Okrasni vzglavniki in blazine so vse, kar potrebujete, da bi olepšali prostor

Pisani vzglavniki in okrasne blazine so preprost pripomoček, s katerim lahko polepšamo kavče in sedežne garniture, vendar je zadeti pravo kombinacijo, ki bi se ujemala z barvo vašega kavča in preostalih elementov prostora, lahko včasih kar izziv.

Pri mešanju vzorcev, materialov, tekstur in velikosti blazin v smiselno kohezivno celoto gre za svojevrstno umetnost, zato lahko na tovrsten dekor gledamo podobno kot na slike, ki krasijo naše stene. Tudi blazine dodajajo prostoru osebnost in so poživitev in nekakšen odklonski element od večinoma nevtralnih barv bivalnega pohištva.

Najpogostejša napaka, ki jo naredimo: blazine v barvi kavča

Nakup okrasnih blazin v barvi in vzorcu kavča je najbolj varna, a izjemno dolgočasna izbira. Blazine morajo biti nekaj, kar razbije nevtralni "blok," kot so sedalne površine.

Te so tako ali tako največji kos pohištva, ki ga imamo v dnevnih sobah, zato z dodajanjem blazin v povsem enakem ali podobnem tonu ne boste dosegli nič novega ali zanimivega. Še več, vse skupaj bo postalo še bolj dolgočasno in monotono, česar si seveda ne želite.

Foto: Pixabay

Trenutno so zelo priljubljene blazine, ki v prostor vnašajo nove teksture in drugače materiale. Še posebej so "drugačne" blazine videti dobro v klasično oblikovanih notranjih prostorih, saj vanje vnašajo pridih sproščene estetike.

Večinoma so videti kot nekaj, kar je bilo dodano naknadno, brez pretiranega premišljevanja, v primerjavi z blazinami, ki se do popolnosti skladajo s sedežnimi in kavči, ki pridejo že ob nakupu v kompletu z njimi.

Pri nevtralnih barvah sedalnih površin lepo pridejo do izraza vzglavniki v odtenkih pastelnih barv, vedno popularni pa so tudi vzglavniki, ki imajo v svojih vrstah reliefne vzorce, so zanimivi na dotik, pozabiti ne smemo na pliš in flis, ki dodata mehkobo in toploto. Ti so predvsem primerni za zimske mesece.

Foto: Pixabay

Blazine močnih in intenzivnih barv najbolje delujejo v tistem prostoru, v katerem jih lahko povežemo s kakim drugim večjim elementom, kot so na primer stenske slike, preproge ali okrasni stoli.

Pri močnih barvah je pomembno, da se te povezujejo z vsaj še enim drugačnim elementom v podobni barvi, ker so lahko sicer videti povsem nesmiselno.

Če želite ustvariti kohezijo in pretočnost med blazinami in preostalimi kosi pohištva, najprej poiščite osrednjo barvo ali na slikah ali drugih pohištvenih delih in šele nato začnite iskanje blazin, ki bi se skladali z izbranim odtenkom.

Še ena izmed skrivnosti je, da najdemo skupno povezavo med vzorci, kar seveda najlažje naredimo s barvo ali tonom. Po izbrani barvi je poznejše mešanje različnih vzorcev mnogo enostavnejše. Odtenke ravno tako lahko mešamo s kombinacijo velikih in majhnih vzorcev, kar bo ravno tako ustvarilo ravnotežno, a predvsem privlačno estetsko povezavo.

Pri blazinah je dobra stvar ta, da lahko v enem samem kosu mešamo sodobne ali klasične vzorce in barvne odtenke, možnosti je res neskončno veliko. Je pa treba pri tem paziti, da blazina ne presega več kot treh različnih vzorcev, saj so sicer videti kičasto. Ti pa naj se ravno tako nekako dopolnjujejo s preostalimi elementi v prostoru.

Kam in kako jih pravilno postaviti

Pri postavitvi okrasnih blazin je treba gledati predvsem na dizajn in konfiguracijo sedalnih površin. Na splošno blazine postavljamo v kotičke ali na osrednji del. Nikakor jih na kavču ne sme biti toliko, da je sedenje oteženo. Nekateri radi svoje blazine postavijo na "glavo" kavča ali sedežne garniture, kar ni narobe, če je zid, na katerega se blazina naslanja, prazen.

V večini primerov je bolj izrazito, če na površine položimo neparno število blazin, na primer dve blazini na en konec in eno na drugega, tovrstni način postavitve še najbolje deluje v bolj sproščeno urejenih dnevnih sobah.

Okrasne blazine se ujemajo s sliko. Foto: Pixabay

Za večje površine je priporočljivo uporabiti na vsaki strani vsaj dve okrasni blazini, eno ali dve na sredini, tako poskrbimo, da zapolnimo prav vsak del oziroma sekcijo. Za klasične dnevne sobe je najbolje uporabiti vzglavnike v parih, saj ustvarijo potrebno simetrijo.

Končna izbira, kolikšno število vzglavnikov bomo uporabili, je odvisna od doseganja ravnovesja v prostoru, zato se je priporočljivo igrati z različnimi kombinacijami in videti, kaj najbolje deluje v prostoru in kaj ustvarja prijeten občutek.