Skoraj vsak gospodinjski aparat zmore bolj ali manj uspešno opraviti to, za kar je namenjen. Ko iščemo nov hladilnik ali pralni stroj, moramo najti takšnega, ki nam bo ustrezal po velikosti in načrtovanem finančnem vložku ter bo pisan na kožo našemu življenjskemu slogu, pa tudi številu članov v gospodinjstvu.

Zdaj, ko smo veliko doma, tudi kuhamo več in imamo posledično doma večje zaloge hrane kot običajno. Ob šolanju na daljavo in opravljanju dela od doma nam je v veliko pomoč lahko tudi nakup predpripravljenih obrokov, ki jih doma samo dokuhamo ali pogrejemo.

Kakorkoli že pripravljamo svoje dnevne obroke, zelo pomembno je, da imamo hladilnik, ki nam omogoča shranjevanje čim večjih količin živil in ki zmore ohranjati svežino živil dlje časa, tako da nam ni treba vsak dan po nakupih. Vsi ti trendi nas počasi napeljujejo na to, da bomo vedno bolj potrebovali gospodinjske aparate, ki bodo učinkovitejši in prostornejši.

Aparat, ki nam pomaga spremeniti nakupovalne navade

Svoje nakupovalne navade bomo trenutnim razmeram lahko prilagodili tudi s hladilnikom iz najnovejše serije hladilnikov Samsung RB7300, ki bo s svojo prostornostjo in inovativnimi tehnologijami popolnoma ustregel našim pričakovanjem.

Najprej bomo opazili njegovo minimalistično zasnovo. Oblikovan je tako, da se njegova standardna, 600-milimetrska globina elegantno poravna s preostalimi kuhinjskimi elementi.

Na voljo so modeli hladilnikov Samsung RB7300 z zamrzovalnikom spodaj, ki imajo od 331 do 385 litrov prostornine, kar je povsem dovolj za družine, ki doma veliko kuhajo. Takšna prostornina hladilnikov je mogoča zaradi inovativnega oblikovanja, saj so zaradi visoko učinkovite izolacije, ki je rezultat tehnologije SpaceMax™, stene veliko tanjše. Tehnologija SpaceMax™ poskrbi za enakomerno hlajenje notranjosti hladilnika v vseh kotičkih.

Vrhunska prilagodljivost shranjevanja

Različna živila je treba shranjevati pri različnih temperaturah, in ko shranjujemo več različnih živil, moramo za vsako živilo najti optimalen prostor v hladilniku, kjer sta temperatura in vlažnost prilagojeni zahtevam določenega živila.

S hladilniki Samsung RB7300 je tem zahtevam veliko lažje ustreči, saj so opremljeni z ohišjem Optimal Fresh +, ki omogoča, da en predal uporabljamo samostojno ali ga razdelimo na dve območji z različnimi temperaturami. Tako lahko svežino živil ohranimo dvakrat dlje.

Primer: Temperatura na levi strani je lahko nižja, kar je posebej primerno za shranjevanje mesa in rib. Desno stran ohišja pa lahko uporabimo za shranjevanje sadja in zelenjave. Meso se namreč hrani pri -1 stopinji Celzija, v drugem delu predala pa se zelenjava in sadje hranita pri 1 stopinji Celzija.

Optimalna vlažnost za hrustljavost, svežino in sočnost živil

Na svežino živil vpliva tudi stopnja vlažnosti v hladilniku. Hladilniki Samsung RB7300 imajo poseben predal s tehnologijo za ohranjanje optimalne vlažnosti Humidity Fresh +, ki nam omogoča ohranjati prvotno teksturo, aromo in okus sicer hitro pokvarljive hrane.

Vlažnost v predalu Humidity Fresh + lahko preprosto nastavljamo z obračanjem gumba za upravljanje. Ustvarimo lahko idealno okolje za shranjevanje različnih vrst sadja in zelenjave, tako da ostanejo hrustljave, sveže in sočne.

Sistem običajnega hladilnika vzdržuje do 50 odstotkov vlažnosti, hladilnik s funkcijo Humidity Fresh + pa vzdržuje do 80 odstotkov vlažnosti.

Primer: Zelje, shranjeno v običajnem hladilniku, se po petih dneh posuši, zelje v hladilniku s sistemom Humidity Fresh + pa je veliko bolj sveže od zelja v običajnem hladilniku.

Brez težav z nabiranjem ledu

Koliko časa odlašamo s čiščenjem hladilnika. Ko bi le kdo hotel to delo opraviti namesto nas, si mislimo vsakič, ko se spet nabere debela plast ledu na stenah hladilnika. Z izbiro pravega hladilnika je ta skrb povsem odveč.

