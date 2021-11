Izkoristite Black Friday akcije in izberite revolucionarni Lay-Z-Spa®

Oglasno sporočilo

Akcija črni petek se začenja – ne zamudite odlične priložnosti in si zagotovite domači wellness! Že od nekdaj se ljudje zavedajo blagodejnega učinka masaže na telo in duha. Ta zdravilna moč pomiri naše čute in sprosti telo ter na splošno blagodejno vpliva na naše počutje.

Foto: Bestway Slovenija

Čeprav imamo danes na voljo toplice in wellness centre, nam za ta razvajanja velikokrat zmanjka časa. Hiter življenjski tempo velikokrat narekuje, da si čas za počitek in sprostitev vzamemo šele, ko gremo na dopust. Si tudi vi želite, da bi kljub pospešenemu tempu življenja večkrat pozabili na stres in namenili več časa zase? Potem ne zamudite akcij na črni petek in uresničite svoje želje!

Pametni masažni bazen za sodobnega človeka

Idealna priložnost za razvajanje je prav namakanje v topli vodi masažnega bazena Milan Lay-Z-Spa®. Vodni kotiček za pomiritev si lahko tako uredite v notranjosti svojega doma ali pa tudi na dvorišču, terasi ali balkonu! Kar pa je najboljše – vklopite ga lahko s pomočjo telefona, in to že na poti domov! Tako vam na svoje spa doživetje ni več treba čakati oz. ga predolgo načrtovati, saj vas lahko ta pričaka doma. Akcija Black Friday je dobra priložnost, da si privoščite lastno oazo razvajanja v toplini doma.

Foto: Bestway Slovenija

Masažni bazen Milan je združljiv z vsemi pametnimi telefoni in ga lahko daljinsko upravljate s pomočjo aplikacije Lay-Z-Spa®. Z nekaj kliki lahko aktivirate časovnik za varčevanje z energijo, vklopite filtracijo vode ali zaženete masažni sistem AirJet Plus™.

Ta funkcija je zelo uporabna za ljudi, ki se veliko premikajo in zato radi optimalno izkoristijo svoj čas. Vse, kar potrebujete, je dostop do povezave Wi-Fi ter telefon ali tablico – doma pa vas bo pričakal sproščujoč zvok brbotajoče vode. Čudovito razvajanje se lahko začne!

Inovativna tehnologija Freeze Shield™ za zimsko razvajanje

Masažni bazen Milan je opremljen z inovativnim sistemom Freeze Shield™, ki omogoča, da ga uporabljate tudi pozimi, in tako sezono wellnessa podaljšate na celo leto. Ogrevalni sistem preprečuje zmrzovanje vode in poškodbe notranjih komponent, tako da se samodejno vklopi, ko temperatura pade pod 6 °C, prav tako se samodejno tudi izklopi, ko temperatura preseže 10 °C. Temperaturo vode v masažnem bazenu lahko segreje do 40 °C, tako da vam ni treba skrbeti, da bi vas v zimskih dneh zeblo.

Foto: Bestway Slovenija

Večnamenska črpalka

Poleg že omenjenih tehnoloških inovacij je letos posodobljena tudi večnamenska črpalka. Zdaj je tišja in preoblikovana v moderno ter bolj kompaktno obliko, ki se zlahka prilega vsem modelom Lay-Z-Spa®. Opremljena je z nastavljivo digitalno nadzorno ploščo, ki ima še priročna držala za pijačo in prigrizke, da jih zlahka dosežete, torej brez pretiranega iztegovanja, kar iz notranjosti jacuzzija. Priročna nadzorna plošča je integrirana v vse modele masažnih bazenov in omogoča ročno nastavitev temperature vode, z možnostjo izbire časa vklopa in izklopa, zahvaljujoč posebnemu časovniku.

Masažni sistem AirJet Plus™

V masažnem bazenu Milan se lahko brez težav sprostite, saj je 140 zračnih šob idealno razporejenih, tako da topli zračni mehurčki AirJet Plus™ ne masirajo samo spodnjega dela hrbta, ampak poskrbijo tudi za masažo vaših stopal. Ta regenerativna masaža je pisana na kožo vsem, ki se želijo po dolgem dnevu sprostiti, pa tudi tistim, ki jim po napornem dnevu najbolj prija masaža nog. Sistem AirJet Plus™ je opremljen celo s funkcijo, ki vam omogoča prilagajanje intenzivnosti masaže. Izbirate lahko med dvema stopnjama in masažo prilagodite trenutnim željam.

Foto: Bestway Slovenija

Vsakodnevno sproščanje v stilu

Zunanji jacuzzi Milan je okrogle oblike in temno modre barve. V višino meri 71 cm, njegov notranji premer pa je 146 cm, zato je dovolj velik, da v njem hkrati uživa 4–6 odraslih.

Prav zaradi svojega elegantnega dizajna lahko dodatno prispeva k prefinjenemu videzu vašega doma in ustvari čarobno vzdušje. Prilega se vsakemu domu ali dvorišču in izbrani kotiček spremeni v pravi raj za sproščanje in regeneracijo.

Foto: Bestway Slovenija

Napihljiv jacuzzi lahko popestrite z raznimi dodatki, npr. s podvodnimi ali plavajočimi LED-lučmi, ki lahko svetijo enobarvno ali pa z izmenjavo sedmih barv in naredijo ozračje še bolj čarobno.

Razvajanje z Lay-Z-Spa®

Sproščujoča kopel v toplini vašega doma je lahko idealna priložnost za preživljanje kakovostnega časa z vašim partnerjem ali partnerko. S prijetno masažo v tihem romantičnem večeru si boste zagotovo napolnili baterije po napornem delovnem dnevu. Sprostite se in uživajte v svojem wellness raju.

Črni petek je pred vrati in z njim popusti, izkoristite akcijo in čim prej uživajte v sproščujoči masaži Lay-Z-Spa®. Za poletno in zimsko idilo na svoji terasi obiščite Bestway.si!

Naročnik oglasnega sporočila je Bestway Slovenija.