Kako do kuhinje, ki izžareva domačnost in toplino?

Kuhinja je srce vsakega doma, v njej družina preživi veliko skupnih uric, zato je zelo pomembno, da se v kuhinji dobro počutite ter da kuhinja popolnoma ustreza vašemu domu, vašemu življenjskemu slogu in vašim estetskim standardom. Kuhinje po meri so najboljša rešitev za vse vaše želje.

Kuhinja, ki vas spominja na čase, ko ste pri babici jedli mlečni riž, je lahko tudi vaša sanjska kuhinja.

Kuhanje in priprava obrokov je zelo ustvarjalno delo, zato vam mora biti kuhinja v navdih, v njej se morate počutiti kot največji kuharski mojstri.

Če vam stara kuhinja ne ustreza več oziroma ni več funkcionalna, potem morate začeti razmišljati o osvežitvi prostora ali celo popolni prenovi. Kuhinja mora biti dobro zasnovana, zato se načrtovanja lotite preudarno, po možnosti s strokovnjakom za 3D-izris kuhinje, da si boste lažje predstavljali, kako bo videti srce vašega doma, kjer domuje toplina.

Naročite 3D-izris kuhinje in si ustvarite najljubši prostor v svojem domu.

Oblika kuhinje se prilagaja velikosti prostora

Kuhinja v obliki črke L

Sami si na podlagi tlorisa lahko zamislite, kako bi bila videti postavitev posameznih kuhinjskih elementov. Pred tem si zamislite, kakšno obliko kuhinje si boste izbrali. Kuhinja je lahko enovrstna, dvovrstna, v obliki črke L ali v obliki črke U ter z otokom, ki omogoča še največ druženja in skupnega kuhanja. Oblika kuhinje je seveda najbolj odvisna od razpoložljivega prostora, saj boste v majhni kuhinji lahko izbrali le preprosto enovrstno postavitev majhnega števila elementov. Na preprost način sami izdelajte prve načrte za različne modele kuhinjskih nizov in preostalih komponent ter jih pošljite usposobljenim svetovalcem v Lesnini. Svetovalec v poslovalnici pa vam bo pomagal poiskati vašo sanjsko kuhinjo.

Ker želimo, da bi bil vsak kotiček čim bolje izkoriščen, je tudi najmanjši prostor primeren za izdelavo kuhinje po naročilu. Na podlagi izrisov in ponudbe v Lesnini boste skupaj našli popolno rešitev za svojo kuhinjo.

Kuhinje po meri so najboljša rešitev za vas.

Postavitev elementov pomembna za boljšo uporabnost kuhinje

Oglejte si nekaj idej, kako je lahko videti tudi vaša kuhinja:

Zelo pomembno je, kako so posamezni kuhinjski elementi postavljeni in koliko je delovnih površin, ki so namenjene pripravi hrane.

Izbirate lahko med nizkimi omaricami, visečimi omaricami in visokimi elementi. Predali naj bodo globoki in postavljeni nizko, kuhinjske omarice naj segajo do stropa, predvsem pa naj bo v kuhinji dovolj prostora za shranjevanje posode, živil, začimb, kuhinjskih pripomočkov in naprav. Posebno pozornost morate nameniti kuhinjskim aparatom – bodo vgradni ali samostoječi?

Ko načrtujete postavitev kuhinje in naprav, morate upoštevati tudi priključke za elektriko in vodo. Če imate možnost, si nad pultom omislite čim več vtičnic za kuhinjske pripomočke, da bo delo potekalo čim bolj nemoteno.

Vrstni red je ključen

Pri zasnovi kuhinje je treba upoštevati nekaj pravil glede postavitve elementov. Pečica naj bo blizu pulta, tako da boste lahko na pult odlagali vročo posodo. Nad pultom namestite police in/ali omarice. Praviloma si elementi sledijo z leve proti desni, in sicer hladilnik, visoka omara za shranjevanje, malce odlagalne površine, pomivalno korito, odcejalnik, delovna površina, kuhalna plošča in še nekaj odlagalne površine. Pomivalni stroj naj bo v bližini korita, pod korito pa namestite koše za smeti.

Med omarami za shranjevanje ter hladilnikom in koritom ter kuhalno ploščo bi moralo biti največ 120 centimetrov delovne površine, da bo gibanje po kuhinji čim lažje in da bodo vse stvari čim bolj na dosegu roke.

Kuhinje ne izbirate prav pogosto, zato si je ob tej pomembni prelomnici treba vzeti dovolj časa. Ali so vam bolj všeč moderne kuhinje čistih linij? Vam je bližje rustikalni videz podeželskih kuhinj s številnimi dodatki in detajli, ki poskrbijo za toplino in domačnost, da se boste v svoji kuhinji počutili kot v babičinem kraljestvu? Mogoče pa ste bolj za preverjeno klasiko, ki s svojo brezčasnostjo zagotavlja, da vam bo služila dolga leta.

V kuhinji ne pozabite na barve.

Kuhinja po naročilu je najboljše zagotovilo, da boste za svoj prostor dobili natanko to, kar najbolj potrebujete, da bo vsak kotiček dobro izkoriščen ter da bo kuhinja prostor, kamor boste z veseljem povabili prijatelje in sorodnike na prijetno druženje ob odlični hrani.