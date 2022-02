Kako izbrati popolno sedežno garnituro za svoj dom?

Osrednji prostor vsakega doma, ne le dnevne sobe, je zagotovo sedežna garnitura. Nanjo posedemo goste, na njej klepetamo, počivamo, gledamo televizijo, preprosto povedano, sedežna garnitura je sprostitveno središče vsakega doma. Kako torej izbrati takšno, ki se ne bo le ujemala s prostorom, pač pa bo tudi udobna, prijetna na otip, se ne bo hitro obrabila in bo z nami ostala dolgo časa?

Luksuzna sedežna za dolgotrajno obstojnost

Obstaja razlog, zaradi katerega imajo vrhunski hoteli že v svojih preddverjih usnjene sedežne garniture. Te namreč izražajo luksuz, dober okus, udobje in celo čistočo. Pod privlačnim videzom pa se skrivata še enostavno vzdrževanje in dolgotrajna obstojnost tako barve kot tudi materiala. Usnjena sedežna garnitura, ki se dobro poda v vsak dom ne glede na stil ureditve prostora, bo z leti le še pridobivala na videzu in udobju. Ker usnje diha, se bo usnjena sedežna garnitura vedno hitro prilagodila vaši temperaturi, zaradi česar bo počitek na njej še toliko prijetnejši.

Usnje je kot material kar štirikrat bolj obstojno od blaga. Enako velja za barvo, ki se vpije v usnje in tako ostane nespremenjena dlje časa. Nega usnjene sedežne garniture je enostavna, zato so te garniture primerne tudi za družine z majhnimi otroki, saj so skrbi glede odstranjevanja madežev odveč. Ob ustrezni negi kljub dolgotrajni uporabi usnje z leti ne bo razpokalo.

Nega usnjene sedežne garniture je kar najbolj enostavna Na tedenski ravni je usnjene sedežne garniture priporočljivo le pobrisati z mokro krpo. Tako boste odstranili prah in morebitno drugo umazanijo, ki se je med tednom nabrala na površini, pa je niste opazili. Da boste zaščitili površine svoje sedežne pred razpokami, hkrati pa ohranili barvo takšno, kot je bila ob nakupu, poskrbite, da boste med svoja hišna opravila vključili tudi mesečno globinsko nego vaše sedežne garniture. Za globinsko nego in čiščenje usnjene sedežne garniture velja enak postopek, ki pa je popolnoma enostaven. Uporabite mehko usnjeno krpo, navlaženo z raztopino blagega pralnega sredstva za občutljivo perilo. Madeža ne drgnite, temveč ga le obrišite s suho krpo in pustite, da se posuši. Vsaj dvakrat letno, še raje pa mesečno, po globinskem čiščenju nanesite sredstvo za nego usnja. Nikoli pa za čiščenje usnjene sedežne garniture na uporabljajte razredčil, terpentina ali drugih sredstev, ki bi utegnili poškodovati vrhnjo plast kavča.

Ugodna in do živali prijazna alternativa usnjenim sedežnim garnituram

Za vse, ki se izogibate izdelkom živalskega izvora ali pa iščete ugodnejšo alternativo usnju, so idealna rešitev sedežne garniture iz umetnega usnja. Sodobni materiali omogočajo tako kakovostno umetno usnje, da ga je včasih težko ločiti od pravega.

Podobno kot pravo usnje je tudi umetno usnje enostavno očistiti, ob pravi negi pa se bo tudi ta material dolgo ohranil in ne bo kazal znakov obrabe. Sedežne garniture iz umetnega usnja ne potrebujejo veliko nege. Tedensko sesanje zadošča, da se odstranijo majhni delci, ki bi utegnili opraskati površino. Občasno svojo sedežno garnituro očistite tudi z vlažno krpo, na katero poprej nanesite malo detergenta. Plast čistila nato odstranite z vlažno krpo in postopek končajte s suho. Za večje madeže na krpo nanesite malo alkohola. Vsaj dvakrat letno pa je treba sedežne garniture iz umetnega usnja premazati s sredstvom za nego umetnega usnja, ki z nanašanjem vlage preprečuje nastanek razpok.