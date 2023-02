Moderni kuhinjski bloki

Oglasno sporočilo

Razmišljate o novi kuhinji, pa ne veste, kakšno izbrati? Če nimate ne časa ne financ, da bi se poglobili v izdelavo kuhinje po meri, je idealna rešitev kuhinjski blok. Gre za tipske in že vnaprej pripravljene sestave, ki jih je mogoče poljubno prilagajati, obenem pa nudijo najboljše razmerje med kakovostjo, praktičnostjo in ceno.

Foto: DOM24 D.O.O.

Kaj sploh so kuhinjski bloki?

Kuhinjski blok je izraz za tipsko kuhinjo oz. že sestavljen kuhinjski sestav, ki vključuje vse, kar potrebujemo za pripravo hrane. Največkrat vključujejo leseni del pohištva, in sicer spodnje in stropne elemente s predali, policami in vratci ter delovno površino, predviden pa je tudi prostor za štedilnik, napo in hladilnik. Čeprav so sestavi kuhinj že vnaprej določeni, jih pa je mogoče tudi prilagajati, tako s številom kot oblikami elementov in samo postavitvijo kuhinje v linearno, kotno ali v obliki črke L oziroma črke U. V primerjavi s kuhinjami po meri so kuhinjski bloki cenovno ugodnejši.

Za kakšne domove je primeren kuhinjski blok?

Kuhinjski bloki so primerni za vsak dom. Ker so na voljo v različnih velikostih in postavitvah, se uporabljajo tako za velike kot za manjše domove, še posebej praktična rešitev pa so za majhna stanovanja, garsonjere, apartmaje ali počitniške hišice. Kljub kompaktnim meram so namreč izjemno praktični, saj ponujajo vse, kar imajo tudi velike kuhinje. Kuhinjski bloki so izjemno preprosta rešitev tudi zato, ker so fiksnih mer. Tako niso potrebni obiski monterjev ali načrtovalcev kuhinj s skicami 3D, dovolj je že, če sami dobro premerite prostor, določite dimenzije in naročite kuhinjski blok kar prek spleta.

Foto: DOM24 D.O.O.

Kaj vse vključuje blok kuhinja?

Blok kuhinje so različne, pri večjih pa morda sploh ne opazite, da gre za tipsko kuhinjo. Velikokrat so na voljo brez gospodinjskih aparatov, nekatere pa imajo v sestav vključene tudi integriran štedilnik, pomivalno korito in hladilnik, kar jim daje enoten slog in boljši videz. Čeprav je njihova zasnova že določena, pa jih je vseeno mogoče prilagoditi glede na širino, obliko in mere prostora ter tako ustvariti svojo malo kuhinjo po meri. Več kot imamo prostora, bolj kreativne in prilagojene vašim željam in potrebam so lahko rešitve.

Tudi kuhinjski bloki se lahko pohvalijo s kakovostjo in stilom

Foto: DOM24 D.O.O.

Moderni kuhinjski bloki na prvi pogled sploh niso videti kot tipska kuhinja. Imajo vse, kar imajo veliki − kakovostne materiale, sodobni dizajn in funkcionalnost. Na voljo so številni moderni dizajni z minimalističnim pridihom, visokim sijajem ali naravnim videzom. Z malce vaše domišljije in premišljeno izbiro kuhinjskih dodatkov se lahko blok kuhinja z lahkoto postavi ob bok kuhinjam po meri.

