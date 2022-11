Sesalec, ki bo spremenil vaše življenje in bivanje

Oglasno sporočilo

Vsakdo ima ljuba in manj ljuba domača opravila. Če je sesanje na vašem spisku neljubih opravil, se to utegne kmalu spremeniti. Mnogi menijo, da je sesanje dolgočasno početje, ki je poleg tega še glasno in zahteva veliko časa. Čisto okolje, v katerem živimo, pa je nujno za naše splošno zdravje in dobro počutje. Velik del odpora do sesanja je danes pravzaprav neutemeljen.

Odpor do tega domačega opravila temelji predvsem na starejšem dojemanju sesalnika kot zajetne in okorne naprave, ki umaže in poškoduje stene, ko napenjamo kabel do vsaj dveh prostorov, preden moramo zamenjati vtičnico. Za njim pa se dviga ne preveč prijeten in zdrav oblak prahu in vonja, ki nastaja ob sesanju. Samsung, ki že s svojimi sesalniki razbija te mite, sedaj predstavlja celovito rešitev za čist in urejen dom, ki hkrati navdušuje z diskretnim in dizajnerskim videzom − sesalnik Bespoke Jet™ Complete.

Pametni pomočnik za brezhibno čist dom

Pametni palični sesalnik je idealen partner za sesanje, saj prinaša sesalno moč do 210 vatov za globinsko čiščenje, digitalni LCD-zaslon in večslojni filtrirni sistem, ki zadrži do 99,999 odstotka prašnih delcev.

Inverterski motor sesalnika Bespoke Jet pride do izraza takrat, ko v rekordnem času posesa vse pred seboj − od dlak vašega ljubljenčka do zdrobljenega čipsa in politega soka v kuhinji. Nič mu ne uide. Poleg osnovnega nastavka je sesalniku priložena tudi dvojna Jet krtača, ki odlično očisti vse vrste tal − od parketa, ploščic do tistih debelih preprog, ki so običajno nekoliko trši oreh sesanja.

Pozabite na prekratke kable, v katere se zapletate po celotnem stanovanju, ki pogosto umažejo kote sten. Bespoke Jet™ Complete je brezžični sesalnik, ki omogoča popolno svobodo gibanja, z vzdržljivo baterijo, ki zagotavlja do eno uro delovanja, za dodaten čas sesanja pa jo lahko zamenjate z dodatno baterijo. Presenetila vas bo njegova izjemna lahkost saj tehta le 1,44 kilograma, zato jo lahko uporablja vsak, tudi otroci. Poleg majhne teže je teleskopska cev sesalnika ergonomsko oblikovana, kar pomeni, da se enostavno prilagodi vsakemu uporabniku in tako poskrbi, da Bespoke Jet doseže tudi najbolj oddaljene kotičke vašega doma, kjer se običajno zadržujejo prah in pajčevine.

Tudi ob praznjenju posode prah ne uhaja v prostor

Po sesanju je pomembno, da preprečite neželeno uhajanje prahu in malih delcev v zrak in prostor. Tudi zato ima Bespoke Jet odlično rešitev. Inovativna čistilna postaja Vse-v-enem omogoča higienično in varno praznjenje posode za prah s tehnologijo Air Pulse, ki poskrbi, da ta med praznjenjem zadrži vse male delce. Hkrati pa postaja poskrbi za polnjenje baterije sesalnika, da bo pripravljen na uporabo, ko ga boste potrebovali. 0,5 litrska posoda za prah je tudi v celoti pralna, kar zagotavlja preprosto in higienično vzdrževanje.

Za boljši nadzor

S pogledom na digitalni LCD-zaslon na vrhu sesalnika boste takoj videli, ali je vaš sesalnik pripravljen na uporabo, je baterija polna in katero stopnjo sesanja uporabljate. Na zaslon boste prejeli tudi vsa obvestila o morebitnih težavah in napotke za njihovo odpravo.

Sesanje s sesalnikom Bespoke Jet bo tako postalo prijetno opravilo in nič več naporno. Vaš dom pa bo čist in zdrav, zaradi izjemne učinkovitosti pri odstranjevanju tudi najmanjših prašnih delcev pa bodo lažje zadihali tudi alergiki.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.