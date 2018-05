Izbira preproge glede na vrsto in barvo vaših tal

Pri izbiri prave preproge glede na vrsto tal gre za pomemben vidik notranjega oblikovanja, saj ta lahko vpliva na celotno estetiko prostora. Pri odločanju, katera preproga bi bila za vaš prostor najprimernejša, ne gre samo za izbiro pravega sloga in barve.

Barva je očiten odločilen element pri izbiri preproge, vendar so pomembne tudi njene preostale sestavine, kot so struktura, material in vzorec. Odločitev, katere vrste talno oblogo boste izbrali, bo prav tako vplivala na vzpostavljanje sloga in domačnosti.

Foto: Thinkstock

Tla, obložena s tapisomom, že ponujajo vso potrebno izolacijo in udobje, zato morda menite, da v tem primeru preproga ni potrebna.

Čeprav ste s tapisomom v prostor vnesli toploto in domačnost, še ne pomeni, da ne morete uporabiti dodatnih preprog za doseganje dekorativnega učinka.

Več slojev preprog lahko zagotovi več barve ali teksture v prostoru in preprosto sobo spremeni v še privlačnejšo, zato je to zelo priljubljeno v prostorih, kot sta dnevna soba ali spalnica.

Bolj eklektične barve lahko spremenijo vzdušje, medtem ko živahni ali elegantni vzorci spremenijo formalnost in ton prostora.

Kako se odločiti za pravo preprogo za na že obstoječi tapisom

Pri preprogi gre za mehko, toplo strukturo, ki je v primerjavi s tapisomom prijetnejša za hojo. Zaradi kontrasta je nujno upoštevati teksturo in vzorec tapisoma. Če imate debelejši tapisom, potem se izogibajte puhastih preprog, saj bi v prostor vnesli preveč teksture.

Izberite preprogo, ki ne bo prav veliko odstopala od osnovne barve tapisoma. Barva, ki je podobna tapisomu, bo ustvarila potrebno harmonijo med obema. Preproga z različno teksturo in vlakni od primarne bo pripomogla k temu, da postane prepoznavna komponenta v prostoru.

Izbira preprog za na laminat Foto: Thinkstock

Laminat je precej pogosta izbira pri oblikovanju doma zaradi preproste namestitve, ugodne cene in prijetnega končnega videza.

Običajne kritike na laminat se navezujejo predvsem na to, da je hladen na dotik in da zaradi njegove tankosti in hladne površine iz prostora prepušča veliko toplote.

Laminat vam ponuja več izbire glede tega, kakšno preprogo želite, saj je v bistvu "prazno platno", na katerem lahko zgradite in ustvarite podobo svoje sobe. Zato gre pri teksturi in slogu za povsem vašo izbiro.

Verjetnost je, da boste želeli na laminat položiti debelejšo preprogo, da boste v prostoru zadržali toploto. Čopaste preproge so odlična izbira, saj niso le mehke, ampak so zelo dober toplotni izolator, ki lahko v prostor vnese to, kar manjka golemu laminatu.

Foto: Thinkstock

Na svetlejšem lesu se prej opazi umazanija, kot so lasje, dlake hišnih ljubljenčkov in vsakodnevni odtisi nog, zato je priporočljivo izbrati čim večjo preprogo.

S tem boste prekrili večino lesa in ga obvarovali pred obrabo. Svetlejši les je odlična izbira pri monokromatskih prostorih, zato izberite preprogo, ki bo imela temnejši in globlji ten od laminata.

Preproge za temnejši les

Temni laminat ustvarja prefinjenost in dodaja prostoru ostrino, ki ga lahko dopolnite s svetlimi ali nevtralnimi zidovi, svetlim pohištvom in preprogami, saj v svoji osnovi popolnoma nasprotuje barvi in teksturi celotnega prostora.

Kamen, vinil in ploščice

Kamnita in vinilna tla, pa tudi ploščice, so priljubljena izbira vrste talnih oblog za kopalnice in kuhinje zaradi vodoodpornih lastnosti. Njihova negativna stran je predvsem to, da se voda popolnoma vpije v preprogo, ta pa lahko splesni ali pa naravna vlakna v preprogi celo razpadejo, če jih pred nadaljnjo uporabo ne posušimo popolnoma.

Posegajte po tankih, bombažnih Foto: Thinkstock

Tanke bombažne preproge so za tovrstne prostore najboljša izbira, saj niso drage, lahko jih redno menjate in nekatere celo operete v pralnem stroju.

Nekatere izmed njih bolje prenašajo konstantno vlago kot druge. Plastične polipropilenske preproge se dobro držijo v nenehno vlažnih prostorih, saj absorbirajo manj vlage od naravnih.

Zelo dobro so odporne proti plesnim in bledenju, zaradi česar so izjemno primerne za kopalnice in kuhinje. Izberite preprogo z visokim trenjem ali gumijastim gelom na spodnji strani, saj tako manj drsijo in se zvijajo.

Foto: Thinkstock

Če v vašem domu prevladujejo kamnita tla ali ploščice, potem so za preostale prostore primerne preproge iz volnenih vlaken.

Nekatere izmed njih imajo starinski videz in so odlične za tiste, ki imate radi bolj masivno in bogato pohištvo. Volnene preproge so priljubljene zaradi mehke teksture, močne konstrukcije in raznolikosti v smislu oblikovanja.

So zelo dolgotrajne in obstojne, zato so primerne za bivalne prostore, kot sta dnevna soba in jedilnica.