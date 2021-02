Pet pravil, kako si s pravim pohištvom ustvarite popoln dom

Nakup pravega pohištva in druge stanovanjske opreme že zaradi visokih finančnih vložkov ni preprosto opravilo. Ko želimo izbrati pohištvo, ki nam ustreza glede na velikost prostora, pa se začne zgodba malce zapletati.

Kaj nam je všeč, kaj bi pristajalo našemu življenjskemu slogu, kaj je udobno in kaj nam bo služilo dovolj dolgo časa? Moderni kosi so vedno vabljivi, a velikokrat obžalujemo, da nismo izbrali česa bolj klasičnega in brezčasnega.

Impulzivni nakupi strogo prepovedani

Vsi smo že bili v podobnem položaju – zagledamo lep kos pohištva in ga hočemo v trenutku imeti zase, saj si predstavljamo, kako lepo bi dopolnil videz naše dnevne sobe, kuhinje, kopalnice ali spalnice. Ko pa z njim pridemo domov, ugotovimo, da zasede preveč prostora, ni funkcionalen in je povsem napačnega odtenka.

Morebitnemu razočaranju pri nakupu nove stanovanjske opreme se lahko izognete, če sledite nekaterim povsem preprostim ukrepom. Tako bo nova sedežna garnitura ustrezala barvnim odtenkom dnevne sobe, nova garderobna omara pa se bo povsem prilegala spalnici.

Foto: Getty Images

#1 Poiščite navdih, preden se odločite

Čeprav so zelo vabljivi, se poskušajte izogniti impulzivnim nakupom. Pred nakupom preglejte spletne trgovine s pohištvom, preverite akcijske ponudbe, pri tem pa ne pozabite svojih najljubših spletnih trgovin z notranjo opremo in dekorativnimi predmeti. Velik navdih so tudi družbena omrežja.

#2 Načrtovanje do zadnje podrobnosti

Foto: Getty Images

Pri nakupovanju pohištva za svoj dom morate upoštevate vse vidike – od tega, v katero smer se odpirajo vrata, kako je usmerjena osvetlitev, koliko prostora zavzamejo kosi, do tega, kako so v določeni sobi postavljeni radiatorji. Seveda so dimenzije posameznega prostora osnova vsakega opremljanja.

V zelo prostornih sobah imate malce več svobode pri opremljanju, saj si lahko privoščite različne razporeditve opreme. V manjših prostorih pa boste opremljali bolj skrbno. Premisliti morate o oblikah, velikostih in barvah opreme, saj lahko slaba izbira optično pomanjša prostor, tako da se v njem počutite utesnjeno in neudobno, kar ne vpliva dobro na splošno kakovost bivanja.

#3 Osredotočite se na bistvo

Naj vas ne premami oprema, ki je ne potrebujete. Če kupujete prek spletne trgovine, si izbor zožite z uporabo filtrov. Pri tem upoštevajte mere, barve in seveda finančni okvir, ki ste si ga skrbno določili.

Enaka pravila veljajo tudi pri nakupih v trgovinah, kjer vas še prehitro lahko zavedejo veliki odprti prostori, tako da potem domov prinesete pohištvo, ki je precej večje, kot bi moralo biti.

#4 Izberite pravi slog

Preden se odpravite po nakupih, se odločite, kateri slog vam najbolj ustreza. Ne opremljajte vsakega prostora posebej. Izberite slog in ga uporabite v vsakem prostoru, tako dobite enoten ambient, ki ustreza vaši osebnosti in načinu življenja.

Izbirate lahko med številnimi oblikovnimi slogi. Sodobnemu slogu ustrezajo kovinski sijaj in ostri robovi. Sproščen slog dosežete s pohištvom bolj udobnih oblik, naravnih barv in s preprostimi dodatki. Podeželski slog si pričarate z malce bolj starinskimi, vintage kosi oziroma rustikalnimi dodatki z očarljivo patino. Brezčasen dom pa ustvarite s klasičnimi kosi pohištva, lestenci, preprogami in kuhinjskimi dodatki.

#5 Posebno pozornost namenite tekstilu in teksturam

Foto: Getty Images

Potem ko izberete neki krovni slog in že iščete primerno pohištvo, se morate lotiti iskanja primernih materialov. Pozorni morate biti na izbor tekstila za zofo, jedilne stole in pohištvo v spalnici. Nekateri materiali so bolj trpežni od drugih. Praviloma bi bilo najbolje izbrati čim trpežnejše materiale, ki vam bodo služili dolgo časa.