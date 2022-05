Ljubezenska zgodba, ki podira stereotipe

Ne glede na to, kako različni smo si ljudje v vseh pogledih, se nam dogajajo podobne življenjske prelomnice. Spoznaš ljubezen svojega življenja, dobiš sanjsko službo ali se preseliš v popoln dom. Hrkati si razburjen in vznemirjen, mogoče malce izmučen, a veš, da si na življenjski prelomnici.

Nenavadno je, da se glede teh prelomnic vsi počutimo podobno – komaj čakamo, da dobimo prvo resno službo, da zaključimo študij in si poiščemo domovanje. Če imamo življenjskega sopotnika, je želja po prvem skupnem domu podvojena.

Skupaj sanjarimo, kako ga bomo opremili. Načrtujemo postavitev spalnice, kje bo stala sedežna garnitura in kako bomo uredili kuhinjo, da bomo lahko uživali v skupnih obrokih in druženju s prijatelji. V mislih že postavljamo kopalniške elemente, preproge, zavese, luči in dekoracijo.

Eno ključnih vlog v našem življenju igra pohištvo

Ko se vselimo, traja nekaj mesecev, da v stanovanju v resnici tudi "poženemo korenine" oziroma, da začenjamo svoje stanovanje dojemati tudi kot svoj dom.

Dom v resnici zaživi z ljudmi in dogodki, ki se odvijajo v njem. Doma nastajajo spomini, in ko se spominjamo določenega dogodka, se avtomatično spomnimo tudi ambienta, kjer se je ta dogodek, naj bo to praznovanje, družinsko kosilo ali popoldanska kavica, dogajal.

Spomini nastajajo ob vsakem novem mejniku naših otrok, tako bomo vse življenje vedeli, da je sin shodil ob točno tisti sedežni garnituri iz Rutarja. Spominjali se bomo prvih palačink, ki jih je spekla hči in potem tako slavnostno postregla na prelepi jedilni mizi iz Rutarja, ki še danes kraljuje sredi jedilnice. Pa vselitvena vrtna zabava na vrtnem pohištvu, kjer smo postregli kot pravi gostitelji in o kateri se je še dolgo govorilo.

Zato je tako pomembno, kakšen ambient si ustvarimo doma, saj bo ta ambient vedno del nas, pa čeprav ga bomo mogoče čez leta prenovili ali se bomo celo preselili.

Rutarjevo pohištvo je odlična kulisa vašim ljubezenskim zgodbam. Če ga izberete res dobro, lahko odigra odločilno vlogo.

Prostor najbolj razburljivih zgodb, tudi ljubezenskih

V objemu doma se vedno zgodijo največje življenjske prelomnice, dogodki, ki pišejo našo življenjsko zgodbo. Zato je tako pomembno, da se o opremi svojega doma odločimo preudarno in predvsem, da izhajamo iz svojih estetskih meril.

Za izbiro pohištva si moramo resnično vzeti dovolj časa. Če je le mogoče, se o pravi izbiri vedno posvetujemo s strokovnjaki. Ni dovolj, da samo zmerimo prostore in potem iščemo opremo glede na dane dimenzije.

Poiskati moramo točno tisto opremo, ki bo našemu domu vdahnila pravi značaj, ki bo usklajen z našo osebnostjo in načinom življenja. Preizkusiti moramo različne rešitve in se odločiti za tisto, ki bo v naše življenje vnesla tisto pikico na i, da bomo še bolj zadovoljni prihajali domov in si doma zares napolnili baterije.

Oglasni film kot plesno-gledališki film

Tudi pri Rutarju se zavedajo, kako pomembno je izbiranje prave opreme za dom, zato so novo oglasno kampanjo oblikovali skozi plesni film, ki pripoveduje ljubezensko zgodbo mladega para, ki skozi življenje jadra čisto po svoje, pa vendar z vsem tako znano dinamiko.

Prav to dinamiko ljubezenskega odnosa je v televizijski oglas uspešno ujela mednarodna ekipa s finskim režiserjem Mikkom Lehtinenon na čelu. Koreografijo sta prispevala Nastja Bremec Rynia in Michala Rynia, ki sta v plesnem filmu tudi nastopila

Oglasni film, ki je hkrati tudi odličen plesno-gledališki izdelek, prikazuje, kako Rutarjevo pohištvo gradi prostor zgodbam, ki se odvijajo doma.