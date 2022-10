Kavni aparati De'Longhi za domače bariste

Oglasno sporočilo

Ali ste vedeli, da lahko vaš najljubši kavni napitek razkrije vašo osebnost? Raziskave so pokazale, da so ljubitelji črne kave pošteni, odkriti in tradicionalni. Če h kavi dodate mleko, radi uživate v svojem ritualu in si vzamete čas zase. Posamezniki, ki naročate sladko kavo, na primer s čokolado ali karamelo, imate otroka v sebi in ste še vedno mladi po srcu.