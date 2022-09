Pripravite toplejša oblačila za jesenske dni

Oglasno sporočilo

Lahka poletna oblačila bodo kmalu našla prostor na dnu omare. Prihajajoči septembrski dnevi namreč prinašajo vedno nižje temperature in obilo padavin. Predlagamo, da popolno reorganizacijo omare začnete tako, da se najprej znebite vseh tistih oblačil, ki jih v zadnjem letu niste oblekli niti enkrat. Po nedavnih raziskavah ženske večino časa nosijo le 20 odstotkov oblačil iz svoje omare. Ta podatek kaže na to, da lahko kar velik del svoje garderobe brez težav nekomu podarimo. Oblačila, ki jih nameravamo v hladnejšem delu leta nositi, pa je seveda treba osvežiti in pripraviti na ponovno uporabo.

Pripravite plašče, jakne in druga toplejša oblačila

Čista in oprana oblačila, ki jih želite le osvežiti ali iz njih odstraniti alergene, preprosto obesite v AirDresser – sušilno omaro za nego oblačil. Funkcija razkuževanja uporablja JetSteam, ki z oblačil odstrani do 99,9 odstotka vseh bakterij in virusov, uniči sto odstotkov vseh pršic hišnega prahu ter odstrani tudi škodljive snovi in pline, ki povzročajo neprijeten vonj. Tehnologija umetne inteligence bo poskrbela za hitrejše sušenje, saj nenehno in natančno zaznava vlažnost oblačil in temu prilagaja čas sušenja. Vaša oblačila bodo tako vedno temeljito posušena v najkrajšem mogočem času. Sušilna omara za nego oblačil pride še posebej prav, ko je treba očistiti in osvežiti oblačila, ki ne smejo v običajen pralni stroj, na primer suknjiče in plašče.

Trajnostno pranje perila s pralnim in sušilnim strojem Bespoke AI™

Pri pranju perila se boste lahko v hladnejših mesecih zanesli na novo linijo pralnih strojev Bespoke AI™, opremljenih s prelomnimi ekološko ozaveščenimi tehnologijami za zmanjšanje sproščanja mikroplastike iz oblačil, ki je bila razvita v sodelovanju z blagovno znamko aktivnih oblačil Patagonia. Pralni stroj Bespoke AI™ omogoča potek pranja, ki zmanjša izpuste mikroplastike iz oblačil za 54 odstotkov z uporabo filtrirne tehnologije za zajemanje teh škodljivih plastičnih delcev. Onesnaževanje naših oceanov in vodnih poti z mikroplastiko je eno izmed najpomembnejših svetovnih vprašanj in Samsung je ponosen, da lahko prispeva k reševanju te težave.

Poleg zmanjšanja količine mikroplastike je pralni stroj Bespoke AI™ opremljen s še več ekološko ozaveščenimi funkcijami, ki uporabnikom omogočajo vsakodnevno trajnostno izkušnjo, ne da bi pri tem žrtvovali učinkovitost. Pralni stroj Bespoke AI je kot energetsko učinkovit pralni stroj številka ena na trgu opremljen s Samsungovo patentirano tehnologijo AI Ecobubble™. Uporaba hladne vode namesto tople vode brez dodatnega časa ciklu pomaga uporabnikom prihraniti do 70 odstotkov porabe energije z načinom AI Energy Mode of SmartThings Energy. Zagotavlja tudi visoke standarde čistoče in higiene oblačil, saj omogoča, da pralno sredstvo hitro prodre v tkanine in odstrani umazanijo – tudi v hladni vodi.

Poleg tega je pralni stroj Bespoke AI™ opremljen s senzorji AI Wash, ki merijo težo perila in stopnjo umazanije ter tako zagotavljajo optimalno porabo vode, pralnega sredstva in energije, s čimer zmanjšujejo količino odpadkov.

Dodatno tehnologija SpaceMax™ stroju omogoča uporabo večjega bobna, ne da bi se povečale njegove zunanje dimenzije, kar potrošnikom zagotavlja veliko 11-kilogramsko zmogljivost (5,3 kubičnega metra pri ameriških modelih pralnih strojev s sprednjim polnjenjem) za večje količine perila. Edinstvena, ravna oblika sprednjega dela pralnega stroja Bespoke AI™ in različne barvne možnosti zagotavljajo, da se aparat zlahka vključi v vsako pralnico in vaš pralni prostor prilagodi vašemu oblikovalskemu okusu.

Ko gre za sušenje, sušilni stroj Bespoke AI™ ponuja tudi številne možnosti za varčevanje z energijo. Tehnologija toplotne črpalke v sušilnih strojih Bespoke AI™ zagotavlja energetsko učinkovitejši, cenovno ugodnejši in nežnejši način sušenja oblačil. Sušilni stroj Bespoke AI™ z energijsko oceno A+++ uporablja ekološko ozaveščeno tehnologijo digitalnega inverterskega kompresorja, ki perilo suši kar se da hitro in učinkovito. Zlasti tehnologija AI Dry nenehno spremlja temperaturo in vlažnost ter hkrati prilagaja nastavitve, da zagotovi optimalno sušenje perila in ne izgublja energije. Z uporabo recikliranega toplega zraka lahko sušilni stroj zmanjša tudi skupne stroške delovanja in ogljični odtis.

Kot pri vseh napravah Bespoke sta oba dela dvojice sušilnih strojev Bespoke s sprednjim polnjenjem integrirana s sistemom SmartThings , ki uporabnikom omogoča, da s pomočjo sistema SmartThings Energy prevzamejo nadzor nad porabo energije doma. Storitev uporabnikom omogoča enostavno spremljanje in upravljanje porabe energije ter priporoča načine za večjo učinkovitost, tako da lahko vsakdo vsakodnevno prispeva k trajnosti pri pranju perila. Poleg tega storitev SmartThings Clothing Care zagotavlja optimalno upravljanje oblačil, prilagojeno življenjskemu slogu uporabnikov. Na podlagi materiala oblačil, vzorcev uporabe in trenutne sezone bo SmartThings Clothing Care priporočil najboljši cikel pranja in sušenja za oblačila, hkrati pa bo uporabnikom omogočil tudi načrtovanje pranja, naročanje pralnega sredstva in drugo.

Garancija na kakovost

Samsung je poleti predstavil svojo vizijo trajnostnih rešitev za dom, ki temelji na konceptu prilagodljivih aparatov Bespoke. Koncept vključuje zmanjšanje količine odpadkov s podaljšanjem življenjske dobe aparatov Samsung z zanesljivostjo, saj pogosta zamenjava gospodinjskih aparatov ne stane le časa in energije, temveč povzroča tudi fizične odpadke. Samsung se proti tem odpadkom bori tudi s trajnostnimi rešitvami, ki temeljijo na vzdržljivosti, zato so svojim uporabnikom zagotovili 20-letno garancijo na digitalne inverterske tehnologije v pralnih in sušilnih strojih.

Ob nakupu bele tehnike Samsung vas vsekakor čaka pet let brezskrbnosti. Podjetje namreč na posamezne modele pralnih strojev, kupljenih v obdobju od 1. 2. do 31. 12. 2022, ponuja do pet let garancije. Za pridobitev pravice do garancije se morate najpozneje v 30 dneh od dneva nakupa registrirati na spletni strani samsung5letgarancije.si.



Več informacij in seznam naprav, vključenih v promocijo, najdete tukaj.



Vse podrobnosti in pravila promocije so na voljo na povezavi.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.