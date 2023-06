Kako načrtovati srce doma – kuhinjo

Pripravljanje hrane, kuhanje, shranjevanje, hlajenje – kuhinja mora izpolnjevati številne zahteve, hkrati pa mora tudi ustrezati estetskim željam posameznika. Vsak prostor do neke mere določa, katero postavitev kuhinje bomo izbrali, vendar ima tudi vsaka postavitev kuhinje svoje prednosti in slabosti. Ne glede na to, ali se odločite za klasični, rustikalni, moderni ali minimalistični slog kuhinje, naj bo njena postavitev popolnoma prilagojena vam, vašim potrebam in vašemu prostoru.

Foto: Lesnina XXXL

5 osnovnih tipov postavitev

Prava postavitev kuhinje je izjemnega pomena za prijetno in učinkovito kuhanje, pomivanje in shranjevanje. Seveda vam prostor narekuje, katero postavitev je najbolje izbrati, vendar moramo upoštevati tudi lastne želje in zmogljivosti. Tu velja naslednje načelo: tako kot boste kuhinjo montirali, tako boste kuhali! Prava oblika kuhinje je zato odločilnega pomena, saj raznolike oblike postavitev svojim uporabnikom zagotavljajo različne možnosti.

Blok kuhinja, dvovrstna kuhinja, v obliki črke L, v obliki črke U in kuhinja s kuhinjskim otokom so osnovne postavitve, med katerimi boste zelo verjetno našli pravo za vaš prostor in potrebe. Ste vedeli, da na spletni strani Lesnine najdete program za izris kuhinje?

Foto: Lesnina XXXL

Blok kuhinja

Kdor ima za svojo kuhinjo na voljo le malo prostora, ozke sobe ali nizek proračun, bo z izbiro blok kuhinje sprejel dobro odločitev. Ta je odlična tudi za samsko gospodinjstvo. Kdor poleg tega načrtuje še viseče in visoke omare ter globljo delovno površino in globoke predale, dobro izkoristi obstoječi prostor z dodatnimi možnostmi za shranjevanje. Blok kuhinja zavzame malo prostora in kompaktno združi vse funkcije in naprave, široka paleta front, ki jo imate na izbiro v Lesnini, pa poskrbi, da bo vaša kuhinja kljub enostavni postavitvi pravi odraz vas.

Foto: Lesnina XXXL

Kuhinja v obliki črke L

Vsestranski talent med oblikami kuhinj je oblika črke L, poznana tudi kot kotna kuhinja. Poda se v skoraj vsak prostor, če njegove mere to dopuščajo. S kotnimi omarami lahko čudovito izkoristite prostor v kotih, vanje lahko integrirate tudi vrtljiv kotni mehanizem. Kuhinje L zagotavljajo več delovne površine in možnosti shranjevanja, dopuščajo pa tudi uspešno kombiniranje jedilnice in kuhinje. To je prednost v manjših domovih ter kadar pripravljate pogostitve, saj med pripravo hrane niste ločeni od gostov.

Foto: Lesnina XXXL

Kuhinja v obliki črke U

Kuhinja v obliki črke U zagotavlja veliko delovne površine in prostora za shranjevanje, ki optimalno izkoristi prostor. Neprekinjene delovne površine in kratke poti med delom olajšajo kuhanje. Kuhinja U oblika je lahko učinkovita vizualna delitev prostora, z njo ustvarite pregrado in tako z jasno razmejitvijo kuhinjo integrirate v dnevno sobo. Če imate majhne prostore, se temu raje izognite, saj lahko kuhinja deluje zelo masivno in utesnjujoče. Pri bivalnih kuhinjah se k dnevni sobi obrnjeno stran običajno oblikuje kot odprt kuhinjski otok.

Foto: Lesnina XXXL

Kuhinja s kuhinjskim otokom

Če imate velik prostor, je optimalna kuhinja s kuhinjskim otokom. Ta loči kuhinjo in dnevno sobo ter poleg tega ustvari odprto vzdušje za komunikacijo. Na ta način lahko kuhate in hkrati sodelujete v družinskem dogajanju. Veliko delovne površine in prostora za shranjevanje pa ni vse, kar ponuja kuhinja z otokom. Umestitev barskih stolčkov lahko stranico otoka spremeni v primeren prostor za pijačo s prijatelji ali pa mizo za sproščen družinski zajtrk. Ta kuhinjska postavitev je vedno bolj priljubljena tudi pri nas, saj so njene prednosti zelo zaželene v sodobnem družinskem življenju.

Foto: Lesnina XXXL

Lahko sami načrtujemo sanjsko kuhinjo?

Ne glede na to, katero obliko kuhinje boste izbrali, najpomembneje je, da vam je všeč njena zasnova ter da je usklajena z vašimi individualnimi potrebami. Izris kuhinje pa je zdaj postal enostaven postopek, ki se ga lahko lotite z udobja svojega kavča. Lesninin 3D kuhinjski načrtovalec je inovativno orodje, ki vam omogoča, da svojo sanjsko kuhinjo oblikujete sami. V njem lahko prek spleta izdelate prve načrte za različne modele kuhinjskih nizov in drugih komponent. V program lahko vnesete tloris in umestite okna, vrata in druge fiksne elemente, nato pa vanj vnašate pohištvo in tako takoj opazite, ali izbrani slogi, barve in dimenzije ustrezajo vašemu prostoru. Iz osnutkov, ki ste jih ustvarili v 3D načrtovalcu, ter njihovega širokega izbora kuhinj vam Lesninini svetovalci pripravijo vašo sanjsko kuhinjo. Na vašem domu naknadno sledijo natančne izmere prostora njihove ekipe, da se kuhinja zares prilagodi vašemu prostoru.

Foto: Lesnina XXXL Foto: Lesnina XXXL

Z Lesnino bo vaša sanjska kuhinja preprosto postala resničnost!