Podjetje Airabela ponuja novo toplotno črpalko blagovne znamke Daikin, ki obeta veliko

V času težkih ekonomskih razmer je prav gotovo za vse na prvem mestu učinkovitost. Še posebej ko govorimo o ogrevanju doma. Ključno je, da pri izbiri ogrevanja na prvo mesto postavimo kakovost. Trenutno so zmagovalke učinkovitosti prav toplotne črpalke . Pri podjetju Airabela menijo, da imajo rešitev za vse, ki želite znižati stroške ogrevanja in obenem posodobiti svoj ogrevalni sistem.

Kakovost na dolgi rok daje boljše rezultate

Toplotne črpalke so znane po vzdržljivosti in zanesljivosti, če se jih pravilno uporablja in vzdržuje. Njihova življenjska doba je odvisna tudi od kakovosti. Na prvi pogled se zdi, da je investicija v nekoliko dražjo toplotno črpalko nesmisel in da nakup ne prinese toliko večje dodane vrednosti, vendar se bo na dolgi rok večja investicija izkazala kot donosna, saj bo toplotna črpalka delovala bolj varčno, tišje in z manj težavami, poleg tega pa boste na tekočem tudi z najnovejšo tehnologijo.

Kaj iskati pri nakupu?

Pri iskanju kakovostne toplotne črpalke, ki vam bo mnogo let služila brez zapletov, se lahko obrnemo na podjetje Airabela, ki na slovenskem trgu kot uvoznik in distributer blagovne znamke Daikin prodaja različne vrste toplotnih črpalk, klimatskih naprav, prezračevalnih sistemov in čistilnikov zraka. Pri Airabeli predstavljajo novo vrhunsko toplotno črpalko Daikin Altherma 3 R MT, ki vam lahko služi kot odličen vzorčni primer pri izbiri nove toplotne črpalke. Odlikuje jo kar nekaj lastnosti, ki so lahko dobro vodilo pri nakupu vaše naslednje toplotne črpalke:

Energijsko učinkovita in izredno odporna

Daikin Altherma 3 R MT je toplotna črpalka, ki se ponaša z izjemno nizko porabo energije, kar pripomore k zmanjšanju stroškov ogrevanja v kurilni sezoni. Ta visoko učinkovit model dosega sezonsko učinkovitost do razreda A+++. Poleg tega ga odlikuje tudi njegova zmožnost delovanja pri nizkih temperaturah, saj lahko zanesljivo deluje pri zunanji temperaturi do –25 stopinj Celzija, kar zagotavlja stabilno ogrevanje tudi v najhladnejših dneh.

Tiho delovanje, estetski dizajn in upravljanje na daljavo

Daikin Altherma 3 R MT ponuja tudi širok nabor lastnosti, ki zagotavljajo moderno izkušnjo ogrevanja. Z zvočnim tlakom, ki znaša le 35 dBA, ohranja okolje mirno in udobno, kar je izredno pomembno, če ne želite motiti svojih sosedov. Poleg tega se lahko pohvali tudi z nagrajenim estetskim dizajnom notranje enote, kar je ključnega pomena, še posebej pri montaži toplotne črpalke v novo nepremičnino. Dodatno pa omogoča tudi udobno upravljanje na daljavo prek mobilnih naprav s pomočjo čipa WLAN, kar vam omogoča nadzor toplotne črpalke kjerkoli in kadarkoli.

Malo višja investicija za zadovoljstvo na dolgi rok

Pri izbiri nove toplotne črpalke upoštevajte njeno učinkovitost, vzdržljivost in trajnost, saj vam bo pravilna izbira prinesla prihranke in okolju prijazno ogrevanje. Investicija v kakovostno toplotno črpalko, kot je Daikin Altherma 3 R MT, se vam bo večkratno obrestovala v prihodnosti, tako z nižjimi stroški ogrevanja kot tudi z okolju prijaznim pristopom.

