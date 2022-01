Kako izbrati pravo ležišče zase?

V posteji preživimo tretjino svojega življenja, zato je še kako pomembno, da je ta udobna in nam omogoča maksimalno oporo in prijeten počitek, po katerem se zbudimo naspani. Če nimamo udobne postelje, se dan začne z utrujenostjo in bolečinami. Poskrbimo torej za kakovosten spanec z izbiro prave vzmetnice .

Izbira je postelje je zelo pomembna, zato ji posvetite dovolj časa. Ne le, da se mora lepo podati v vašo spalnico ali sobo, pomembno je, da vam ustrezajo tudi njene dimenzije in da se na njej dobro počutite.

Različne vrste ležišč in njihove prednosti

Na trgu je velika izbira ležišč v različnih oblikah, izdelanih iz različnih materialov. Kakšno je popolno ležišče, je stvar posameznika, a v splošnem velja, da mora ležišče nuditi optimalno oporo glavi, vratu, ramenom in hrbtenici. Najprimernejša so srednje trda ležišča, saj nudijo hrbtenici dovolj opore in hkrati omogočajo zadostno pogrezanje ramena in bokov, tako da ostane hrbtenica ravna. Kadar se za nakup odločata partnerja, naj bo izbrano ležišče ustrezno za oba. Na trgu so na voljo tudi modeli, katerih vsaka polovica ima drugačne značilnosti.

Načrtovanja ležišča se torej velja lotiti premišljeno, prilagodimo ga svojim fizičnim lastnostim in najljubšemu telesnemu položaju spanja. Najprimernejši model zase bomo najlažje izbrali s fizično preizkušnjo v salonu z ležišči, kjer lahko dodobra preizkusimo modele različnih sestav in trdnosti.

V nadaljevanju prispevka bomo preverili različne vrste ležišč in njihove prednosti.

Kakovostno pohištvo za spalnico, ki je izdelano popolnoma po vašem okusu, je zelo pomembno za dobro počutje, sproščenost in dober spanec. V spalnici seveda ne sme manjkati postelja z udobno vzmetnico.

Najpomembnejši element vsake spalnice je brez dvoma postelja. Trenutno je v trendu višja boxspring postelja, večno aktualne pa so tudi klasične postelje, pri katerih poljubno kombiniramo posteljne okvirje, vzmetnice in pode ter tako ustvarimo ležišče za svoje potrebe. Premišljeno izbrano ležišče nam pomaga lajšati ali preprečevati pojav težav s hrbtenico in nudi kar največjo sprostitev in optimalno podporo.

Boxspring postelja s svojim modernim, zanimivim in dovršenim dizajnom očara že na prvi pogled.

Ležišča iz pene

Ležišča iz pene so trenutno najbolj aktualna, slovijo po prilagodljivosti telesu, elastičnosti in zračnosti. So izjemno lahka in ne oddajajo zvokov. Tovrstna vzmetnica podpira vsak del našega telesa in enakomerno porazdeli težo po postelji. Oblikuje se glede na krivuljo našega telesa, prispeva k poravnavi hrbtenice in omogoča, da spimo v udobni drži. Zaradi svoje zračnosti so primerna tudi za alergike. Vzmetnica absorbira gibanje, zato je primerna tudi za pare, saj nočno obračanje partnerja ne bo motilo našega spanca.

Penaste vzmetnice odlikujeta izjemna oblikovanje in kakovost materialov.

Ležišča iz lateksa

Lateks je naravni material. Tovrstna ležišča so toplotno izolativna, prožna ter prilagodljiva različnim telesom. Nudijo izjemno udobje in zagotavljajo optimalno podporo, saj so zasnovana na način, da se težji deli telesa potopijo v vzmetnico, in tako omogočajo naravno poravnavo hrbtenice. Primerne so tudi za vse, ki trpijo za alergijami, saj so odporne na pršice in umazanijo. Prav tako so primerne tudi za pare, saj se gibanje na eni strani ne prenaša na drugo stran postelje.

Vzmetnice

Klasične vzmetnice imajo običajna žična jedra, obložena s ploščami iz lateksiranih kokosovih vlaken, ki povečajo elastičnost in čvrstost ter preprečujejo, da bi se med spanjem občutilo obliko vzmeti. Sodobnejše različice vzmetnic se ponašajo z žepkastim vzmetenjem ter oblogami iz pene. Žepkasta vzmetenja so v primerjavi s klasičnim žičnim jedrom bolj udobna, saj se na pritisk telesa odziva vsaka vzmet posamezno, ne pa na vse hkrati, je bolj odzivna in nadzoruje gibanje. Ena glavnih prednosti tovrstne vzmetnice je tudi dobra zračnost.

Poskrbite za udobno spanje dan za dnem z izbiro najprimernejšega ležišča za svoje potrebe.