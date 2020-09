Palais & Villa Schellenburg – prestiž v osrčju Ljubljane

Kompleks Schellenburg bo zgrajen na območju, kjer je do pred nekaj leti stala večnamenska zgradba Palača Kolizej, ob dograditvi sredi 19. stoletja največja stavba v Ljubljani.

Kompleks Schellenburg je sestavljen iz dveh objektov: večje zgradbe Palais, ki sledi ritmu oblikovnega jezika pripadajočega poslovnega objekta, in manjše Ville, ki odraža značaj suverenega osamelca. Zgradbi sta zamišljeni kot dialog dveh nasprotujočih si arhitekturnih slogov, obema pa so skupna visoka pričakovanja glede bivanja.

Vse informacije najdete tudi na spletni strani www.schellenburg-living.com.

Razkošna stanovanja, vseh bo 125, bodo vrhunske izvedbe in umetniške dovršenosti, tako da investitor obljublja, da bodo na novo opredelila kulturo bivanja v Ljubljani. Skupna vrednost projekta je približno 90 milijonov evrov. Nov stanovanjski kompleks bo postavljen na izjemni, elitni lokaciji v bližini zgodovinskega središča mesta in tudi blizu parka Tivoli, ki meri pet kvadratnih kilometrov in ga odlikuje tudi znamenito Jakopičevo sprehajališče arhitekta Jožeta Plečnika, nadaljuje pa se v grič Rožnik s številnimi sprehajalnimi potmi.

Palais Schellenburg – bivanje na najvišji ravni

Večja zgradba Palais ima osem etaž z udobnimi in prostornimi stanovanji, ki jih je mogoče urediti glede na individualen način življenja. Stanovanja seveda ustrezajo vsem sodobnim bivanjskim pričakovanjem in tako omogočajo kakovostno bivanje. Šesto nadstropje stavbe je okronano z dodatno, rahlo zamaknjeno sedmo terasno etažo, tako imenovanim penthousom. Sto deset luksuznih stanovanj z od dvema do šestimi sobami ima od 62 do razkošnih 345 kvadratnih metrov stanovanjskih površin ter zunanje površine v obliki balkonov, teras in lož. Penthouse s svojimi razkošnimi površinami teras stanovalcem ponuja slikovite razglede na park Tivoli, Ljubljanski grad in mesto.

V pritličju je umeščenih šest stanovanj s pogledom na vrt in poslovne površine, namenjene gastronomiji in drugim dejavnostim, ki bodo stanovalcem zagotavljale dodatno udobje. Pod kompleksom bo zgrajena garažna hiša.

Villa Schellenburg – edinstvena v vsakem pogledu

Samostojno stoječa Villa Schellenburg ima 15 ekskluzivnih stanovanj, ki se razprostirajo v šestih etažah. Štirinajst stanovanj ima površino med 119 in 225 kvadratnimi metri, razkošno stanovanje v penthousu pa meri 335 kvadratnih metrov. Odlikujejo jih premišljena razporeditev, vrhunski interjer in skrbno izbrani materiali, jugozahodna fasada z odprtimi, skoraj popolnoma zastekljenimi ložami pa v stanovanja dovaja veliko naravne svetlobe in omogoča edinstven pogled na mesto.

Villa razkrije svoj vrhunec arhitekture na jugozahodni strani: očiten kontrast pročelju peščene barve z ozkimi, visokimi okni, ki daje vtis obrambne linije, je umestitev razkošnih lož. Tu se celotna stran zgradbe odpre in ustvarja neprekinjene prehode med notranjostjo in zunanjostjo. Skladno s tem so zasnovani tlorisi: odprti dnevni prostori in jedilnice so umeščeni na jugozahodni strani, s čimer okolica postane del stanovanja.

Vselitev v letu 2023

Izkop gradbene jame se je začel konec maja 2020. Dokončno gradbeno dovoljenje so pridobili decembra 2019. Kompleks bo zgrajen do konca leta 2022, stanovanja pa bodo kupci dobili v začetku leta 2023. Podpisovanje prodajnih pogodb se je že začelo. Samo v nekaj tednih so nekatera nadstropja ali že popolnoma ali skoraj razprodana. Zanimanja za nakup je veliko, kar kaže, da Ljubljana potrebuje ponudbo tudi zelo luksuznih stanovanj – najdražje stanovanje pa je bilo prodano že takoj.

Oktobra 2020 se bodo stanovanja podražila, in sicer za pet odstotkov. Naslednja dražitev sledi v naslednjem kvartalu, torej januarja 2021.