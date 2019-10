S temi ukrepi poskrbite, da bo stanovanje varno za najmlajše

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zavarujte pohištvo in poskrbite za varnost najmlajših, pozivajo na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ). Pohištvo naj bo ustrezno pritrjeno na steno, predali opremljeni z varovali, lestev na pograd pa čez dan nedostopna.

Otroci pohištva velikokrat ne uporabljajo tako, kot je predvideno. Plezajo po odprtih predalih omarice, po policah in drugem pohištvu, ki se lahko prevrne na otroka. Toliko bolj nevarno je, če je na predalniku televizija.

"Posledice so lahko usodne, saj je udarec težkih predmetov poleg prometnih nezgod in utopitev glavni vzrok za smrtne poškodbe predšolskih otrok," opozarjajo na NIJZ.

Pohištvo pritrdite na steno

Zato svetujejo, da televizijo, predalnik, omaro in drugo visoko pohištvo pričvrstijo na steno s stenskimi nosilci ali trakovi, predale pa opremijo z varovali, da jih otroci ne morejo odpreti. "Če so predali odprti, se omarica še hitreje prevrne," so zapisali.

Če je otrok več, se marsikdo odloči za nakup pograda, a naj pri tem ne pozabi, da za otroke, mlajše od šestih let, spanje na zgornji postelji pograda ni varno. Foto: Getty Images

Pograd ni za najmlajše

Največkrat se otroci doma poškodujejo, ko padejo s pohištva ali postelje. Če je otrok več, se marsikdo odloči za nakup pograda, a naj pri tem ne pozabi, da za otroke, mlajše od šestih let, spanje na zgornji postelji pograda ni varno.

Predšolski otroci se med spanjem precej premikajo in lahko padejo s pograda. Prav tako je nevarno, da se otrok zadavi, če se z glavo zagozdi med vzmetnico in ograjo pograda.

Lestev na pograd čez dan odstranite

Polovica padcev otrok s postelje se zgodi med igro. Majhni otroci namreč pogosto skušajo splezati na pograd in pri tem padejo z lestve. Zato naj bodo v sobi s pogradom le pod nadzorom odrasle osebe. Če je lestev na pogradu snemljiva, svetujejo, da se čez dan lestev odstrani, da ne bi otroci plezali po njej.

"Tudi dojenčki lahko padejo iz otroške posteljice, saj nas otrokov razvoj velikokrat preseneti." Foto: Getty Images

Otroške posteljice morajo imeti dovolj visoko ograjo

"Tudi dojenčki lahko padejo iz otroške posteljice, saj nas otrokov razvoj velikokrat preseneti," še pišejo na NIJZ. Najkasneje takrat, ko se začne otrok dvigovati na kolena in postavljati na noge, moramo zato prestaviti dno posteljice v najnižji položaj tako, da je posteljica globoka najmanj 50 centimetrov.

Tudi igrače so lahko krive za padec

Odsvetujejo uporabo mehkih prešitih obrob na stranicah posteljice, pa tudi, naj odrasli iz posteljice odstranijo vse velike igrače, saj se otrok lahko povzpne nanje in pade iz posteljice.