Začeli smo zbirati različne dekorativne ideje, ki vam lahko polepšajo praznične dni. Če tudi sami spadate v skupino ljudi, ki veliko dajo na popolno usklajenost svojega doma s prazniki in letnimi časi, potem zagotovo že izbirate letošnje okraske. Najprej razmislite o temi okrasitve, o slogu in glavni barvi, ki bo krasila vaš dom.

Zima je za nekatere najbolj romantičen letni čas. Pričarajte si svoje zimsko veselje kar doma.

Zakaj bi ostajali pri vedno enakih dodatkih, če si lahko vsako leto pričarate drugačno zgodbo, ki v vas prebudi čisto nove občutke. Letos prisegamo na pravljično dekoracijo v belih in rožnatih odtenkih ter na idilično kombinacijo okraskov z zimskim navdihom.

Mary Poppins je plesala po oblakih, zakaj ne bi tudi vašim praznikom pričarala pravljičnega vzdušja?

Rdeča nit letošnjih decembrskih praznikov je lahko zasanjano rajanje v pravljičnem svetu, saj vsi potrebujemo malce odklopa od vsakodnevnih tegob.

Pričarajte si svoj domači čarobni vrt, ki vas bo z barvami, prijetnimi materiali in navdušujočimi detajli popeljal v magični domišljijski svet in vas pobožal s svojim romantičnim značajem.

Bunke z motivi Mary Poppins, metuljčki, dežniki vseh velikosti in oblik, skrivnostni samorogi in prijazni angelčki bodo vašo smrečico spremenili v čaroben in skrivnosten vrt.

Pisani pogrinjki bodo vašim gostom in družinskim članom dali občutek, da vam njihova družba veliko pomeni.

Še preden prazniki dosežejo vrhunec, poskrbite za dodatke, s katerimi boste lahko pripravili nepozaben praznični pogrinjek. Druženje ob čudovito okrašeni mizi je vedno nekaj posebnega. Za pravo vzdušje poskrbite s prazničnim jedilnim priborom v sijočem rožnato-zlatem odtenku, ki se bo lepo ujemal s pogrinjki v naravnih, rožnatih, bakrenih, vijoličastih in rjavih odtenkih.

Okrasni mah lahko uporabite tudi za dekoracijo pogrinjkov.

Z okrasnimi krožniki in steklenimi dekorativnimi posodami za piškote ter ljubkimi steklenimi skodelicami za čaj ali kaj močnejšega boste popestrili druženje ob mizi, polni prazničnih dobrot. Z lepo postavitvijo mize boste svojim gostom dali občutek, da vam veliko pomenijo, da jih spoštujete in ste radi v njihovi družbi.

Nekaj nasvetov za popoln pogrinjek

Lep pogrinjek je lahko sestavljen iz različnih krožnikov in veliko dodatkov.

Za slavnostno praznično večerjo boste potrebovali tri krožnike – plitve, globoke in desertne. Pomembna je tudi razporeditev prazničnega pribora. Na levo, zunanjo stran spadajo vilice za solato oziroma predjed, sledijo vilice za glavno jed.

Namigi za pravilno postavitev pogrinjka so seveda samo namigi. Vse si morate urediti po svoje, saj so prazniki čas, ko si lahko privoščite malce več kiča in pretiravanja.

Na desno stran krožnika, na notranje mesto, položite nož za glavno jed, sledita solatni nož in žlica za juho, pribor za sladico pa namestite kar nad krožnik. Pri tem mora nazobčana stran nožev gledati proti krožniku. Kozarce za vodo, belo in rdeče vino ter za aperitiv in skodelico za kavo, ki ji priložite tudi žličko, postavite v ravni liniji na desno zgornjo stran krožnika, in sicer od najmanjšega do največjega. Ne pozabite na primerne kozarce za vino in razne dekorativne krožnike.