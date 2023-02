Prednosti postelje v omari

Oglasno sporočilo

Postelja v omari, zagotovo se je spomnite iz kakšnega starejšega ameriškega filma, kjer so bile precej priljubljene v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. S trendom vedno manjših stanovanj so se vrnile, ne v obliki škripajočih kovinskih postelj, kot jih imamo v spominu iz filmov, temveč kot prave in kakovostne postelje, ki se prilagajajo predvsem našim potrebam in bivalnemu prostoru, ki ga v danem trenutku potrebujemo.

Foto: DOM24 D.O.O.

Primerne za manjša stanovanja

Postelja v omari je največkrat primerna za manjša stanovanja in garsonjere, kjer je dragocen vsak kvadratni meter. Ker postelja zavzame veliko površine, uporabljamo pa jo samo za spanje ali poležavanje, je postelja, ki se skrije v omaro, medtem ko je ne potrebujemo, pametna in smiselna rešitev. Sodobne postelje v omari so zasnovane po sodobnih smernicah, ki zadostujejo tako zahtevam funkcionalnosti kot estetike.

Več kot samo omara ali postelja

Foto: DOM24 D.O.O.

Postelje v omari so različnih velikosti, od enojnega in srednje velikega ležišča do dimenzij klasične zakonske postelje. Posamezni modeli nudijo tudi neverjetno funkcionalno izrabo prostora, ko je postelja zaprta, obenem pa nudijo še dodatne shranjevalne površine omare. Čez dan, ko je postelja zaprta, je zunanja stran omare klasična stranica, ko pa se omara zvečer spremeni v posteljo, pa nudi udobno ležišče z občutkom prave postelje, nad njo pa so razkrite police in odlagalne površine.

Kako se lotiti izbire postelje v omari?

Foto: DOM24 D.O.O.

Preden se odločite za nakup postelje v omari, je treba razmisliti predvsem o velikosti postelje in prostoru, ki ga bo ta zasedla. Prostor je namreč eden od ključnih dejavnikov, ki določajo postavitev pohištva. Pri tem dobro izmerite dimenzije in upoštevajte, koliko prostora vam bo zavzela postelja, ko bo odprta, ter kakšne bodo možnosti prehodov in prilagajanja drugih kosov pohištva, kot so nočne omarice, svetila, preproge ipd.

Kakšna je kakovost spanca na postelji v omari?

Foto: DOM24 D.O.O.

Udobje spanja na postelji v omari je primerljivo s spanjem na klasični postelji. Opremljene so z letvenim podom, trpežnim kovinskim ali lesenim okvirjem ter stabilizatorjem vzmetnice, ki zagotavlja udoben počitek. Pnevmatska dvigala preprečujejo nenadno odpiranje postelje, samo odpiranje in zapiranje postelje pa je preprosto, varno in priročno. Številne postelje v omari so opremljene tudi s sistemom za neslišno zapiranje postelje in posteljnimi trakovi, zaradi katerih lahko odejo in vzglavnike pospravite kar skupaj s posteljo in tako prihranite na prostoru za shranjevanje posteljnine. Čeprav so domiselna in moderna rešitev za majhna stanovanja in garsonjere, pa ponudba ni tako razširjena, kot bi si morda mislili.

