Opremljanje stanovanja in na splošno izbira optimalne ter estetske opreme je izredno pomembna na poti do tega, da se v svojem domu počutimo kar najbolje in da nam dom tudi kar najbolje služi. Ni dovolj le to, da postavimo neka notranja in vhodna vrata ter pohištvo, temveč je pomembno tudi to, kakšne kljuke za vhodna in notranja vrata izberemo ter kakšni ročaji so nameščeni na naše pohištvo. Dejstvo je, da pri nakupu že izdelanih vrat in pohištva morda nimamo toliko izbire glede kljuk in ročajev, a če se odločite na primer za naročilo vrat in pohištva po meri, boste lahko na izbiro kljuk in ročajev bistveno vplivali.

Kako izbrati prave kljuke za vrata in pohištvene ročaje, da vam bodo kar najbolj ustrezali tako z vidika oblike in materiala kot tudi z vidika estetike?

Odločitev za nova vrata pomeni tudi odločitev za kljuko, ki se bo tem vratom najbolj prilegala. Če so vaša vrata nekoliko bolj robustnega videza, je smiselno, da je tudi kljuka bolj robustna. Poleg oblike kljuke je pomembno razmisliti tudi o barvi, saj vsekakor drži, da se vse barve med seboj ne ujemajo. Smiselno je, da vzorce barv primerjate enega z drugim in tako potem ugotovite, kateri odtenki se najbolj ujemajo. Pomembno je tudi to, ali si izberete kljuke in ročaje, ki so s sijajem ali pa mat. Razmislite nekoliko o tem, ali ste vajeni čiščenja kljuk in ročajev ter ali se vam zdi pomembno, da madeži niso takoj vidni.

Kombinacija kljuke in ključavnice na vhodnih vratih mora biti še posebej kakovostna in varna, saj skrbi tudi za vašo varnost pred vlomilci. Za vhodna vrata običajno izberemo večjo, bolj vpadljivo kljuko, a za celovit videz doma je priporočljivo, da se tudi kljuke na notranjih vratih stilsko ujemajo s kljuko na vhodnih.

Poleg tega bo za tiste z majhnimi otroki morda smiselno, da imate nekatera notranja vrata brez ključavnice oziroma samo s kljuko, da se otroci ne bi kam zaklenili po nesreči. Hkrati pa so majhni otroci lahko tudi dejavnik pri izbiri ročajev za pohištvo, če si ne želite, da bi bilo odpiranje vseh pohištvenih elementov povsem enostavno oziroma če si želite, da lahko majhni otroci brez težav odpirajo in zapirajo pohištvo.

Kar zadeva pohištvene ročaje, so zadnje čase izredno priljubljeni tudi pohištveni elementi brez ročk, torej brez vidnih ročajev, ali pa celo ročaji, poudarjeni ali z barvo ali z osvetlitvijo, na primer z LED-osvetlitvijo. Niti ni nujno, da se odločite za to, da bodo v celotni pohištveni strukturi nekega prostora nameščeni enaki ročaji. Lahko se odločite za popestritev in v neki prostor vnesete dva tipa ročajev. To bo nekoliko bolj razgibano, a morate še vedno paziti na stilsko usklajenost.

Konec koncev, ko zaokrožimo, je lepo videti tudi to, da se kljuke notranjih vrat stilsko ujemajo s pohištvenimi ročaji.

Da bi lahko izbrali kar najbolj optimalne kljuke za vrata in pohištvene ročaje, je smiselno, da se najprej poglobite v to, kakšne kljuke in ročaji obstajajo na našem trgu. Preverite materiale, oblike, barve in v mislih preigrajte, kaj je tisto, kar bi bilo vam najbolj všeč. Razmislite o tem, ali si želite, da je vaš dom v celoti bolj modernega stila, ali pa se morda nagibate h klasiki oziroma celo h kakšnim staromodnim slogom, in poskrbite za to, da se bodo vsi elementi v vašem domu stilsko ujemali.

Pri končni izbiri kljuke oziroma ročajev se lahko posvetujete tudi s strokovnjakom, ki jih lahko najdete pri različnih podjetjih oziroma na prodajnih mestih ali tudi pri izdelovalcih pohištva po meri. Ti strokovnjaki vam bodo na podlagi poznavanja svojih artiklov in izkušenj na tem področju zagotovo znali najbolje svetovati, da bo tudi vaš dom opremljen funkcionalno in lepo.

