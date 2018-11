Minimalizem za tiste, ki imate radi organiziranost in prečiščenost prostorov

Gre bolj za namensko izbiro, ki se osredotoča na točno določeno peščico elementov, ki jih resnično potrebujemo zato, da se izognemo kopičenju nesmiselnih predmetov, ki v prostor ne prinašajo nobene dodane vrednosti, k večjemu ga še zaprejo.

Lahko je zelo udoben in domač

Na organiziranje in izbiro bivalnega pohištva po načelu minimalizma vpliva odločitev o tem, ali smo pripravljeni opremiti svoje prostore tako, da izboljšamo bivalne pogoje in povečamo udobnost, da pa pri tem ne posegamo po pretirani uporabi okrasnih elementov in dodatkov, ki lahko prostor hitro spremenijo v kaotičen nered.

Foto: Pixabay

Vsekakor ne gre pri minimalizmu za slog, ki pozdravlja praznost in enoličnost, s čimer ga pogosto napačno zaznamujejo. Velikokrat ga namreč nepravično opisujejo za kliničnega. S pravim pristopom lahko ustvarite nadvse prijetno domačnost.

Okraševanje in opremljanje po tovrstnem dizajnu ponuja možnost ustvarjanja svetlega in elegantnega doma, ki bo deloval sproščujoče, a nadvse moderno. Nikakor pa ne pomeni, da se morate pri tem odreči vsem drugim stvarem, ki so vam všeč in pripomorejo k ustvarjanju osebnosti prostora in estetske povezanosti.

Zmanjšajte barvno paleto

Tisti, ki imate radi živahne barve in pisanost bivalnih površin, potem ta slog verjetno ni za vas. Dejstvo je, da minimalizem spodbuja uporabo umirjenih barvnih tonov, ki ne izstopajo in so si vsaj v večini primerov po navadi enaki v vseh sobah.

Vendar se barvi ni treba povsem odreči, prav nasprotno. V tovrstnem slogu zelo lepo pridejo do izraza nežni pastelni odtenki in hladni toni, ki pomirjajo in sproščajo.

Foto: Pixabay

Za toplejši pridih lahko posegate po kremnih tonih, za hladnejši - bolj čist, pa po modrih in sivih. Tudi tapete lahko uporabite, a se je treba tako kot pri barvnih tonih brzdati pri izbiri vzorcev in tekstur. Če jih že morate imeti, potem raje posegajte po tapetah, katerih vzorci so manjši ali napol transparentni.

Ko izberete glavno barvo, ki bo v prostoru prevladovala, bo treba okoli nje počasi začeti graditi še vse preostale elemente bivalnega in okrasnega pohištva. Pri slednjem se je najboljše odločati za čiste linije, brez okrasnih ornamentov in drugih dodatkov. Teksturo pri tovrstnem pohištvu boste najlažje dosegli, če je ta oblikovan na zanimiv in netradicionalnen način. Ravno tako so vedno dobrodošle tudi vijuge in ukrivljene linije.

Izrazitejše barve lahko v prostor vnesete skozi večji kot pohištva, a pri tem ne pretiravajte. Tovrstne barvne tone je najboljše prihraniti za stenske slike ali njihove okvirje in okvirje ogledal. S tem boste na zelo spreten način vnesli nekaj barve, ki pa ne bo nadvladala nad preostalimi elementi.

Izjemno pomembna tudi dobra razsvetljava

Namesto uporabe tradicionalnih stropnih luči je pri minimalizmu bolje posegati po manj močni razsvetljavi, tako imenovani razsvetljavi "vzdušja," ki pa naj ne bo preveč intenzivna.

Foto: Pixabay

Mehkejši toni svetlobe bolje delujejo v minimalizmu, saj ponudijo sproščujoč občutek. Z uporabo talnih svetilk, visečih luči in namiznih svetilk lahko lažje ustvarite domač minimalistični slog.

Bojazni rigidnosti in kliničnosti, za kateri mnogi menijo, da prevladujeta pri minimalizmu, se lahko na ravno tako na enostaven način znebite z uporabo tekstilnih dodatkov, ki ponujajo bogate teksture. Preproga z resicami, odeje iz flisa, mehki, puhasti vzglavniki in debelejša posteljnina brez vzorcev bodo nadgradili vzdušje in pripomogli k udobnejši domačnosti.

Namesto okrasnega kiča, ki je v večini primerov povsem nepotreben dodatek, dom raje okrasite z zelenim rastlinjem ali šopki rož. Tako boste poskrbeli še za bolj naraven videz in za kontrast med okornostjo pohištvenih elementov in naravno obliko rož.