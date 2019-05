Ko pomivalni stroj postane še pameten

Sodobno gospodinjstvo zahteva hitre in učinkovite rešitve. Pametni dom je sedanjost in temu trendu se zelo uspešno pridružuje tudi Beko. Najnovejši pomivalni stroj bo poskrbel za čisto novo izkušnjo: pomivalni stroj s tehnologijo AutoDose.

Gre za inovativno tehnologijo samodejnega doziranja detergenta AutoDose, ki ga Beko kot prvi predstavlja na evropskem trgu. Tehnologija AutoDose zagotavlja pravo mero detergenta za učinkovito pomivanje in najboljše rezultate. Konec je torej z ugibanjem, koliko detergenta bo za posamezen program ali količino posode potreboval vaš pomivalni stroj! Vsak mesec nalijete detergent in sredstvo za sijaj v pomivalni stroj ter prepustite senzorjem tehnologije AutoDose, da vsakič sproti dozirajo ravno pravo količino čistila za bleščeče čisto posodo na izbranem programu. Vse, kar morate storiti, ko naložite posodo v pomivalni stroj, je da izberete program in zaprete vrata. In to je še ena stvar manj, za katero bi morali skrbeti.

Če so vam vseeno bolj pri srcu detergenti v obliki kapsule ali praška, lahko kadarkoli funkcijo AutoDose izklopite.

Poiščite pravo ravnovesje z inovativnim pomivalnim strojem Beko:

Končno boste z veseljem zlagali bleščeče čisto posodo na police, saj zaradi doziranja prave mere detergenta in sredstva za sijaj, na posodi ne bo sledi detergenta ali sredstva za sijaj, ki so rezultat slabega izpiranja zaradi prevelike doze na izbranem programu. Veliko prednost boste spoznali tisti, ki velikokrat pomivate pri polovičnem polnjenju, kjer je težko oceniti potrebno količino pomivalnega sredstva oz. sredstva v kapsuli ne morete dozirati sami.

S samodejnim doziranjem tudi prihranite detergent, saj je pri pomivalnih strojih običajna težava, da ga sami doziramo preveč – največkrat zaradi popularnosti detergenta v obliki kapsul.

Ko se boste odločali o nakupu novega pomivalnega stroja, pomislite, kako preprosto je, ko ves dan nabirate umazano posodo v pomivalnem stroju, konec dneva pa le izberete program in zaprete vrata, ne da bi se še celo uro spraševali, ali ste v naglici morda pozabili dodati detergent. Po koncu programa pa vam bo popolnoma vgradni pomivalni stroj BEKO DIN59530AD tudi samodejno odprl vrata stroja, da se posoda prevetri in hitreje ohladi in vas spomnil, da vas čaka čista in svetleča posoda. Poleg tega se lahko novi pomivalni stroj Beko DIN59530AD pohvali še z drugimi inovativnimi funkcijami, s katerimi vas bo navdušil. Slika je simbolična Tehnologija CornerIntense™. Beko predstavlja inovativno vetrnico prihodnosti s tremi kraki, ki s pomočjo dodatnega ritma gibanja doseže prav vse kote pomivalnega stroja. Rezultat je odlično pomita posoda – tudi tistih kozarcev in skodelic, ki se skrivajo visoko v kotih. HomeWhiz - pomivalni stroj DIN59530AD se pridružuje pametnim napravam v vašem pametnem domu in se preko wi-fi povezave v aplikaciji HomeWhiz poveže z vašim pametnim telefonom. Tam vam sporoča, kdaj potrebuje ponovno polnjenje detergenta, koliko časa potrebuje do konca programa in še mnoge druge funkcionalnosti, ki vas bodo navdušile nad pametno tehnologijo. ProSmart™ Inverter Motor. Tehnologija ProSmart™ invertnega motorja ponuja deset let garancije za svoje delovanje in energetsko učinkovitost energijskega razreda A+++ (- 70 odstotkov)*, ki poskrbi za velik prihranek energije. Tehnologija prinaša tudi tišje delovanje in večjo hitrost motorja, kar omogoča nastavitev različnih hitrosti obratov ožemanja, hkrati pa je zelo prijazna do okolja. Tehnologija Fast+®. Program pomivanja Beko Fast+® ponuja kar trikrat hitrejše delovanje*. To vam lahko prihrani 70 odstotkov* vašega dragocenega časa, ki ga zdaj lahko porabite za zabavanje svojih izbranih gostov. *Testirano v lastnem laboratoriju. Prilagodljiva zgornja košara. Vse vaše ponve in posode niso enakih oblik in velikosti, zato njihovo vstavljanje v stroj lahko zahteva precej ustvarjalnosti. Prilagodljivost pomivalnih košar Beko omogoča veliko prednost, saj so košare zasnovane tako, da omogočajo izjemno prilagodljivost.

Da bo še lažje: kako pravilno zložiti posodo v stroj?

Foto: Getty Images Beko bo sicer opravil večino dela in praktično razmišljal namesto vas. Da bo vaša posoda še bolj popolno oprana, imamo nekaj dragocenih nasvetov, ki vam bodo olajšali zlaganje posode v pomivalni stroj:

pribor v košari obrnite navzgor,

krožnike vstavite obrnjene proti sredini stroja,

lesena posoda ne spada v pomivalni stroj,

plastične posode postavite v zgornjo košaro,

ponve in lonce pomivajte v spodnji košari, vendar pri tem pazite, da jih ne zlagate enega na drugega,

skodelice, krožničke in kozarce pomivajte v zgornji košari,

bolj umazana posoda sodi v spodnji del pomivalnega stroja,

pazite, da se posoda med seboj ne dotika,

vedno preverite, da je posoda, ki jo vstavite v pomivalni stroj, primerna za strojno pomivanje.