Popolna jedilnica: kako ustvariti prijetno središče doma

Z malo načrtovanja in oblikovanja lahko v vsaki jedilnici izkoristite prav vsak kvadratni meter.

Več kot prostor za obedovanje

Jedilnica predstavlja veliko več kot prostor, kjer pojemo svoje kosilo. Vse pogosteje predstavlja našo domačo pisarno, učilnico, ustvarjalni prostor ter prostor za družabne igre in druženje. Ko se skupaj z družino ozremo na spomine, se jih je veliko zgodilo ravno za jedilno mizo.

Zlasti v preteklih dveh letih smo zagotovo spoznali, kako nepogrešljivi in pomembni so kakovostni stoli za jedilnice. Pravzaprav bi lahko trdili, da je to eden najpomembnejših kosov pohištva v tem prostoru. V domove se vse bolj vračajo tudi jedilne klopi. Če imate jedilnico z manjšo kvadraturo, boste z uporabo jedilne klopi prihranili prostor, poleg tega pa lahko gostili večje število ljudi, saj jih hkrati na klopi lahko sedi več. Jedilne klopi so na voljo z naslonjali ali brez, v lesenih ali tapeciranih različicah. Kombiniramo pa jih lahko z vizualno ujemajočimi se stoli.

V jedilnici ne sme manjkati prostorna in kakovostna jedilna miza, za katero se boste pri obrokih zbrali s svojo družino.

Najbolj trendi jedilnice

Hladen minimalizem in svetleče površine vse bolj izpodrivajo naravni materiali, pri čemer je v ospredju les. Robustna tekstura z grčami in nepravilnimi robovi prinaša toplino v prostor. Poleg tega na teksturiranih površinah zlahka zakrijemo morebitne nepravilnosti ali prstne odtise.

Na vrhu trendov kraljuje industrijski slog. Zaznamujejo ga mize in stoli za jedilnice s kovinskimi podnožji, postaranimi površinami in globokimi barvnimi toni. Estetsko ga popestrijo moderna viseča svetila za jedilnico, ki se ponašajo z zanimivimi in dovršenimi dizajni.

Kombinacija kovine in lesa v sodobnih oblikah ustvarja moderen videz vaše jedilnice.

Na drugi strani so vse bolj priljubljene tudi jedilnice s skandinavskim pridihom, ki v dom prinašajo občutek veselja in domačega udobja. Ponašajo pa se s funkcionalno estetiko, svetlimi barvami, mehkimi teksturami in čim bolj naravnimi materiali. Da bi dosegli pravi skandinavski slog, mora imeti vsak predmet svoj namen in prostoru nekaj dodati.

Zdaj je popoln čas za novo jedilnico Kuhinja z jedilnico predstavlja pomemben prostor vašega doma, zato je ključnega pomena ustrezna oprema jedilnice, zato izberite pravšnje število kuhinjskih stolov ali jedilno klop, ki predstavlja alternativno rešitev, kadar zmanjka prostora. Sodobni dizajni bodo poskrbeli za moderen videz in popestrili vašo jedilnico. Dovolite, da vaš jedilni kot zasije v vsej svoji funkcionalnosti, zato poleg izberite svetila, ki bodo poudarila pomembne elemente v prostoru in zagotovila dovolj svetlobe. Jedilniško pohištvo je tako cenovno kot izvedbeno precej preprosto zamenjati. Zato ne odlašajte z nakupom, kadar je čas za zamenjavo pohištva ali osvežitev jedilniških prostorov. Preverite obsežno ponudbo jedilniških stolov ali klopi v trgovinah Lesnina, kjer jih dobite po dostopni ceni. Izbirajte med različnimi stili in poiščite kose, ki se podajo v vaš dom.

Naj bo vaša jedilnica svetla in zračna

Poleg jedilniškega pohištva so svetila in luči ključen element pri opremljanju jedilnice. Zagotavljajo prepotrebno svetlobo, kadar naravna ne zadostuje ali je zunaj mrak. Dobra osvetljenost je namreč pomembna tudi z vidika dobrega počutja.

Moderna viseča svetila za jedilnico obogatijo jedilni prostor in so čudovit dodatek vsakemu domu. Pri njihovi izbiri morate najprej upoštevati, kakšen ambient želite z njimi ustvariti. Izberite svetila, ki odražajo vaš osebni slog in se lepo dopolnjujejo z obstoječim pohištvom in dekoracijo. Ker je jedilnica večnamenski prostor, vsekakor poskrbite, da imate dovolj svetlobe na mizi in da luči ne povzročajo bleščanja.

Viseča svetila so najbolj iskan dodatek za jedilnico, saj s svojo podobo in velikostjo najbolje zapolnjujejo prostor.

Z izbiro stropnih in visečih luči hkrati lahko v jedilnici ustvarite ustrezno osvetlitev prostora in s tem zagotovite tako splošno osvetlitev kot poudarjeno razsvetljavo nad jedilno mizo.

Moderna viseča svetila za jedilnico za vsak okus in žep boste našli v trgovinah Lesnina. Polepšajte svoj dom z izbranimi svetili, ki označujejo vaš osebni slog.