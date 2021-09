Star kitajski pregovor pravi, da so dobre stvari vedno v paru. Pregovor temelji na kitajski filozofiji, po kateri je ravnovesje tisto, ki vodi do harmonije. Tako kot jin in jang, sol in poper, Tom in Jerry, džin in tonik, Rachel in Ross, Mario in Luigi popolno ravnovesje prinašata tudi pralni in sušilni stroj znamke Beko. Sta popoln par za vsak dom in še popolnejši par za vaše perilo.

Nekaterim stvarem je preprosto usojeno, da so skupaj. To velja tudi pri domačih opravilih. Tako kot na jedilni mizi skupaj spadajo vilice in nož, milo in voda v epidemiji, par nogavic v omari, v vašem domu skupaj spadata tudi pralni in sušilni stroj Beko.

Pralni in sušilni stroj Beko – popoln par za vaše perilo!

Uniči bakterije in viruse

Moč narave je neverjetna. Spomnimo se na toploto sončnih žarkov, moč toplih vrelcev, tokove rek, moč valov na razburkanem morju. Prav ta sila narave je navdihnila novo tehnologijo izdelkov Beko, imenovano HygieneShield. Ta s pomočjo UV-svetlobe in visoke temperature uničuje bakterije in viruse. Tehnologijo so vpeljali tudi v dinamični duo pralnega in sušilnega stroja Beko. V pralnem stroju viruse in bakterije odpravlja visoka temperatura, medtem ko v sušilnem stroju za to poskrbi UV-tehnologija. Naprave Beko iz družine HygieneShield uničijo kar 99 odstotkov bakterij in virusov.

Narava na prvem mestu

Trajnostni razvoj ni nekaj novega, se pa njegovega pomena ljudje vsak dan bolj zavedamo. Tako potrošniki danes veliko dajo tudi na porabo vode in elektrike, ki ju za svoje delovanje potrebujejo številni gospodinjski izdelki. Beko je med prvimi na svetu vgradil tehnologijo kroženja toplega zraka HygieneTherapy. Ta v pralnih strojih Beko s pametnim algoritmom, dodatnim grelnim kanalom in sistemom ventilatorjev napolni boben z vročim zrakom, da perilo ostane na 60 stopinjah Celzija in je tako temeljito oprano kljub manjši porabi vode. Dodatni funkciji Anticrease+ in Drum Clean+ odpravljata nezaželeno mečkanje perila ter poskrbita za higiensko čist boben.

Pralni in sušilni stroj Beko bosta poskrbela, da bo vaše pranje perila ne samo bolj prijazno do okolja, pač pa tudi do vaše denarnice. Tehnologija ProSmart invertnega motorja, ki jo je Beko vgradil v svoje pralne stroje, omogoča visoko energetsko učinkovitost (A), s katero motor porabi tudi do 65 odstotkov manj električne energije. Na njegovo delovanje zagotavljajo kar desetletno garancijo.

Ker sta pralni in sušilni stroj Beko popoln par za vaše perilo, tudi sušilni stroji Beko s tehnologijo ProSmart in toplotno črpalko dosegajo izjemno energetsko učinkovitost, in sicer tudi A+++. Tako s tehnologijo EcoGentleTM prihrani kar 73 odstotkov energije v primerjavi s kondenzacijskimi ali sušilnimi stroji, ki imajo oznako C. Do vaših oblačil je bolj nežen, zato se vam ni treba bati, da bi barve zbledele.

Zakaj bi vas delovanje pralnega stroja motilo pri gledanju televizije, romantični večerji ali zgolj poslušanju ptičjega petja, ki ga slišite z domačega vrta? Privoščite svojim ušesom nekaj tišine. Zahvaljujoč tehnologiji Beko so njihovi pralni stroji tišji, in sicer kar trikrat tišji od navadnih pralnih strojev.

Zagotovo se spomnite legendarne risanke Tom in Jerry, ki še danes po svetu zabava na milijone otrok. Naj bodo tudi vaši otroci razigrani, kakor sta v zloglasni risanki maček in miš. Govorimo seveda o njuni igri, med katero se pogosto umažeta. Junaka se v risanki samo otreseta in madeži spolzijo na tla. V resnici ni tako preprosto. A pri Beku so poskrbeli, da zdaj tudi travnati in številni drugi madeži ne bodo več težava.

Izbrani modeli pralnih strojev Beko so opremljeni tudi s tehnologijo StainExpert, ki učinkovito in uspešno odstrani vse, tudi najbolj trdovratne madeže. Program je kos kar 24 različnim vrstam madežev, na voljo je tudi program za volno ter celo za oblačila in odeje, ki vsebujejo perje. Vaša oblačila bodo tako čista, hkrati pa bodo kljub pogostemu pranju ostala kot nova.

Oblecite nova oblačila isti dan, kot jih kupite

Pranje perila nam lahko vzame kar nekaj časa. Še posebej takrat, ko moramo oprati večje količine perila, ki so se nabrale v družinskem košu za umazano perilo. Tako se pogosto srečamo z dilemo, ali stlačiti v stroj več perila ali pa ga le malo pustiti za naslednjič. Pri Beku so našli tudi odgovor na vprašanje, kaj storiti s tistim manjšim kupom perila, ki nam je ostal.

Izjemno kratek program XpressSuperShort omogoča hitro pranje manj umazanega perila. Dva kilograma perila bo Bekov pralni stroj tako opral v zgolj 14 minutah. Tako lahko na hitro operete tudi nova oblačila, ki ste jih ravno kupili.

Seveda se pot vašega perila ne konča pri pranju. Bekov dinamični duo pralnega in sušilnega stroja omogoča, da si izberete Bekov sušilni stroj s tehnologijo. RapidDry. Ta s pomočjo posebnega grelca in toplotne črpalke zagotavlja hitro in učinkovito sušenje. En kilogram perila, kar pomeni, na primer, pet moških srajc, bo tako suh v le 18 minutah. Zakaj bi čakali in nova oblačila oblekli šele drugi dan, če jih lahko že danes? Uporabite popoln par za svoje perilo - pralni in sušilni stroj Beko.

Za vse, ki ne marate likati

Po pranju perila vam ga ni treba več čim prej obesiti, da bi se tako čim manj zmečkalo. Še popolnoma zmečkano in mokro perilo vstavite v Bekov sušilni stroj, ki bo s tehnologijo Steam Therapy poskrbel, da se bo število gub zmanjšalo za kar 58 odstotkov. Para bo odstranila zmečkane gube na bombažnih, sintetičnih ali mešanih tkaninah. Za tiste, ki se kljub manjšemu številu gub še vedno ne morejo upreti likanju, pa je pomemben podatek, da sušilni stroji Beko tudi za 28 odstotkov skrajša čas, ki ga boste porabili za likanje.

