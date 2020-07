Izberite pravilen klimatski sistem po vaši meri!

Oglasno sporočilo

Vsak dom je drugačen in poseben po svoje. Vsi imamo različne potrebe glede idealne temperature v domu, zato je še kako pomemben skrben razmislek o klimatski napravi. Obstaja šest ključnih korakov za ustvarjanje popolnega domačega okolja, ne glede na to, ali živite v hiši ali stanovanju.

1.Vaš kraj bivanja je pomemben faktor

Vaše lokalno podnebje močno vpliva na vaše potrebe po klimatskih napravah.

Daikin ponuja široko paleto klimatskih rešitev, primernih za vsak dom, ki ga obdaja različno podnebje. Odlikuje jih napredna inovativna tehnologija, ki absorbira toploto zraka v zaprtih prostorih in ga s pomočjo klimatske naprave ohlajajo in nudijo popolno udobje v vašem domu. Daikinovi sistemi lahko prenesejo tudi ekstremne temperature, tudi če zunanji termometer doseže 46° C, vas klimatska naprava še vedno prijetno hladi.

2. Moč in velikost vaše klimatske naprave

Pravilen klimatski sistem je odvisen od tega, kako velik je vaš prostor in kolikšno število le teh mora enota ohladiti. Če izberete pravilen sistem glede na velikost prostora bo le ta učinkoval veliko bolje. V primeru če bo premočan bo izgubljal energijo po nepotrebnem, medtem ko bo premajhen primoran porabiti veliko dodatne energije, da bo sistem zagotavljal željeno temperaturo v prostoru. Preden izberete svojo klimatsko napravo je potrebno upoštevati veliko pomembnih dejavnikov, ki vam jih najbolje določi specialist za klimatizacijo.

3. Vrsta sistema

Split sistem so idealni, če želite nadzirati klimo le v eni sobi ali na določenem območju. Izberite med privlačnimi stenskimi ali samostoječimi enotami za hlajenje ali ogrevanje.

Multi-split sistem so prava izbira, če želite v več prostorih nadzirati idealno temperaturo. Ti sistemi vam omogočajo, da klimatizirate vsako sobo posebej, do pet notranjih enot, povezanih v eno zunanjo enoto. Izberite popolne notranje enote, ki se bodo idealno ujele z vašim notranjim interjerjem.

5. Kakovost zraka, ki ga dihate

Kakovost zraka, ki ga dihamo ima izjemen pomen pri našem delovanju skozi dan. Posebej pomembno funkcijo ima kakovosten in čist zrak pri ljudeh, ki trpijo za različnimi dihalnimi boleznimi ali alergijami. Prav zanje je izjemno pomembno, da zrak filtriramo. Daikin naprave zrak, ki ga dovajajo filtrirajo s pomočjo inovativne tehnologije Flash Streamer ter ga očistijo drobnih prašnih delcev in umazanije. Tako je vaš vdihan zrak vedno svež in čist.

6. Dodatne funkcije klimatskih naprav Daikin

Sedaj sledi zabaven del. Izbira funkcij, ki jih omogoča klimatska naprava ter vam na takšen način nudijo popolni nadzor naprave. Daikin sistemi imajo veliko različnih inteligentnih funkcij, ki nudijo dodatno stopnjo udobja, ekonomičnosti ter brezskrbnosti. Tukaj jih le nekaj naštetih:

Wi-Fi funkcija povezovanja pametnih naprav

Aplikacijo Daikin Mobile Controller lahko brezplačno prenesete iz trgovine App Store ali Google Play in omogoča nastavitev in načrtovanje temperature v vašem domu kjerkoli. To vam omogoča vedno prijetno vrnitev v vaš dom.

Senzor prisotnosti

Naš dvodelni infrardeči senzor usmeri zrak stran od ljudi, ki so v prostoru, da prepreči neposredno pihanje. Senzor ima sposobnost preklopa na energetsko učinkovit način, če je soba prazna več kot 20 minut.

Izjemna tišina delovanja vaše klimatske naprave

Daikinova inovativna tehnologija omogoča tiho delovanje naprave tako, da skoraj ne veste, da je le ta vklopljena. Za popolno udobje in tišino v vašem domu.

Nemoten spanec

Ta energijsko učinkovita funkcija nežno prilagodi temperaturo na udobno raven, medtem ko vi spite.

7. Vaš proračun

Klimatska naprava je vsekakor velika investicija, kjer je cena še kako pomembna. Pomembno je, da se pred nakupom vprašate kako dolgo želite, da vam naprava služi. Z namestitvijo kakovostne naprave in klimatskega sistema si boste izboljšali življenjski slog in dodali dodano vrednost vašemu domu.

Pred končno izbiro je potrebno dobro razmisliti o vseh vaših zahtevah in značilnostih klimatske naprave, ki so vam najbolj pomembne. Pogovorite se s specializiranim prodajalcem Daikin o najboljši možni rešitvi, ki bo ustrezala vašim potrebam, življenjskemu slogu in nenazadnje vašemu proračunu.

