Ko boste videli to stanovanje, ne boste mogli verjeti, da je pohištvo iz trgovine IKEA

Obstajajo pa tudi takšni, ki so sposobni stopiti v prodajalno pohištva in izbrati ravno prave kose opreme. Na videz naključno izbrani artikli, ki se po mnenju mnogih niti ne ujemajo, potem v novem stanovanju skupaj delujejo kot neverjetno usklajena enota. Kako jim to uspe? Ti ljudje imajo prirojen čut za notranje oblikovanje, drugi pa navdih iščemo drugje. Spletne strani in revije za notranje oblikovanje so odličen vir za iskanje idej, v resnici pa vemo, da ni tako preprosto.

Kam po hiter odgovor, kako opremiti stanovanje?

Dobra rešitev, če želimo idejo, kako opremiti ali prenoviti stanovanje, je ogled vzorčnega stanovanja, kjer lahko poiščemo hiter odgovor, kako lahko naše stanovanje opremimo cenovno ugodno s pohištvom iz trgovine IKEA, da zaživi kot topel dom z dušo.

Preden se odločimo za nakup novega pohištva, je priporočljiv ogled vzorčnega stanovanja.

Z ogledom vzorčnega stanovanja lahko začutimo, kako neka postavitev deluje na nas in kakšni dodatki za dom imajo pravi učinek na naše počutje.

Presenečeni ugotovimo, da lahko iz preprostih in cenovno ugodnih izdelkov ustvarimo sanjsko gnezdo, kjer bomo uživali v vsakem trenutku dneva, pa naj bo to kopalnica kot wellness kotiček, dnevna soba kot srce stanovanja, kuhinja in jedilnica kot srečna duša doma ali spalnica kot oaza miru.

Oprema dvosobnega stanovanja je stala 15.000 evrov

Ko se razgledujemo po revijah in spletnih straneh, nas strošek ekskluzivnih znamk pogosto odvrne od načrtovanja opreme, a na srečo tudi cenovno ugodne znamke ponujajo opremo, ki iz stanovanja naredi topel dom. Zato smo se odločili za nakup pohištva v trgovini IKEA, ker je cenovno dostopna in ker ima pohištvo na zalogi.

Od ideje do opremljenega stanovanja v samo 14 dnevih - v trgovinah IKEA imajo pohištvo na zalogi, tudi kuhinje in kavče, na katere drugače čakamo več mesecev. Nakupovali smo v bližnjih trgovinah v Zagrebu in Celovcu.

Tabela stroškov opreme za vzorčno stanovanje velikosti 59,4 m2

pohištvo IKEA (kuhinja, spalnica, dnevna soba, jedilnica, balkon) 8.517 € prevoz iz trgovine IKEA, vnos v stanovanje in montaža 2.050 € dodatno pohištvo po meri in tekstilni izdelki iz različnih trgovin 2.470 € bela tehnika (hladilnik, štedilnik, plošča, pečica, napa, pomivalni stroj), TV in klimatska naprava z montažo 4.377 € SKUPAJ 17.414 €

Če pohištvo sami pripeljemo iz trgovine IKEA in ga tudi zmontiramo, lahko prihranimo okoli 2.000 evrov, tako da nas stane oprema dvosobnega stanovanja okoli 15.000 evrov.

Kuhinja skoraj neopazno prehaja v jedilni prostor in naprej v dnevno sobo.

Še posebej starejši bodo navdušeni nad kopalnico s prho v nivoju tal.

Natanko takšno sanjsko stanovanje je mogoče videti v živo, in sicer v objektu Glavni trg Mengeš, kjer je na voljo 80 novih in svetlih stanovanj različnih velikosti.

Predstavljeno stanovanje je drugače tudi naprodaj in brez opreme stane 148.200 evrov.

Pred nakupom opreme se je dobro posvetovati z oblikovalcem prostorov

Stanovanja v bloku Glavni trg so odprtega tipa, kar nam daje občutek boljše povezanosti.

Umirjen ambient, ki poudarja bližino narave in se hkrati navezuje na urbano okolico ter je primeren za vse generacije, so oblikovali v biroju GAO arhitekti.

"Ko moram iz običajnih kosov pohištva sestaviti vrhunsko rešitev, je to izziv, ki pa sem se ga za Glavni trg Mengeš lotila z velikim veseljem," je povedala arhitektka, ki z vsakim projektom poskuša prostoru vdahniti značaj.

Prostori so vizualno ločeni z različnimi lestenci, kar poskrbi za občutek razgibanosti. Kjer je arhitektka želela doseči odprtost in zračnost, je uporabila belo barvo, ki skupaj s temnejšimi toni ustvari strukturiranost. Skrivnost očarljive opreme je tudi ravno pravšnja uporaba ogledal, različnih vrst stolov, mizic in omaric, ki ne ovira splošnega vtisa izčiščenosti in prostornosti. Prav to je glavni adut vzročnega stanovanja: čiste linije, skrbna postavitev vsakega izdelka in detajli, ki pričarajo vrhunsko udobje.

Prepričajte se, kako je mogoče s cenovno dostopnim pohištvom iz trgovine IKEA ustvariti topel in hkrati sodoben dom.

Virtualni sprehod po vzorčnem stanovanju S pomočjo sodobne tehnologije si lahko vrhunsko opremljeno vzorčno stanovanje ogledate v 3D-sprehodu (KLIKNITE ZA OGLED):

Vzorčno stanovanje se nahaja v objektu Glavni trg Mengeš.