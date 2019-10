Novo 4-sobno stanovanje tudi do 25% ceneje?

Foto: Getty Images in Prva hiša

Družine z otroki, ki iščejo večje, cenovno dostopno in udobno stanovanje, se vedno bolj zavedajo, da so cene novogradenj na obrobju Ljubljane tudi do 25% nižje kot v prestolnici.

Poleg dostopne cene je pomembno, da je mikro lokacija stanovanja primerna za otroke. In kakšna lokacija je primerna? Takšna, ki otroku omogoča, da lahko čim prej varno raziskuje okolico in se osamosvaja. Pomembno je, da sta vrtec in šola v bližini ter po varni poti dostopna peš. Prav tako je pomembno, da je v bližini urejeno igrišče za preživljanje prostega časa s prijatelji. Samostojno gibanje po soseski otroku namreč omogoča dobro socializacijo, manj telefona in več druženja z vrstniki.

Otroci, ki živijo v majhnih mestih, lahko prej samostojno hodijo na svoje interesne dejavnosti, opravijo manjše nakupe, predvsem pa jih lahko brez skrbi prepustimo prosti igri na dvorišču oziroma v soseski.

Preprosto in dostopno v Mengšu

Tudi organizacija življenja je v manjšem mestu preprostejša. Vsakodnevni nakupi v manjšem mestu, kjer so vse trgovine in storitve na dosegu roke, niso tako stresni. Tudi drugi opravki, kot so obisk zdravnika, banke ali knjižnice, nam ne vzamejo veliko časa.

Ko zapuščamo veliko mesto, nas včasih skrbi, da zapuščamo tudi zabavo, kulturne dogodke, prijatelje. A brez skrbi. Manjša mesta, na primer Mengeš, so še vedno zelo blizu Ljubljane, hkrati pa imajo veliko prednost – ljudje so med seboj veliko bolj povezani, česar v Ljubljani večkrat manjka. Za zadovoljno življenje je zelo pomembna socialna mreža, ki nam lahko koristi na različnih ravneh življenja – ko potrebujemo hitro varstvo za otroke, manjšo pomoč v gospodinjstvu ali ko nam preprosto zmanjka kave in se oglasimo pri sosedi.

Mlade družine, ki so se preselile v Mengeš, so z odločitvijo zadovoljne, ker vsakodnevne izkušnje potrjujejo pravilnost njihove odločitve. Po uradnih podatkih (SURS) je Mengeš med vsemi občinami na visokem 3. mestu po številu novih priseljenih prebivalcev (2015-2017), saj združuje tisto, k čemur najbolj stremi sodobni družinski človek – priročnost razvitega urbanega in kulturnega središča ter bližino športno-rekreacijskega parka in neokrnjene narave.

Cena -25% je odločilna

Nakup novega stanovanja je ena najpomembnejših investicij v našem življenju, zato jo naredimo premišljeno.

Ko se prepričamo, da lokacija stanovanja ustreza potrebam naše trenutne življenjske situacije in da bo ustrezna še naslednjih 5 do 10 let, svoj nakupni proces nadaljujmo z natančnejšo analizo cene stanovanja. Pri tem moramo upoštevati, da se prikaz cen med ponudniki novih stanovanj lahko razlikuje, zato moramo biti pozorni, da primerjamo med seboj primerljive podatke. V našem primeru smo zato pri določanju velikosti posameznih stanovanj upoštevali uporabno stanovanjsko površino ter ji prišteli površino balkona ali lože (ponder 0,75) ter shrambe (ponder 0,5).

Ugotovili smo, da se trenutna cena novih stanovanj v Ljubljani, ki so primerna za družine in so velikosti 90 m2, giblje okrog 3.200 €/m2. Nakupna cena 90 m2 velikega novega stanovanja v Ljubljani tako znaša okrog 288.000 €.

Za razliko od Ljubljane, so cene v Mengšu precej nižje. V objektu Glavni trg Mengeš so na voljo nova in takoj vseljiva stanovanja na odlični mikro lokaciji po precej bolj dostopnih cenah. Cena 4-sobnega stanovanja je 2.400 €/m2, tako da 90 m2 veliko novo 4-sobno stanovanje v Mengšu stane 218.900 €. V obeh primerih v ceni nismo upoštevali cen parkirnih prostorov.

Zgornja primerjava cen je pokazala, da je cena novozgrajenega 90 m2 velikega stanovanja v Mengšu lahko tudi 25% nižja od novozgrajenega stanovanja v Ljubljani.

Takoj vseljiva nova stanovanja Glavni trg Mengeš

Na srečo so v objektu Glavni trg Mengeš še vedno na voljo tri- in štirisobna stanovanja, kjer boste vsakemu otroku lahko uredili svojo sobico. Ni lepšega kot uživati v svojem malem kraljestvu v čudovitem malem mestu.

