastanku, sestavi in deležu reciklata, ter avtomatizacijo interne logistične verige za izboljšanje energetske in proizvodne učinkovitosti. Načrtujemo tudi postavitev sončne elektrarne ter implementacijo strojnega vida za pregledovanje kosov in sistema prediktivne analitike za boljše ustvarjanje prihodnjih proizvodnih scenarijev. Ključna vrednost projekta je v tem, da ljudje prepoznajo prednosti digitalizacije in avtomatizacije, ki jim olajšajo delo, omogočajo proste konce tedna, izboljšano ergonomijo delovnih mest ter prehod iz upravljavske v nadzorne funkcije. Hkrati nam digitalizacija zagotavlja natančne, pravočasne in zanesljive podatke za hitrejše odločanje," razloži Niko Medved.

1 / 2 2 / 2

Tanja Skaza je izpostavila tudi ključno vlogo zaposlenih v Skazi pri uspešni rasti podjetja in uresničevanju trajnostne zgodbe: "Čutim lahkotnost in srčnost v ekipi in se razveselim, ko slišim, da ljudje radi ustvarjajo v službi. Zavedam se, da so zaposleni pravo bogastvo podjetja, in si prizadevam, da to zavedanje delijo tudi druga podjetja. Skaza privablja čudovite ljudi, ki skupaj s Skazo ustvarjajo spremembe ter rastejo. Ta občutek je moj največji vir zadovoljstva. Poudarjam, da mehke veščine zaposlenim dajejo samozavest, vztrajnost in vero vase, zato vidim vlaganje v osebno rast zaposlenih kot najboljšo naložbo v ljudi in kot ključ do nadaljnje rasti podjetja."

Naročnik oglasnega sporočila je PLASTIKA SKAZA D.O.O.