Tehnologija No Frost hladilnikov Samsung izboljša kroženje zraka, tako da ohranja stalno temperaturo in s tem preprečuje nabiranje ledu. Hladilnik v tem primeru tudi veliko hitreje doseže ciljno temperaturo in manj obremenjuje hladilni sistem, tako da ima tudi daljšo življenjsko dobo.

Vsi kotički enako ohlajeni

Dober hladilnik nima skritih pasti, ampak mora v vseh kotičkih hladiti enako močno. Enakomerno ohlajena notranjost Samsungovih hladilnikov serije RB7300 je mogoča, ker sistem ves čas preverja temperaturo in krožno poganja zrak skozi strateško nameščene prezračevalne odprtine. Tako se vsako živilo na vsaki polici učinkovito hladi in ostane bolj sveže.

Brezhibno čisto perilo z novim Samsungom

V času, ko se življenje spreminja na vseh ravneh in ko komaj sledimo novim pravilom ter bolj ali manj spretno prilagajamo svoj življenjski slog, potrebujemo gospodinjskega pomočnika, ki bo sposoben misliti namesto nas. Takšnega, ki bo vse opravil hitreje, brezhibno in bolj varčno.

Pralni stroj je eden od bolj obremenjenih gospodinjskih aparatov v vsakem domu, v veččlanskih družinah pa zaseda res šampionsko mesto, saj je ves čas v pogonu.

Pri izbiri naslednjega pralnega stroja se zato pustimo prepričati vsem inovativnim novostim, ki jih je Samsung vpeljal v nov pralni stroj Samsung WW9800T s sprednjim polnjenjem. Njegova zmogljivost pranja devetih kilogramov nam bo pomagala, da bodo naša oblačila, brisače in drugo perilo vedno negovani.

Umetna inteligenca tudi pri pranju perila

Upravljanje tega pralnega stroja je otročje lahko, saj je opremljen z intuitivnim digitalnim zaslonom. Umetna inteligenca, ki deluje v ozadju sistema, pa se uči od nas in razume naše navade. Tako so posamezni cikli pranja prilagojeni prav nam. Pralni stroj Samsung WW9800T je sposoben sam predlagati programe in nam tudi pravočasno prikaže informacije.

Samsungova aplikacija SmartThings nam svetuje glede ustreznih programov, pomaga nam načrtovati pranje in odpravljati težave. Prav tako samodejno izbere idealno sušenje – te informacije in nastavitve potem "pošlje" povezanemu sušilnemu stroju.

Pranje na podlagi umetne inteligence uporablja štiri vrste senzorjev, s katerimi zazna težo perila ter izračuna optimalno količino vode in pralnega sredstva. Senzor kalnosti spremlja stopnjo umazanosti in po potrebi doda več pralnega sredstva ali podaljša čas izplakovanja.

Brez pozabljenih kosov perila

Vsaka gospodinja pozna to zadrego – ko zažene pralni stroj, se v kotu kopalnice nekako "znajde" pozabljena brisača, ki bi sicer morala počakati na naslednje pranje. A ne pri pralnem stroju Samsung WW9800T, kjer tehnologija Add Wash™ omogoča, da poljubno, kar med pranjem, dodajamo oblačila in detergent. Prav tako preprosto je dodajanje ročno opranega perila, ki ga želimo le izprati ali ožeti.

Hitrost je ključna tudi pri pranju

Skrb za čisto perilo je veliko lažja, če lahko perilo operemo hitro, kar je še posebej dobrodošlo v času, ko moramo toliko stvari postoriti v najkrajšem mogočem času. Na srečo nam ni treba več čakati uro in več na sveže oprano perilo. Možnost hitrega pranja Super Speed, ki traja 39 minut, nam lahko prihrani marsikatero minuto, ko smo do zdaj čakali na oprano perilo.

Do bolj čistega perila z bogato peno in paro

To je mogoče s pomočjo funkcije QuickDrive™, ki dinamično premika oblačila po bobnu, ter funkcije Eco Bubble™, ki poskrbi za učinkovito pranje s tem, da se detergent pretvori v mehurčke, zato hitreje prodre v tkanino in lažje odstrani umazanijo, hkrati pa ohrani barvo in teksturo ter prihrani energijo.

Dodatno čistočo bomo dosegli tudi s paro, kar pozdravljajo alergiki in ljudje z občutljivimi dihali in kožo, saj para dodatno izboljša delovanje detergenta. Pralni stroj paro spusti iz dna bobna, zato se vsak kos oblačil z njo temeljito prepoji. To odstrani trdovratno umazanijo ter 99,9 odstotka bakterij in alergenov.

Pralni stroj Samsung WW9800T odlikujejo še tehnologija z digitalnim inverterjem za tišje in močnejše delovanje, inovativna tehnologija VRT Plus™, ki zmanjša hrup in vibriranje med pranjem, ter program čiščenja bobna +, ki brez dragih detergentov odstrani 99,9 odstotka bakterij, ki povzročajo neprijeten vonj.